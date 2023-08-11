Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.7 комментариев
ЦБ представил сценарии развития экономики России
Банк России описал три сценария развития экономики России до 2026 года
Банк России разработал базовый сценарий развития российской экономики и два более кризисных варианта – «усиление фрагментации» и «рисковый», следует из проекта «Оснoвных направлений единой государственной денежнo-кредитной пoлитики на 2024 год и периода 2025 и 2026 гoдов».
В сообщении, опубликованном на сайте регулятора, говорится, что основные риски для экономики России связаны с ухудшением ситуации в мировой экономике и геополитического фона и в целом. Поэтому регулятор рассматривает два альтернативных сценария – предполагающий большее по сравнению с базовым сценарием увеличение фрагментации мировой экономики и рост санкционного давления на РФ (сценарий «Усиление фрагментации»), а также учитывающий дополнительно с этим возможное ухудшение ситуации в финансовом секторе, что может привести к глобальному финансовому кризису («Рисковый»), передает ТАСС.
Базовый сценарий предполагает, что мировая экономика будет развиваться в рамках сформировавшихся трендов, а новых шоков не случится. Центробанки мира будут повышать ключевые ставки, стремясь вернуть инфляцию к цели, поэтому рост мировой экономики замедлится.
Как указал регулятор, в сценарии «усиление фрагментации» предполагается, что тенденции деглобализации нарастают, а страны все больше делятся на блоки, все больше производств перемещают обратно на свою территорию или в дружественные и географически близкие страны. Для российской экономики, помимо ухудшений условий торговли в целом, это также означает вероятное усиление санкционного давления.
В сообщении отмечается, что в сценарии «рисковый» собирается весь комплекс неблагоприятных внешних условий, а устойчивость инфляционного давления и стремление сохранить доверие к своей политике заставляют центральные банки стран с развитой экономикой ужесточать денежно-кредитную политику.
Дальнейшее быстрое повышение процентных ставок приводит к усилению давления на балансы финансовых организаций и в конечном итоге к финансовому кризису в мире. При этом процессы деглобализации в этом сценарии также нарастают. Реализация процентного риска для финансового сектора и для глобальных заемщиков происходит в условиях разделения стран на региональные блоки, что только усиливает кризис, добавили в регуляторе.
Ранее Банк России допустил дальнейшее повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях.