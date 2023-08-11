Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.2 комментария
WP: Первых украинских летчиков обучат управлению F-16 не раньше следующего лета
Первая группа из шести украинских летчиков завершит обучение по управлению американскими истребителями F-16 только к следующему лету, пишет The Washington Post со ссылкой на украинских военных.
По данным газеты, группа завершит первый этап обучения «не ранее следующего лета», два других пилота будут находиться в запасе и смогут завершить подготовку только к концу 2024 года, передает ТАСС.
Как отмечает газета, длительные сроки обучения связаны с тем, что летчикам необходимо пройти дополнительные четырехмесячные курсы английского языка в Британии, при этом Дания предложила обучать языку не только летчиков, но и тех, кто работает на земле.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о начале подготовки украинских летчиков для полетов на F-16.