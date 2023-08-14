Самое замечательное в нынешней американской избирательной кампании – это осознание американским избирателем, привыкшим доверять своей политической и судебной системе, что оба главных претендента на пост президента к моменту выборов могут оказаться под следствием, а то и в тюрьме.0 комментариев
Мошенники придумали способ кражи денег под предлогом замены соцкарт
ВТБ: Мошенники стали красть деньги у россиян под предлогом замены социальных карт
Мошенники стали звонить клиентам российских банков на городские номера, представляясь сотрудниками органов соцподдержки и предлагая обновить действующую социальную карту, после согласия они выманивают данные, которые позволяют получить доступ к онлайн-банку для вывода денег, сообщила пресс-служба ВТБ.
Согласно сообщению пресс-службы, по новой схеме клиенту звонят якобы от имени сотрудника органов соцподдержки, который сообщает о необходимости обменять социальную карту на новую. Для этого потенциальную жертву обмана просят указать свой мобильный номер для получения СМС-кода о готовности карты, а затем сообщить полученные данные, передает РИА «Новости».
На самом деле клиент передает злоумышленникам информацию для входа в банковское приложение или интернет-банк и СМС-коды для подтверждения переводов.
Как отметил начальник управления защиты корпоративных интересов банка ВТБ Дмитрий Ревякин, обычно от таких звонков страдают клиенты старшего поколения, поэтому необходимо всегда проверять поступающую от незнакомых лиц информацию.
Ранее мошенники начали обзванивать потенциальных жертв от лица техподдержки банков с предложением установить на смартфон приложение якобы для поиска уязвимостей, но на самом деле вредоносное ПО дает злоумышленникам удаленный доступ к телефону.