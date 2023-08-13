Россиянка погибла при падении с высоты в Таиланде

Tекст: Валентина Григоренко

Как пишет Pattaya News, тело женщины было обнаружено около 7 утра в воскресенье (03.00 мск). Прибывшие на место полицейские также обнаружили рядом с телом женщины ее друга, владельца квартиры, 30-летнего россиянина, который находился в состоянии сильного нервного возбуждения и не смог дать ни одного ясного ответа на вопросы дознавателей, передает РИА «Новости».

По данным издания, в квартире полицейские обнаружили следы употребления алкоголя, но не обнаружили никаких следов борьбы.

Владельца квартиры задержали до полного выяснения обстоятельств смерти россиянки, и в настоящее время он находится в камере временного содержания при полицейском участке, сообщает портал. Никаких обвинений полиция ему пока не предъявила.

Портал со ссылкой на сведения иммиграционной полиции добавил, что несколько дней назад погибшая обращалась в городской иммиграционный отдел в связи с утерей паспорта за выпиской из электронных учетов для подачи в посольство России и получения временной справки для возвращения на родину.

Ранее сообщалось, что в Таиланд за шесть месяцев 2023 года приехало 791 574 россиянина, что на 1000% больше, чем за аналогичный период 2022-го.