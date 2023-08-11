WP: Первых украинских летчиков обучат управлению F-16 не раньше следующего лета

Tекст: Дмитрий Зубарев

По данным газеты, группа завершит первый этап обучения «не ранее следующего лета», два других пилота будут находиться в запасе и смогут завершить подготовку только к концу 2024 года, передает ТАСС.

Как отмечает газета, длительные сроки обучения связаны с тем, что летчикам необходимо пройти дополнительные четырехмесячные курсы английского языка в Британии, при этом Дания предложила обучать языку не только летчиков, но и тех, кто работает на земле.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о начале подготовки украинских летчиков для полетов на F-16.