Аэропорт космодрома Восточный принял первый самолет

  • При атаке украинского дрона на Белгород пострадала десятилетняя девочка
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    Киевскому режиму аукнется хамство в адрес Израиля
    Визит Нуланд в Нигер вызвал недовольство Франции
    Онуфриенко: ВСУ в Урожайном не добились никаких стратегических успехов
    Эксперт оценил страхи Туркмении из-за поставок газа в Китай Тройственным союзом
    Военный эксперт: Abrams и Apache не спасут поляков в случае реального конфликта
    Спецслужбы Польши арестовали двух россиян по обвинению в шпионаже
    Зеленский похвастался дымовой завесой на Крымском мосту
    Трофейную технику НАТО решили показать на форуме «Армия – 2023»
    Помощник президента назвал сроки нормализации курса рубля
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов В США началась «война без перчаток»

    Самое замечательное в нынешней американской избирательной кампании – это осознание американским избирателем, привыкшим доверять своей политической и судебной системе, что оба главных претендента на пост президента к моменту выборов могут оказаться под следствием, а то и в тюрьме.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Либерализм и нацизм сошлись в точке Украины

    Выбить фашистов из ложной и злой мифологии можно только в одном случае – в случае резкого и бескомпромиссного отрезвления. Такую операцию и следует осуществить, победив в войне.

    11 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Пересадка чиновников в свои сани сейчас реальнее, чем четверть века назад

    Сегодня разница между «Ладами»/«Москвичами» и «Мерседесами»/«Тойотами» хотя, конечно, есть, но не столь катастрофическая, как во времена Ельцина/Немцова. Изделия российского автопрома были вообще неконкурентны. Сейчас этой проблемы не существует.

    24 комментария
    Новости
    12:07В России разработан усовершенствованный БТР-82А с повышенной бронезащитой

    Новый усовершенствованный бронетранспортер БТР-82А с повышенной бронезащитой впервые показан на форуме «Армия-2023».

    11:59Молодые дизайнеры прошли обучение в академии «Меганом»

    В академии творческих индустрий «Меганом» прошел очный модуль образовательной программы, где молодые дизайнеры работали над созданием и продвижением собственных брендов.

    11:53Роскосмос сообщил о запуске новейшего навигационного аппарата «Глонасс-К2»

    Навигационный аппарат нового поколения «Глонасс-К2» был выведен на орбиту 7 августа, подтвердил первый заместитель гендиректора Роскосмоса по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Александр Иванов.

    11:44Названы сроки начала производства Су-57 с двигателями второго этапа

    Серийное производство истребителей Су-57 с новыми двигателями второго этапа начнется до 2027 года, сообщил глава Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Вадим Бадеха.

    11:38При атаке украинского дрона на Белгород пострадала десятилетняя девочка

    Десятилетняя девочка пострадала в воскресенье в Белгороде при атаке украинского беспилотника, в ближайшее время ей проведут операцию, сообщил и. о. главврача детской областной больницы Андрей Тулинов.

    11:25Аэропорт космодрома Восточный принял первый самолет

    Самолет Ту-134 в ходе тестового полета приземлился в строящемся аэропорту космодрома Восточный, сообщили в Роскосмосе.

    11:19Игрок ХК «Лада» Сафин получил российский паспорт

    Чешский нападающий Остап Сафин, находящийся на просмотре в тольяттинском клубе КХЛ «Лада», получил российский паспорт, сообщил гендиректор «Лады» Александр Чеботарев.

    11:12В МИД КНР оценили отношения России и Китая

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин постоянно поддерживают друг с другом стратегический диалог в различных форматах по всем направлениям, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

    11:07Шойгу на форуме «Армия-2023» представили новейшие средства поражения для Су-57

    Министру обороны Сергею Шойгу во время обхода экспозиции форума «Армия-2023» на аэродроме Кубинка представили новейшие средства поражения для истребителя пятого поколения Су-57.

    11:01Министр финансов ФРГ неожиданно приехал в Киев

    Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер прибыл в Киев с необъявленным визитом в понедельник утром для переговоров, сообщило DPA.

    10:51В офисе Зеленского пригрозили России ответом за осмотр сухогруза

    Украина сделает все необходимые выводы и выберет наилучший ответ на «преступный досмотр» направляющегося в Измаил сухогруза «Сукра Окан», заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    10:45Советник посла Украины в Армении утонул в озере

    В озере Севан утонул советник посла Украины в Армении сообщили в спасательной службе МВД Армении.

    10:34Спецслужбы Польши арестовали двух россиян по обвинению в шпионаже

    Специальные службы Польши арестовали двух граждан России, которые обвиняются якобы в шпионаже и распространении пропагандистских материалов, сообщил глава МВД республики Мариуш Каминьский.

    10:32Глава «Грузинского легиона» выразил недовольство ситуацией на родине

    Глава воюющего за ВСУ «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили, преследуемый российским законодательством, выразил недовольство положением дел на родине, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    10:30Бананы в промышленных объемах начали выращивать в Казахстане

    Турецкая компания GenGroup Qazaqstan впервые приступила в Казахстане к выращиванию бананов в Туркестанской области на юге республики, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства Казахстана.

    14 августа 2023, 11:25

    Аэропорт космодрома Восточный принял первый самолет

    Tекст: Вера Басилая

    Самолет Ту-134 в ходе тестового полета приземлился в строящемся аэропорту космодрома Восточный, сообщили в Роскосмосе.

    Самолет впервые приземлился в строящемся аэропорту космодрома для проверки технической готовности его взлетно-посадочной полосы, на борту был экипаж Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина во главе с командиром объединенного авиационного отряда Вадимом Юндерсом, следует из сообщения на сайте Роскосмоса.

    Экипажем отрабатывалась подготовка к заходу и посадке с ограниченным использованием средств захода на нее, после небольшой стоянки, самолет отправился в Благовещенск.

    13 августа 2023, 12:42
    Российский корабль открыл огонь для досмотра идущего в украинский порт сухогруза
    Российский корабль открыл огонь для досмотра идущего в украинский порт сухогруза
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков», контролирующий судоходство, принудил остановиться сухогруз под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил, сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении в Telegream-канале Минобороны, в юго-западной части Черного моря патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» обнаружил сухогруз «Сукра Окан» под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил, на требование остановиться для досмотра капитан сухогруза не отреагировал.

    В ведомстве рассказали, что с корабля был открыт предупредительный огонь из стрелкового оружия, также был поднят вертолет Ка-29 с группой российских военнослужащих. В результате радиопереговоров, судно застопорило ход и было досмотрено, после чего продолжило путь в Измаил.

    Ранее в Минобороны сообщили, что Украина предприняла попытку атаковать тремя безэкипажными катерами корабли Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков», но успеха не добилась.

    Коментарии (56)
    13 августа 2023, 14:24
    Онуфриенко: ВСУ в Урожайном не добились никаких стратегических успехов

    Военный аналитик Онуфриенко: Российские войска не позволяют ВСУ окончательно закрепиться в Урожайном

    Онуфриенко: ВСУ в Урожайном не добились никаких стратегических успехов
    @ google.com/maps

    Tекст: Алёна Задорожная

    Село Урожайное стало полноценной линией фронта. Несмотря на небольшие достижения противника, никаких стратегических успехов у ВСУ нет, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что украинские военные с большими потерями смогли закрепиться в северной части села Урожайное на Запорожском направлении.

    «За последние недели ВСУ за счет использования бронетехники, а не только «мясных штурмов», смогли занять северные рубежи села Урожайное. Сам населенный пункт расположен чуть восточнее Старомайорского. Мы же занимаем стратегические высоты и не позволяем противнику окончательно закрепиться», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Я бы не стал называть ситуацию критической. Если допустить, что ВСУ все же займут Урожайное, то мы сможем сместить линию фронта немного южнее. При этом противник никаких стратегических преимуществ не получит», – объяснил эксперт.

    «Самый крупный успех Украины с начала контрнаступления – это незначительное продвижение в районе Времевского выступа. Однако бои все еще продолжаются», – продолжает он.

    «Я также считаю ошибочными утверждения о том, что основная задача ВСУ сейчас – занять Старомлыновку. Целью «контрнаступа» названы Крым, Бердянск и Мелитополь. И взятие Старомлыновки им не поможет решить эту задачу. Зато противник лишится подготовленных к контрнаступлению бригад и бронетехники», – заключил Онуфриенко.

    Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил о «тяжелой и тревожной» ситуации, сложившейся на данный момент в районе населенного пункта Урожайное на направлении Времевского выступа. По его словам, спустя две недели тяжелейших и кровопролитнейших боев за Урожайное ВСУ смогли зайти и закрепиться в его северной части. Украинские силы при этом потеряли «две из четырех штурмовых групп элитных морпехов» и несколько единиц бронетехники, добавил он. Российские войска продолжают удерживать позиции на юге села.

    Рогов подчеркнул, что с Урожайным может быть то же самое, что и с населенными пунктами Пятихатки и Старомайорское, которых «практически стерли с лица земли» после активных боев с использованием тяжелых видов оружия. Он уточнил, что украинские военные активно наносят авиаудары планирующими бомбами J-DAM и применяют большое количество дронов-камикадзе, кроме того, ВСУ бросают собственных солдат на штурм.

    Рогов назвал целью украинской армии взятие села Старомлыновка, «одного из последних барьеров». Он также опроверг сообщения Украины о взятии контроля над Урожайным, поскольку российские военнослужащие продолжают удерживать позиции в южной части населенного пункта.

    В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» подтвердили продолжающиеся бои за Урожайное. Отмечается, что российская армия стремится выправить положение.

    Коментарии (70)
    13 августа 2023, 18:48
    Эксперт раскритиковал опасения Туркмении из-за поставок газа в Китай Тройственным союзом

    Эксперт Юшков: России не интересно качать газ в Китай через Казахстан

    Эксперт раскритиковал опасения Туркмении из-за поставок газа в Китай Тройственным союзом
    @ Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная

    Тройственный союз позволяет Казахстану и Узбекистану выполнять свою часть соглашения по прокачке газа в Китай. Туркмения же опасается, что Россия также станет использовать трубу для транзита в Поднебесную. Однако Москва в этом не заинтересована, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее МИД Туркмении выразил обеспокоенность планами России расширить газовый союз.

    «Позиция Туркмении довольно абсурдна. Пока что Тройственный союз России, Казахстана и Узбекистана выражается только в том, что мы будем поставлять этим странам газ», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Так, Газпром заключил контракт с Ташкентом о поставках в зимний отопительный сезон. Дело в том, что Узбекистану не хватает собственных ресурсов в пиковые периоды. С Астаной, судя по всему, вскоре будет заключен аналогичный договор», – полагает эксперт.

    «И Узбекистан, и Казахстан поставляют газ в Китай. Но внутреннее потребление внутри стран растет большими темпами, чем производство. Соответственно, увеличивается дефицит топлива. В Ташкенте, например, минувшей зимой из-за этого были проблемы с отоплением, люди выходили на улицы и грелись у костров», – объясняет собеседник.

    «И Туркмения должна радоваться тому, что Россия подписывает такие соглашения в рамках Тройственного союза. Это позволяет им сохранить статус-кво в вопросе поставок в Китай. То есть Казахстан и Узбекистан продолжают выполнять свои обязательства перед Поднебесной, а собственные потребности закрывают за счет России», – указывает он.

    «Но Туркмения, вероятно, опасается, что Россия через трубу, которая предназначена для поставок в Китай, также транзитом будет отправлять свое топливо. Ашхабад к такой конкуренции просто не готов», – замечает эксперт.

    «Да и сами опасения не обоснованы. Нам не интересно поставлять какие-то незначительные объемы газа транзитом в Поднебесную. Россия заинтересована в прямом контакте. И это вполне реализуемо через газопровод «Сила Сибири – 2», – заключил Юшков.

    Ранее МИД Туркмении выразил обеспокоенность по поводу заинтересованности России в расширении Тройственного союза, в который входят Россия, Казахстан и Узбекистан. Основной повод для вопросов стали поставки топлива в Китай.

    В заявлении ведомства говорится, что позиции нуждается в прояснении, поскольку «затрагиваются интересы других государств, в том числе Туркменистана».

    Напомним, в минувшую пятницу директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский в интервью РИА «Новости» заявил, что к Тройственному союзу проявляют интерес и другие страны.

    «Мы открыты к подобному сотрудничеству при том понимании, что оно должно быть взаимовыгодным и конструктивным, учитывающим позиции всех участников», – сказал он.

    Россия в ноябре прошлого года предложила Казахстану и Узбекистану создать «Тройственный газовый союз», предполагающий транспортировку российского газа по территориям этих стран. В январе 2023 года «Газпром» и министерство энергетики Узбекистана подписали дорожную карту о сотрудничестве в газовой отрасли.

    Коментарии (13)
    13 августа 2023, 19:30
    Военный эксперт: Abrams и Apache не спасут поляков в случае реального конфликта
    Военный эксперт: Abrams и Apache не спасут поляков в случае реального конфликта
    @ MARCIN BIELECKI/EPA/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Варшава активно милитаризуется и намерена оказывать давление на Белоруссию и, как следствие, Россию. Однако в случае реального конфликта Abrams и Apache не спасут поляков, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в Польше заявили о намерении укрепить восточный фланг страны при помощи американского вооружения.

    «Польша претендует на роль ведущей страны в регионе и даже позволяют себе диктовать условия Германии. Поляки активно закупают технику в Южной Корее – гаубицы, истребители. Варшава также заказала танки Abrams у США, причем более новой модификации, чем планируются для Украины», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Кроме того, Варшава увеличивает численность собственной армии, разместила на своей территории американских военных. Все это придает полякам уверенности в себе. И теперь они пытаются оказать серьезное давление на Белоруссию и, как следствие, Россию», – отмечает собеседник.

    «Судя по всему, поляки рассчитывают, что в случае провокации конфликта с Москвой или Минском, они смогут втянуть страны НАТО и Вашингтон. И таким образом реализовать свои территориальные амбиции, а также получить некие финансовые преференции», – полагает эксперт.

    «Стоит обратить внимание на то, какие именно вертолеты заказывают поляки у американцев. Apache предназначены для борьбы с бронетехникой. И Соединенные Штаты, скорее всего, согласятся на сделку. Ведь так они получат живые деньги, а не как в случае с Украиной», – обращает внимание собеседник.

    «Но будут ли эти поставки эффективны в случае реального конфликта? Сомневаюсь. Польше стоит помнить, что Россия в зоне СВО уже продемонстрировала свою подготовку. У нас есть достаточно эффективные способы борьбы с танками, в том числе за счет противотанковых ракет. Также мы располагаем средствами борьбы с авиацией. Apache не спасут поляков, если начнутся боевые действия», – резюмировал Кнутов.

    Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что восточный фланг Польши планируют укрепить за счет американских танков Abrams и вертолетов Apache. По его словам, так удастся сформировать заслон, который станет «непреодолимой преградой» и закроет Брестские ворота. 

    На данный момент Польша ожидает решения Конгресса США об утверждении запроса. Также на восточной границе в состав ВС должны войти южнокорейские танки K2 Black Panther, боевые самолеты FA-50, а также системы HIMARS.

    Брестские ворота – участок около города Бреста на польско-белорусском приграничье, участок шириной 80 км между реками Нарев и Буг.

    Напомним, Польша решила нарастить армию на границе с Белоруссией до 10 тыс. человек. Министерство национальной обороны Польши создает военный городок для частей новой пехотной дивизии, которые к концу осени будут служить в Подляском воеводстве на границе с Белоруссией.

    Коментарии (24)
    14 августа 2023, 07:58
    Несколько пожаров вспыхнуло в Одессе

    Мэр Одессы Труханов сообщил о пожарах в городе после ночных взрывов

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе, где ночью прозвучало несколько серий взрывов, начались пожары, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

    Труханов сообщил, что в городе «вспыхнуло несколько пожаров», передает РИА «Новости».

    «Военкоры Русской весны» сообщали, что в Одессе ночью были «стрельба и мощные взрывы», украинские войска вели «воздушный бой против «Гераней».

    Кроме того, украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне, который удерживают вооруженные силы Украины.

    Напомним, в Одессе ночью произошло несколько серий взрывов. Также взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

    Коментарии (14)
    13 августа 2023, 17:23
    Польша решила закрыть Брестские ворота американскими вертолетами и танками
    Польша решила закрыть Брестские ворота американскими вертолетами и танками
    @ Boris Roessler/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Восточный фланг Польши планируют укрепить за счет американских танков и вертолетов, сообщил министр обороны республики Мариуш Блащак, передает агентство PAP.

    По его словам, вертолеты Apache вместе с танками Abrams сформируют заслон, который закроет Брестские ворота. На данный момент Польша ожидает решения Конгресса США об утверждении запроса, передает «Коммерсант».

    Также, по словам министра, на восточной границы в состав ВС должны войти южнокорейские танки K2 Black Panther, боевые самолеты FA-50, а также системы HIMARS.

    Брестские ворота – участок около города Бреста на польско-белорусском приграничье, участок шириной 80 км между реками Нарев и Буг.

    Напомним, Польша решила нарастить армию на границе с Белоруссией до 10 тыс. человек. Министерство национальной обороны Польши создает военный городок для частей новой пехотной дивизии, которые к концу осени будут служить в Подляском воеводстве на границе с Белоруссией.

    Коментарии (19)
    13 августа 2023, 12:24
    «Калашников» назвал сроки поставки в войска первой партии винтовок СВЧ

    «Калашников»: Первую партию винтовок СВЧ поставят в войска до конца года

    «Калашников» назвал сроки поставки в войска первой партии винтовок СВЧ
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первая массовая партия снайперских винтовок Чукавина (СВЧ) должна быть поставлена в войска до конца текущего года, заявил главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.

    По его словам, «Калашников» должен поставить в войска в рамках выполнения гособоронзаказа первую массовую партию винтовок СВЧ до конца 2023 года, передает ТАСС.

    Тем временем концерн «Калашников» презентовал на площадке форума «Армия-2023» автомат АК-19 в короткоствольном исполнении.

    Автомат АК-19 был разработан на базе автомата АК-12 под патрон натовского калибра 5.56х45 мм. Модель отличается от предыдущих поколений продуманной эргономикой, адаптацией к всесуточному применению, повышенной точностью и кучностью стрельбы.

    СВЧ – полуавтоматическая снайперская винтовка, была разработана под два типа патронов: 7,62 x 54 мм и 7,62 x 51 мм (.308 Win).

    Ранее Минобороны подписало контракты на поставку новых снайперских винтовок Чукавина в войска.

    Напомним, в январе, когда была выпущена первая партия 7,62 х 54 мм СВЧ, «Калашников» рассказал о преимуществах винтовки Чукавина.

    Коментарии (13)
    13 августа 2023, 16:38
    Шольц выступил за дипломатию для прекращения конфликта на Украине
    Шольц выступил за дипломатию для прекращения конфликта на Украине
    @ Britta Pedersen/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Олаф Шольц назвал необходимыми дипломатические усилия для прекращения конфликта на Украине.

    Шольц назвал важными переговоры, которые прошли в Саудовской Аравии. Он также считает, что эти переговоры нужно признать началом в этом вопросе, передает РИА «Новости».

    Канцлер отметил, что помимо латиноамериканских и африканских стран в переговорах в Саудовской Аравии участвовал и Китай. Канцлер добавил, что это может стать одним из путей к достижению мира.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что «формула мира», которую продвигает Киев на различных переговорах, в частности в саудовской Джидде, представляет собой бессмысленный ультиматум России, который нацелен на затягивание боевых действий.

    Коментарии (27)
    13 августа 2023, 13:19
    На Украине обвинили НАТО в провале контрнаступления ВСУ
    На Украине обвинили НАТО в провале контрнаступления ВСУ
    @ Dirk Waem/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Военное руководство Североатлантического альянса виновно в провале контрнаступления Киева, сообщили украинские СМИ.

    Как пишет УНИАН, после провала украинские штабы стали действовать по-своему и начали игнорировать советников-теоретиков Запада, которые практически не понимают, что происходит, передает RT.

    Отмечается, что представители НАТО пытались оправдаться, добавив, что ВСУ не способны провести эффективный бой.

    По мнению авторов, в доктринах альянса учитывается ведение боя с доминированием в воздухе, но у ВС России авиация гораздо более сильная, поэтому США не поставляет Киеву истребители F-16, поскольку российская авиация легко их собьет.

    В воскресенье один из офицеров ВС США, который участвовал в подготовке украинских военных, заявил, что в НАТО в свете контрнаступления ВСУ понадеялись на чудо, которое Киев обещал альянсу.

    Ранее генерал ВС Франции назвал «наступление» Украины драматическим провалом.

    Коментарии (9)
    14 августа 2023, 00:18
    Зеленский признал ответственность Киева за попытку атаковать Крымский мост

    Зеленский сообщил об ответственности украинских военных за попытку атаковать Крымский мост в субботу

    Зеленский признал ответственность Киева за попытку атаковать Крымский мост
    @ CNN/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Ответственность за атаку на Крымский мост в субботу и связанное с этим «задымление» несут украинские войска, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Отметим, что речь идет о защитной дымовой завесе, мост повреждений не получил.

    Зеленский сказал, что вооруженные силы Украины каждый день отвечают на действия российских сил. В качестве примера он привел «очень красноречивое задымление» на Крымском мосту, передает РИА «Новости».

    Напомним, в субботу Украина попыталась атаковать Крымский мост ракетами, но те были перехвачены средствами ПВО. Сам мост повреждения не получил. При этом на Крымском мосту поставили защитную дымовую завесу.

    Коментарии (10)
    14 августа 2023, 09:36
    Орешкин назвал сроки нормализации курса рубля

    Помощник президента Орешкин: Нормализация курса рубля ожидается в ближайшее время

    Орешкин назвал сроки нормализации курса рубля
    @ Светлана Денисова/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Текущий обменный курс рубля значительно отклонился от фундаментальных уровней, в ближайшее время ожидается его нормализация, заявил помощник президента России Максим Орешкин.

    Он отметил, что слабый рубль негативно влияет на реальные доходы населения и влияет на структуру российской экономики.

    Вместе с тем, Орешкин отметил, что российская экономика успешно и быстро трансформируется. Рост экономики во втором квартале на 4,9% больше к прошлому году, еще более быстрая динамика у не нефтегазового ВВП, передает ТАСС.

    При этом он отметил, что быстрая фаза восстановления экономики завершена, далее ее рост замедлится до 2-2,5% в год.

    Также Орешкин заявил, что бюджет по итогам третьего квартала 2023 года будет профицитным, в целом по году бюджетный баланс ожидается на уровне около планового значения в 2% ВВП.

    Ранее в понедельник курс доллара превысил 100 рублей

    До этого Орешкин заявил, что Россия справилась с инфляцией.

    Коментарии (39)
    13 августа 2023, 15:39
    Украина начала эвакуацию из Купянского района Харьковской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина начала эвакуацию из Купянского района Харьковской области, эвакуировано более 200 человек, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

    По его словам, эвакуировано 111 человек, из них 36 детей и четыре человека с инвалидностью. Всего с 9 августа было эвакуировано 204 человека, передает ТАСС.

    В четверг власти Купянского района Харьковской области объявили обязательную эвакуацию населения на безопасные территории.

    На Купянском направлении российские штурмовые группы овладели двумя опорными пунктами и тремя наблюдательными постами вооруженных сил Украины.

    Коментарии (8)
    14 августа 2023, 05:58
    Визит Нуланд в Нигер вызвал недовольство Франции

    Figaro сообщила о недовольстве Франции итогами визита Нуланд в Нигер

    Визит Нуланд в Нигер вызвал недовольство Франции
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Позиция США по ситуации в Нигере, в том числе итоги визита и. о. первого заместителя госсекретаря Виктории Нуланд в страну, вызвали недовольство Франции, сообщил французский дипломатический источник.

    Источник заявил, что от США «ожидали прямо противоположного» и что «с такими союзниками не нужны враги». По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон считает, что «на карту поставлен авторитет Франции», которая добивается возвращения свергнутого Мохамеда Базума к власти. Для США же «приоритетом является стабильность в регионе», передает ТАСС со ссылкой на Figaro.

    Франция поддерживает подготовку ЭКОВАС к военной операции, а Вашингтон выступил за мирное урегулирование, причем США постепенно перестали требовать восстановления Базума. Источник сказал, что США хотят «сохранить свои базы», то есть готовы «перечеркнуть процесс возвращения к конституционному порядку».

    Figaro пишет, что среди мятежников, по мнению США, у Вашингтона есть «свой человек» – бригадный генерал Муса Салау Барму, который проходил подготовку в США. При этом, по мнению издания, тот пока «не демонстрирует благосклонного отношения к своим бывшим инструкторам».

    Париж недоволен и тем, что контингенты США и Франции в Нигере примерно равны, но местные жители выражают неприязнь только по отношению к французским солдатам. Источник посетовал, что союзники Франции «имеют привычку предоставлять» ей «возможность принимать удары на себя». Также указывается, что пока никто из союзников Франции в этой стране – Германия, Бельгия, Италия – не ставит под сомнение риторику мятежников, особенно когда речь идет о выводе французских войск.

    Напомним, Нуланд посетила Нигер и провела переговоры с военными, которые захватили там власть. Нуланд сообщила, что разговор с военными «был очень откровенным и временами довольно трудным».

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    13 августа 2023, 16:45
    Трамп оценил свои шансы победить Байдена

    Трамп считает, что его шансы победить на выборах президента США близки к 100%

    Tекст: Валентина Григоренко

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что вероятность его победы на выборах президента в 2024 году «почти стопроцентная».

    Трамп рассказал The Sunday Times, что его шансы на победу «близки к 100%». По его словам, он станет наиболее подходящим кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах, передает ТАСС.

    Ранее экс-глава США пообещал предотвратить третью мировую войну в случае победы на выборах.

    В прошлую субботу Трамп счел обвинения против себя дополнительной рекламой, которая позволит победить на выборах 2024 года.

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    13 августа 2023, 13:22
    Мирошник: Наемники бегут с Украины из-за «мясных штурмов» ВСУ
    Мирошник: Наемники бегут с Украины из-за «мясных штурмов» ВСУ
    @ Alex Chan Tsz Yuk/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Большинство кампаний, которые прошли иностранные наемники, были больше похожи на сафари, чем на боевые действия. Теперь же, столкнувшись с украинскими «мясными штурмами», они предпочитают бежать, сказал газете ВЗГЛЯД бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее в США сообщили о бегстве иностранных наемников с Украины.

    «Бегство наемников связано в первую очередь с характером боевых действий. Большинство предыдущих кампаний, в которых участвовали представители так называемых цивилизованных государств, базировались на существенном техническом превосходстве над противником», – сказал бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник.

    «Когда они воевали, например, в Сирии или Ливии, многое строилось на «договорняках», а сами поездки больше напоминали сафари. И до начала «контрнаступа» ВСУ на Украине было не так много столкновений с высокой степенью интенсивности. Сейчас же на фоне дефицита вооружений и военной техники, им приходится оказываться в условиях «мясных штурмов», – объясняет дипломат.

    «Конечно, к такому наемники не привыкли и не были готовы. Так что они всеми силами пытаются сбежать. Но не стоит думать, что поток иностранных военных на фронт полностью иссякнет в ближайшее время. Украина продолжает вести рекрутинг в тех странах, которые еще не успели, что называется, обжечься», – полагает собеседник.

    «Как долго это будет продолжаться, зависит от того, сколько денег будут платить иностранцам. До тех пор, пока средства выделяются, они будут ехать. И тут было бы хорошо, чтобы мы их «встречали» прямо на въезде на Украину», – отмечает он.

    «Что касается поляков, они больше всех заинтересованы в участии в конфликте. Варшава хочет «наложить лапу» на некоторые области Западной Украины, поэтому всячески толкает ВСУ на передовую», – заключил Мирошник.

    Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что из-за отсутствия успехов в рядах ВСУ растет недовольство, иностранные наемники массово бежали с Украины, остались только поляки.

    Кроме того, по мнению Макгрегора, в рядах ВСУ могут также участиться случаи дезертирства, что грозит расколом в украинских войсках и в итоге их поражением.

    Он отметил, что украинские войска будут разбиты, поскольку без результатов на поле боя любой военный может потерять моральный дух.

    Примечательно, но заявления звучат на фоне сообщений о серьезных потерях ВСУ на фронте. Так, в Минобороны России заявили, что Вооруженные силы Украины с начала контрнаступления потеряли более 43 тыс. военных.

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