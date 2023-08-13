Выбить фашистов из ложной и злой мифологии можно только в одном случае – в случае резкого и бескомпромиссного отрезвления. Такую операцию и следует осуществить, победив в войне.0 комментариев
В ДУМ Татарстана осудили станцевавшую в мечети Кул Шариф блогершу
В Духовном управлении мусульман осудили блогершу, которая на днях станцевала по татарскую песню в мечети Кул Шариф и выложила это в соцсетях, сообщили СМИ.
Как говорится в заявлении первого заместителя муфтия Татарстана Ильфара Хасанова, ДУМ Татарстана решительно осуждает подобные поступок блогерши и призывает к разуму и совести всех, кто рукоплещет ее выходке, потому что свобода слова и убеждений не безгранична и не может включать в себя оскорбление святынь, передает Kazanfirst.
Кроме того, он назвал поступок кощунственным и в период спецоперации, когда танцы и хайп «совершенно неуместны».Ранее танцевавшие тверк на фоне мемориала в Новороссийске девушки получили 15 суток ареста.