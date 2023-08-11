ЦБ представил сценарии развития экономики России

Банк России описал три сценария развития экономики России до 2026 года

Tекст: Валентина Григоренко

В сообщении, опубликованном на сайте регулятора, говорится, что основные риски для экономики России связаны с ухудшением ситуации в мировой экономике и геополитического фона и в целом. Поэтому регулятор рассматривает два альтернативных сценария – предполагающий большее по сравнению с базовым сценарием увеличение фрагментации мировой экономики и рост санкционного давления на РФ (сценарий «Усиление фрагментации»), а также учитывающий дополнительно с этим возможное ухудшение ситуации в финансовом секторе, что может привести к глобальному финансовому кризису («Рисковый»), передает ТАСС.

Базовый сценарий предполагает, что мировая экономика будет развиваться в рамках сформировавшихся трендов, а новых шоков не случится. Центробанки мира будут повышать ключевые ставки, стремясь вернуть инфляцию к цели, поэтому рост мировой экономики замедлится.

Как указал регулятор, в сценарии «усиление фрагментации» предполагается, что тенденции деглобализации нарастают, а страны все больше делятся на блоки, все больше производств перемещают обратно на свою территорию или в дружественные и географически близкие страны. Для российской экономики, помимо ухудшений условий торговли в целом, это также означает вероятное усиление санкционного давления.

В сообщении отмечается, что в сценарии «рисковый» собирается весь комплекс неблагоприятных внешних условий, а устойчивость инфляционного давления и стремление сохранить доверие к своей политике заставляют центральные банки стран с развитой экономикой ужесточать денежно-кредитную политику.

Дальнейшее быстрое повышение процентных ставок приводит к усилению давления на балансы финансовых организаций и в конечном итоге к финансовому кризису в мире. При этом процессы деглобализации в этом сценарии также нарастают. Реализация процентного риска для финансового сектора и для глобальных заемщиков происходит в условиях разделения стран на региональные блоки, что только усиливает кризис, добавили в регуляторе.

Ранее Банк России допустил дальнейшее повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях.