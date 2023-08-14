То, что стало на Украине трагедией, в Западной Африке может оказаться фарсом, в финале которого нас ожидает полюбовное соглашение всех заинтересованных сторон. Круг настоящих самоубийц в мировом сообществе довольно узок, и на других континентах дураков поступать по примеру Украины особенно не находится.0 комментариев
Доллар на Мосбирже завершил торги падением ниже 98 рублей
Доллар на Мосбирже завершил торги падением до 97,66 рубля
Рубль по итогам торгов понедельника вырос к доллару и к юаню на фоне сообщений о внеочередном заседании ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами «завтра» на 19.00 мск за день упал на 1,77 рубля, до 97,66 рубля, юаня – на 31 копейку, до 13,39 рубля, евро – на 1,73 рубля, до 107,05 рубля, передает РИА «Новости».
Ранее в понедельник рубль в ходе торгов на Мосбирже укрепился к основным мировым валютам, доллар опустился ниже 100 рублей. Напомним, Центробанк сегодня объявил о проведении заседания по ключевой ставке 15 августа.