Сегодня разница между «Ладами»/«Москвичами» и «Мерседесами»/«Тойотами» хотя, конечно, есть, но не столь катастрофическая, как во времена Ельцина/Немцова. Изделия российского автопрома были вообще неконкурентны. Сейчас этой проблемы не существует.12 комментариев
В Уссурийске отметили снижение уровня воды
Власти: В подтопленном Уссурийске в Приморье отмечается снижение общего уровня воды
Снижение общего уровня воды отмечается в приморском Уссурийске, пострадавшем от паводка, сообщила городская администрация.
Как сообщили в администрации, раблюдается подъем уровня воды в районах Семь Ветров и Междуречье, при этом уровень воды в реке Раздольной уменьшился на 11 см., а общий уровень воды в городе упал на 3 см., передает ТАСС.Всего подтоплены пять городских районов. Отключения городской системы водоснабжения не запланировано, в домах, не попавших в зону подтопления, отключать электричество не планируют, но в целях безопасности 49 трансформаторных подстанций системы электроснабжения по-прежнему отключены.
Отсутствует дорожное сообщение с Борисовской, Краснояровской, Пуциловской, Алексей-Никольской, Пушкинской сельскими территориями. Организована лодочная переправа.
Тем временем в ГУ МЧС России по Приморскому краю сообщили, что в город Уссурийск из Хабаровска прибыла дополнительная группа спасателей с самосвалами, погрузчиками, тралом и экскаватором.
Прибывшие дополнительные силы в подтопленных районах будут проводить работы по усилению и отсыпке дорожного полотна и возведению защитных дамб.
Ранее в Приморье для координации работы по борьбе с наводнением, вызванным тайфуном «Ханун», была направлена оперативная группа центрального аппарата МЧС.