Замглавы Совбеза Медведев заявил, что США вынуждены поддерживать миф «великого контрнаступления ВСУ»

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что весь просвещенный мир вздрогнул, когда узнал об очередном выделении десятков бессмысленных миллиардов долларов «для зомби из страны 404».

Медведев подчеркнул, что это очень важные деньги для геронтократической элиты из Демпартии США и ее обслуги в ЕС, так как миф «великого контрнаступления» поддерживает миф «великой экономики доллара».

«Мира не хотят ни в Вашингтоне, ни в Киеве. Америка хочет безраздельной власти и ради нее не жалеет кровавого украинского сала», – заметил замглавы СБ.

В заключение Медведев добавил, что продолжение «контрнаступления» никак не изменит ситуацию и не поможет киевскому режиму, который «перешел в стадию посмертного гниения».

Напомним, из 40 млрд долларов, которые президент США Джо Байден запросил у Конгресса в рамках промежуточного бюджета на первый квартал 2024 года, киевскому режиму предназначены 24 млрд долларов, что превосходит обращение о финансировании для решения внутренних американских проблем.