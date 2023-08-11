Банк России допустил повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях

Tекст: Александра Юдина

По его словам, для возвращения инфляции к цели в 2024 году принято решение повысить ключевую ставку до 8,5% годовых в июле и допустить в дальнейшем ее повышение на следующих заседаниях, это может произойти уже в сентябре, передает РИА «Новости».

Также Заботкин отметил, что среднегодовой прогноз ключевой ставки в 2023 году составляет 7,9–8,3% годовых, а с 24 июля до конца года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 8,5–9,3% годовых.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что когда российский рубль в среду достиг 98 за доллар, вплотную подойдя к сотне, Центробанк встал на его защиту, приняв решение отказаться от закупки валюты для пополнения резервов и тем самым приостановив падение рубля.

