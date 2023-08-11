Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.6 комментариев
Банк России допустил повышение ключевой ставки
Банк России допустил повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях
Банк России допускает дальнейшее повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин.
По его словам, для возвращения инфляции к цели в 2024 году принято решение повысить ключевую ставку до 8,5% годовых в июле и допустить в дальнейшем ее повышение на следующих заседаниях, это может произойти уже в сентябре, передает РИА «Новости».
Также Заботкин отметил, что среднегодовой прогноз ключевой ставки в 2023 году составляет 7,9–8,3% годовых, а с 24 июля до конца года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 8,5–9,3% годовых.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что когда российский рубль в среду достиг 98 за доллар, вплотную подойдя к сотне, Центробанк встал на его защиту, приняв решение отказаться от закупки валюты для пополнения резервов и тем самым приостановив падение рубля.