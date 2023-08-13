Умерла шведская оперная певица Берит Линдхольм

Tекст: Валентина Григоренко

Дочери певицы Кристина и Ева на странице Линдхольм в соцсети написали, что их любимая мама Берит Линдхольм скончалась. По их словам, она «заснула» утром 12 августа, передает РИА «Новости».

Линдхольм дебютировала на сцене в 1963 году после обучения в оперной студии Шведской королевской академии музыки. Уже через 3 года она выступает на сценах крупнейших оперных театров мира, таких как «Ковент-Гарден», «Метрополитен-опера», Венская государственная опера. Кроме того, Линдхольм выступала на сцене Большого театра в Москве.

На Байрейтском фестивале 1967 года признана одной из лучших исполнительниц партий в операх Рихарда Вагнера.

Кроме оперной партии Брунгильды в «Валькирии» Линдхольм известна партиями Аиды в опере «Аида» Джузеппе Верди, Леоноры в опере «Фиделио» Людвига ван Бетховена, а также исполнением главных партий в операх Рихарда Штрауса «Электра» и «Саломея».