Шольц выступил за дипломатию для прекращения конфликта на Украине

  • Запорожские власти сообщили о провальной попытке ВСУ атаковать село Работино
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    Украина угрожает России несуществующим «Шаманом»
    Онуфриенко: ВСУ в Урожайном не добились никаких стратегических успехов
    На Украине обвинили НАТО в провале контрнаступления ВСУ
    В США признали эффективность Су-57 в ходе спецоперации
    Корабль ЧФ РФ открыл огонь для досмотра идущего в украинский порт сухогруза
    Третий обвиняемый в избиении участника СВО сдался полиции в Забайкалье
    «Калашников» назвал сроки поставки в войска снайперских винтовок СВЧ
    Украина начала эвакуацию из Купянского района Харьковской области
    Базы США в Сирии подверглись ракетному обстрелу
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Либерализм и нацизм сошлись в точке Украины

    Выбить фашистов из ложной и злой мифологии можно только в одном случае – в случае резкого и бескомпромиссного отрезвления. Такую операцию и следует осуществить, победив в войне.

    2 комментария
    Максим Соколов Максим Соколов Пересадка чиновников в свои сани сейчас реальнее, чем четверть века назад

    Сегодня разница между «Ладами»/«Москвичами» и «Мерседесами»/«Тойотами» хотя, конечно, есть, но не столь катастрофическая, как во времена Ельцина/Немцова. Изделия российского автопрома были вообще неконкурентны. Сейчас этой проблемы не существует.

    14 комментариев
    Вадим Авва Вадим Авва Зеленского породило украинское предательство

    Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.

    32 комментария
    Новости
    16:45Трамп оценил свои шансы победить Байдена

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что вероятность его победы на выборах президента в 2024 году «почти стопроцентная».

    16:38Шольц выступил за дипломатию для прекращения конфликта на Украине

    Канцлер Германии Олаф Шольц назвал необходимыми дипломатические усилия для прекращения конфликта на Украине.

    16:17Посол Украины усомнилась в вечной поддержке от США

    Посол Украины в США, экс-министр финансов Оксана Маркарова в интервью изданию Huffington Post призналась, что не все в Киеве уверены в поддержке США.

    16:03Украинские националисты начали оскорблять верующих у стен Киево-Печерской лавры

    Провокаторы и националисты в Киеве выкрикивают оскорбления в адрес прихожан канонической УПЦ, которые находятся у лавры для молитвы вместе с детьми, сообщили СМИ.

    15:50Запорожские власти сообщили о провальной попытке ВСУ атаковать село Работино

    Ночью в воскресенье российские войска пресекли попытку атаки и прорыва штурмовыми группами в сопровождении танков у Работино в Запорожской области, сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий.

    15:45Франция выполнила годовой план обучения украинских военных

    Франция в начале августа выполнила поставленную на текущий год цель по обучению военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), при этом Париж продолжит тренировать украинских военных, заявил французский министр вооруженных сил Себастьен Лекорню.

    15:39Украина начала эвакуацию из Купянского района Харьковской области

    Украина начала эвакуацию из Купянского района Харьковской области, эвакуировано более 200 человек, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

    15:23Украинские войска выпустили пять кассетных снарядов по Донецку

    Вооруженные формирования Украины выпустили пять кассетных снарядов калибра 155 мм по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

    15:22Манчини покинул пост главного тренера Сборной Италии

    Федерация футбола Италии (FIGC) приняла отставку Роберто Манчини с поста главного тренера национальной команды, сообщила пресс-служба федерации.

    15:16На «Луне-25» впервые включили научные приборы

    Научные приборы станции «Луна-25», летящей к естественному спутнику Земли, были включены и провели первые измерения, ученые приступили к обработке полученных данных, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

    14:56Умерла шведская оперная певица Берит Линдхольм

    Шведская оперная певица Берит Линдхольм, исполнившая партию Брунгильды в опере «Валькирия» немецкого композитора Рихарда Вагнера, ушла из жизни в возрасте 88 лет, сообщила ее семья.

    14:52Спасатели ликвидировали открытое горение на складе в Раменском

    Пожар на складе с удобрениями в подмосковном Раменском потушен, сообщили в пресс-службе областного главка МЧС России.

    14:48В Киеве подсчитали стоимость водопроводов после подрыва Каховской ГЭС

    После подрыва Каховской ГЭС строительство магистральных водопроводов для областей обойдется Украине не менее чем в 365,5 млн долларов, заявил председатель государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафа Найем, сообщает издание «Экономическая правда».

    14:37Над Белгородской областью уничтожен третий за день украинский беспилотник

    Российские средства противовоздушной обороны уничтожили еще один украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.

    14:34Главный тренер ФК «Динамо» сообщил о переходе Захаряна в «Реал Сосьедад»

    Российского полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна можно считать футболистом испанского клуба «Реал Сосьедад», заявил главный тренер бело-голубых Марцел Личка, комментарий которого приводит телеканал «Матч ТВ».

    13 августа 2023, 16:38

    Шольц выступил за дипломатию для прекращения конфликта на Украине

    Шольц выступил за дипломатию для прекращения конфликта на Украине
    @ Britta Pedersen/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Олаф Шольц назвал необходимыми дипломатические усилия для прекращения конфликта на Украине.

    Шольц назвал важными переговоры, которые прошла в Саудовской Аравии. Он также считает, что эти переговоры нужно признать началом в этом вопросе, передает РИА «Новости».

    Канцлер отметил, что помимо латиноамериканских и африканских стран в переговорах в Саудовской Аравии участвовал и Китай. Канцлер добавил, что это может стать одним из путей к достижению мира.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что «формула мира», которую продвигает Киев на различных переговорах, в частности в саудовской Джидде, представляет собой бессмысленный ультиматум России, который нацелен на затягивание боевых действий.

    12 августа 2023, 18:02
    MWM: Россия нанесла мощные удары по ВСУ уникальным оружием

    MWM: Россия нанесла удары мощным оружием по наемникам ВСУ у Николаевки

    MWM: Россия нанесла мощные удары по ВСУ уникальным оружием
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия нанесла удары уникальной реактивной системой залпового огня «Торнадо» по иностранным наемникам в районе Николаевки, сообщил журнал Military Watch.

    Авторы статьи отметили мощность РСЗО «Торнадо», которые нанесли мощный удар по позициям наемников возле Николаевки. Издание назвало главным козырем  «Торнадо» – большой радиус поражения, а также возможность применения им сверхточных ракет, передает РИА «Новости».

    Кроме того, мощное российское оружие активно применяется на передовой, РСЗО производилось несколько лет подряд в России, говорится в статье.

    В субботу сообщалось, что российские военнослужащие поразили пункт управления наемников.

    Коментарии (49)
    12 августа 2023, 20:13
    В США заявили о массовом побеге иностранных наемников с Украины

    Экс-советник Пентагона Макгрегор: Иностранные наемники массово сбегают с Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Из-за отсутствия успехов в рядах ВСУ растет недовольство, иностранные наемники массово бежали с Украины, остались только поляки, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем канале в YouTube.

    Американский военный считает, что сбегут не только иностранные наемники, из которых, по его словам, остались уже только поляки, но и украинские военные.

    По мнению Макгрегора, в рядах ВСУ могут также участиться случаи дезертирства, что грозит расколом в украинских войсках и в итоге их поражением, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что украинские войска будут разбиты, поскольку без результатов на поле боя любой военный может потерять моральный дух.

    Ранее в Минобороны России заявили, что Вооруженные силы Украины с начала контрнаступления потеряли более 43 тыс. военных.

    Коментарии (24)
    13 августа 2023, 01:04
    В США признали эффективность Су-57 в ходе спецоперации

    Military Watch признал эффективность Су-57 на украинском театре военных действий

    В США признали эффективность Су-57 в ходе спецоперации
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе специальной военной операции на Украине российские истребители пятого поколения Су-57 продемонстрировали свою эффективность, пишут американские СМИ.

    Как заявил Military Watch, Су-57 продемонстрировали эффективность как «в воздушных боях», так и против ПВО Украины. Основным преимуществом Су-57 издание считает то, что российские истребители прошли более интенсивные испытания в ходе реальных военных действий, чем самолеты Китая и США. Также Military Watch отмечает, что комплекс радиосвязи с искусственным интеллектом улучшит обмен данными между Су-57 и наземными системами, передает РИА «Новости».

    Напомним, информация о том, что в спецоперации задействованы Су-57, появилась в конце мая 2022 года. До этого, в 2018 году, самолеты протестировали на сирийском театре военных действий. В июне 2022 года сообщалось, что Су-57 начали выполнять боевые миссии в ходе спецоперации на Украине звеньями.

    Коментарии (45)
    12 августа 2023, 21:39
    Бывший разведчик США назвал «секретное оружие» России на Украине

    Экс-разведчик США Риттер назвал некомпетентность Зеленского лучшим оружием России на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Неспособность Владимира Зеленского должным образом управлять страной внесла вклад в масштабную победу России, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала George Galloway.

    Он считает, что Зеленский играет на руку России, потому что некомпетентен, и не способен управлять страной, передает РИА «Новости».

    По мнению Риттера, бойцы ВСУ могут поднять бунт против президента Украины, что наиболее вероятно из-за роста потерь.

    Бывший разведчик переживает за Зеленского, считает, что его нужно сохранить на посту, чтобы быстрее прекратить конфликт.

    Ранее украинский генерал обвинил «кавээнщиков» у власти в огромных потерях ВСУ.

    Коментарии (3)
    13 августа 2023, 14:24
    Онуфриенко: ВСУ в Урожайном не добились никаких стратегических успехов

    Военный аналитик Онуфриенко: Российские войска не позволяют ВСУ окончательно закрепиться в Урожайном

    Онуфриенко: ВСУ в Урожайном не добились никаких стратегических успехов
    @ google.com/maps

    Tекст: Алёна Задорожная

    Село Урожайное стало полноценной линией фронта. Несмотря на небольшие достижения противника, никаких стратегических успехов у ВСУ нет, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что украинские военные с большими потерями смогли закрепиться в северной части села Урожайное на Запорожском направлении.

    «За последние недели ВСУ за счет использования бронетехники, а не только «мясных штурмов», смогли занять северные рубежи села Урожайное. Сам населенный пункт расположен чуть восточнее Старомайорского. Мы же занимаем стратегические высоты и не позволяем противнику окончательно закрепиться», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Я бы не стал называть ситуацию критической. Если допустить, что ВСУ все же займут Урожайное, то мы сможем сместить линию фронта немного южнее. При этом противник никаких стратегических преимуществ не получит», – объяснил эксперт.

    «Самый крупный успех Украины с начала контрнаступления – это незначительное продвижение в районе Времевского выступа. Однако бои все еще продолжаются», – продолжает он.

    «Я также считаю ошибочными утверждения о том, что основная задача ВСУ сейчас – занять Старомлыновку. Целью «контрнаступа» названы Крым, Бердянск и Мелитополь. И взятие Старомлыновки им не поможет решить эту задачу. Зато противник лишится подготовленных к контрнаступлению бригад и бронетехники», – заключил Онуфриенко.

    Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил о «тяжелой и тревожной» ситуации, сложившейся на данный момент в районе населенного пункта Урожайное на направлении Времевского выступа. По его словам, спустя две недели тяжелейших и кровопролитнейших боев за Урожайное ВСУ смогли зайти и закрепиться в его северной части. Украинские силы при этом потеряли «две из четырех штурмовых групп элитных морпехов» и несколько единиц бронетехники, добавил он. Российские войска продолжают удерживать позиции на юге села.

    Рогов подчеркнул, что с Урожайным может быть то же самое, что и с населенными пунктами Пятихатки и Старомайорское, которых «практически стерли с лица земли» после активных боев с использованием тяжелых видов оружия. Он уточнил, что украинские военные активно наносят авиаудары планирующими бомбами J-DAM и применяют большое количество дронов-камикадзе, кроме того, ВСУ бросают собственных солдат на штурм.

    Рогов назвал целью украинской армии взятие села Старомлыновка, «одного из последних барьеров». Он также опроверг сообщения Украины о взятии контроля над Урожайным, поскольку российские военнослужащие продолжают удерживать позиции в южной части населенного пункта.

    В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» подтвердили продолжающиеся бои за Урожайное. Отмечается, что российская армия стремится выправить положение.

    Коментарии (13)
    13 августа 2023, 04:28
    Шольца сравнили с мальчиком, который кричал: «Волк!»

    Welt раскритиковал Шольца за колебания по вопросу поставок Украине ракет Taurus

    Шольца сравнили с мальчиком, который кричал: «Волк!»
    @ Clemens Bilan/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя позицию Берлина по вопросу поставок Украине ракет Taurus, обозреватель Тор Барфус сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с мальчиком-пастухом из басни, который кричал: «Волк!».

    Барфус считает, что Шольц «слишком часто использовал свой страх «эскалации» в качестве оправдания». По мнению Барфуса, такая позиция Шольца вредит самому канцлеру, «подрывая доверие» к нему. Как полагает Барфус, Taurus «не изменят правила игры» на поле боя, передает РИА «Новости» со ссылкой на Welt.

    Напомним, в парламенте Германии продолжается активная дискуссия на тему поставок Украине дальнобойных ракет Taurus, сразу пять партий оказывают давление на Шольца по этому вопросу.

    Коментарии (11)
    12 августа 2023, 17:48
    Бывший агент ЦРУ назвал преступлением решение начать наступление ВСУ
    Бывший агент ЦРУ назвал преступлением решение начать наступление ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Решение начать контрнаступление без необходимого вооружения привело к огромным потерям ВСУ, это преступление по отношению к украинским солдатам, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue works.

    Он отметил, что ВСУ потеряли примерно 60 тыс. солдат, что является огромными потерями. Джонсон расценил это как преступление по отношению к украинским солдатам, передает РИА «Новости».

    Экс-агент ЦРУ считает, что с самого начала конфликта у Киева не было шансов на успех, но Зеленского убеждали идти вперед политики США.

    Джонсон подчеркнул, что у ВСУ мало артиллерии и ПВО, а без них вообще не стоило начинать контрнаступление.

    Ранее генерал ВС Франции назвал «наступление» Украины драматическим провалом.

    До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков контрнаступление ВСУ не удалось, а Киев продолжает неэффективно и бесцельно использовать многомиллиардные ресурсы НАТО, чем вызывает дискомфорт у западных столиц и налогоплательщиков.

    Коментарии (17)
    13 августа 2023, 06:59
    Третий обвиняемый в избиении участника СВО сдался полиции в Забайкалье

    Объявленный в розыск 43-летний фигурант уголовного дела об избиении участника СВО явился в отдел полиции в Забайкалье

    Tекст: Антон Антонов

    В отдел полиции явился 43-летний фигурант уголовного дела об избиении участника специальной военной операции на Украине, он задержан, сообщило управление МВД России по Забайкальскому краю.

    Как сообщается на сайте управления, в розыске обвиняемого участвовал весь личный состав пункта полиции по Нерчинско-Заводскому району «Газимуро-Заводский», а также «опытные оперативники уголовного розыска аппарата регионального УМВД». Поиск велся в лесу, проверялись дома и строения в близлежащих селах, велась работа с местными жителями и родственниками обвиняемого, которые могли знать о его местонахождении.

    Напомним, сообщалось, что мужчину зовут Иван Зырянов, он находится в межгосударственном розыске. Зырянов холост, ранее не судим, нигде не работает. В начале августа в селе Нерчинский Завод несколько человек в состоянии алкогольного опьянения избили участника СВО. Были задержаны двое участников избиения.

    Коментарии (15)
    13 августа 2023, 13:22
    Мирошник: Наемники бегут с Украины из-за «мясных штурмов» ВСУ
    Мирошник: Наемники бегут с Украины из-за «мясных штурмов» ВСУ
    @ Alex Chan Tsz Yuk/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Большинство кампаний, которые прошли иностранные наемники, были больше похожи на сафари, чем на боевые действия. Теперь же, столкнувшись с украинскими «мясными штурмами», они предпочитают бежать, сказал газете ВЗГЛЯД бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее в США сообщили о бегстве иностранных наемников с Украины.

    «Бегство наемников связано в первую очередь с характером боевых действий. Большинство предыдущих кампаний, в которых участвовали представители так называемых цивилизованных государств, базировались на существенном техническом превосходстве над противником», – сказал бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник.

    «Когда они воевали, например, в Сирии или Ливии, многое строилось на «договорняках», а сами поездки больше напоминали сафари. И до начала «контрнаступа» ВСУ на Украине было не так много столкновений с высокой степенью интенсивности. Сейчас же на фоне дефицита вооружений и военной техники, им приходится оказываться в условиях «мясных штурмов», – объясняет дипломат.

    «Конечно, к такому наемники не привыкли и не были готовы. Так что они всеми силами пытаются сбежать. Но не стоит думать, что поток иностранных военных на фронт полностью иссякнет в ближайшее время. Украина продолжает вести рекрутинг в тех странах, которые еще не успели, что называется, обжечься», – полагает собеседник.

    «Как долго это будет продолжаться, зависит от того, сколько денег будут платить иностранцам. До тех пор, пока средства выделяются, они будут ехать. И тут было бы хорошо, чтобы мы их «встречали» прямо на въезде на Украину», – отмечает он.

    «Что касается поляков, они больше всех заинтересованы в участии в конфликте. Варшава хочет «наложить лапу» на некоторые области Западной Украины, поэтому всячески толкает ВСУ на передовую», – заключил Мирошник.

    Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что из-за отсутствия успехов в рядах ВСУ растет недовольство, иностранные наемники массово бежали с Украины, остались только поляки.

    Кроме того, по мнению Макгрегора, в рядах ВСУ могут также участиться случаи дезертирства, что грозит расколом в украинских войсках и в итоге их поражением.

    Он отметил, что украинские войска будут разбиты, поскольку без результатов на поле боя любой военный может потерять моральный дух.

    Примечательно, но заявления звучат на фоне сообщений о серьезных потерях ВСУ на фронте. Так, в Минобороны России заявили, что Вооруженные силы Украины с начала контрнаступления потеряли более 43 тыс. военных.

    Коментарии (2)
    13 августа 2023, 07:29
    Российские штурмовые группы захватили опорные пункты ВСУ в Харьковской области

    Российские штурмовые группы овладели двумя опорными пунктами на Купянском направлении

    Российские штурмовые группы захватили опорные пункты ВСУ в Харьковской области
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    На Купянском направлении штурмовые группы овладели двумя опорными пунктами и тремя наблюдательными постами вооруженных сил Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский.

    Зыбинский сообщил, что российские военные разгромили до взвода пехоты ВСУ у населенного пункта Ольшана, передает ТАСС.

    Украинские войска попытались вернуть утраченные позиции и провели две контратаки у Синьковки и урочища Маньковка, но атаки были «успешно отражены» российскими военными, ВСУ потеряли «до взвода живой силы», сообщил Зыбинский.

    Российские тяжелые огнеметные системы нанесли удар по опорному пункту ВСУ у Синьковки. У балки Шевцов Яр «Ланцетом» уничтожена польская САУ Crab. Кроме того, ВСУ попытались атаковать у Новоселовского, но в результате ударов российской артиллерии украинские войска потеряли до взвода живой силы.

    Начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества отражено пять попыток украинских атак. ВСУ потеряли свыше 80 человек, а также БМП, бронированную машину и 120-мм миномет, передает РИА «Новости».

    На сватовском направлении ВСУ предприняли попытки двух атак, но в результате работы российских артиллерии и авиации потерял до 10 человек и боевую бронированную машину. Российские Су-34 нанесли четыре удара управляемыми авиационными бомбами по украинским позициям и полевому складу боеприпасов «в районе Невское, Пролетарское».

    Напомним, российские военные продвигаются на Купянском направлении. Украинские власти Купянского района Харьковской области объявили обязательную эвакуацию.

    Коментарии (0)
    13 августа 2023, 03:56
    Washington Post предсказала проблемы в отношениях Украины и Польши

    Washington Post не исключила проблем в отношениях Украины и Польши из-за истории

    Washington Post предсказала проблемы в отношениях Украины и Польши
    @ Artur Widak/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Хотя после начала Россией специальной военной операции Польша стала одним из самых ярых союзников Украины, различие во взглядах на вопросы истории может создать новые проблемы в отношениях Киева и Варшавы, пишет американская пресса.

    Как заявила Washington Post, «даже среди самых близких друзей могут возникать серьезные ссоры». Указывается, что «открытое столкновение» произошло в августе после заявления главы бюро международной политики Польши Марчина Пшидача, передает ТАСС.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обе страны стали «щитом для Европы», в котором не должно быть трещин. Однако, как пишет Washington Post, «потенциал для нескольких трещин» есть – Польша прежде считала своей «значительную часть Украины». Издание подчеркивает, что «история у двух стран непростая и подчас печальная».

    В частности, «серьезно различаются принятые точки зрения» на Волынскую резню. По версии Washington Post, эта трагедия важна «для небольшого, но активного меньшинства националистических и ультраправых групп в Польше».

    Еще одним проблемным вопросом оказалось украинское зерно. Указывается, что «фермеры являются основной избирательной базой правящей партии «Право и справедливость», а осенью в Польше должны пройти выборы.

    Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов также не исключил, что «ошибки» политических лидеров «возможны, и если их допустят, то между Польшей и Украиной возникнет раскол», передает РИА «Новости».

    Напомним, между Киевом и Варшавой разразился дипломатический скандал. Польский посол Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы. Проблема избытка украинского зерна беспокоит Европу уже несколько месяцев. Украинские власти заявили о желании «жестко конкурировать» с Польшей после того, как закончатся боевые действия с Россией.

    В конце июля болельщики «Шленска» из Вроцлава вывесили антиукраинские баннеры о Волынской резне во время матча второго тура чемпионата Польши по футболу. Сейм Польши принял постановление, в котором содержится призыв к Украине признать вину за Волынскую резню.

    Коментарии (4)
    12 августа 2023, 20:58
    В офисе Зеленского назвали критику контрнаступления инфантилизмом

    Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Украинское контрнаступление идет по плану

    Tекст: Вера Басилая

    Наступательные операции идут по плану генштаба, ВСУ якобы «эффектно ведут наступательные действия», не стоит ждать «голливудского развития событий», заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    Он назвал рассуждения о медленном контрнаступлении инфантилизмом, и пожелал меньше смотреть «Рэмбо», чтобы не ждать голливудского развития событий. Подоляк подчеркнул, что наступление якобы идет по плану, передает РИА «Новости».

    Ранее генерал ВС Франции назвал «наступление» Украины драматическим провалом.

    До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков контрнаступление ВСУ не удалось, а Киев продолжает неэффективно и бесцельно использовать многомиллиардные ресурсы НАТО, чем вызывает дискомфорт у западных столиц и налогоплательщиков.

    Коментарии (8)
    13 августа 2023, 06:06
    ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью

    Минобороны России сообщило об уничтожении противовоздушной обороной украинского беспилотника над Белгородской областью

    ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Киевский режим предпринял попытку устроить террористическую атаку с помощью беспилотника, российская ПВО уничтожила беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны России.

    Как сообщило ведомство, Украина предприняла попытку атаки одним БПЛА самолетного типа около 04.00 мск. В результате никто не пострадал, разрушений нет, сообщило в Telegram министерство.

    В субботу вечером в Министерстве обороны также сообщили о попытке Украины атаковать объекты в России. Украинский беспилотник был обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области.

    Коментарии (5)
    12 августа 2023, 20:43
    При обстрелах ВСУ кассетными снарядами погиб житель Донецка

    Врио главы ДНР Пушилин: При обстреле ВСУ погиб мирный житель, шесть пострадали

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ подвергли ДНР массированному обстрелу кассетными боеприпасами. Один мирный житель Донецка погиб, шесть человек пострадали, сообщил врио главы республики Денис Пушилин.

    В своем Telegram он сообщил, что в результате обстрела ВСУ в Петровском районе Донецка погиб человек, ранены шестеро, в том числе ребенок, в Макеевке, Петровском районе столицы ДНР и Светлодарске.

    Пушилин подчеркнул, что в субботу города и районы ДНР интенсивно обстреливаются ВСУ кассетными боеприпасами.

    Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что США пошли на военное преступление, включив в пакет помощи Украине запрещенные международной конвенцией кассетные боеприпасы.

    Коментарии (5)
    12 августа 2023, 20:23
    Тела украинских военных из Новоселовского эвакуировали российские военные

    Tекст: Вера Басилая

    Российские бойцы проводят эвакуацию тел погибших солдат ВСУ из поселка Новоселовского в Донбассе, их передадут родственникам, заявил старший отряда по извлечению и эвакуации из района боевых действий 1-ой гвардейской танковой армии ЗВО с позывным «Стрела».

    Российский военный подчеркнул, что память погибших – неважно российский это солдат или противник – надо сохранять, нельзя оставлять тела на корм животным, передает РИА «Новости».

    По словам «Стрелы», останки вернут родственникам, за сутки удалось эвакуировать семь тел украинских силовиков.

    Ранее в мае Украина получила тела 80 погибших солдат ВСУ, переданные российской стороной.

    В Минобороны России заявили, что Вооруженные силы Украины с начала контрнаступления потеряли более 43 тыс. военных.

    Коментарии (4)
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