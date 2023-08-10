Эксперт: Передача ОСК под управление ВТБ даст импульс российскому судостроению

Военный эксперт Крамник: Передача ОСК под контроль ВТБ должна дать новые источники для инвестиций в отрасль

Tекст: Алёна Задорожная

«ОСК – одно из самых кризисных объединений отечественной оборонки. В части судостроения у нас в целом довольна маленькая доля модернизированных предприятий. Многие компании находятся в состоянии, требующем обновления десятки лет назад, буквально с 90-х годов», – сказал Илья Крамник, военный эксперт, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН.

«Отдельная проблема – нехватка квалифицированных кадров на предприятиях. И это, к слову, легко объясняется. Дело в том, что за исключением Санкт-Петербурга, значительная часть компаний находится в отдаленных и не самых комфортных для жизни местах, например, «Севмаш» в Северодвинске», – добавил собеседник.

«На общее положение дел накладывается и положение дел в самой ОСК. Многие предприятия компании находятся в долгах. Эту ситуацию надо каким-то образом исправлять. И передача ОСК под контроль ВТБ должна дать новые источники для инвестиций или как минимум некое кредитное плечо для компаний судостроения», – отмечает эксперт.

«Кроме того, это должно помочь отладить управленческие процессы на предприятиях, которые там тоже в ряде случае оставляют желать лучшего. Однако есть вопрос: является ли ВТБ идеальным для этого банком. Но это уже детали, с которыми руководство нашей страны знакомо лучше», – полагает Крамник.

«Стоит отметить, что передача судостроительной корпорации в ведение банка – событие беспрецедентное. И таким образом ВТБ получает под свое крыло значительную часть судостроительной отрасли России», – подчеркивает собеседник.

«Хочу отметить, что изменения должны коснуться и военного, и торгового флота. Дело в том, что создать нормальное военное судостроение невозможно без гражданского. Мы сейчас наблюдаем это на многих примерах, главный из которых – это Китай», – объясняет он.

«КНР является лидером и в военной части, и в части коммерческого судостроения. Также ведущие позиции занимают Япония и Южная Корея. В совокупности эти три государства контролируют свыше 93% мирового объема коммерческого кораблестроения», – приводит пример эксперт.

«И совершенно другая ситуация в США. Там отмечается упадок военного судостроения, но они провалились и по гражданскому кораблестроению. На них приходится ничтожная доля, намного меньше 1% от мирового объема, и меньше чем у нас, поскольку Россия тоже не дотягивает до 1%», – обращает внимание собеседник.

«Поэтому России необходимо в первую очередь поднимать гражданское судостроение. И благодаря этому мы получим кадры и технологии для военного сектора», – заключил Крамник.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о передаче ВТБ управления Объединенной судостроительной корпорацией. Отмечается, что банк получит государственный пакет акций ОСК. Глава государства также добавил, что рассчитывает на высокий уровень профессионализма сотрудников ВТБ. Он также выразил надежду на то, что они справятся со всеми задачами. «Конечно, это, без всякого преувеличения, вызов, это серьезно, это целая отрасль», – акцентировал Путин.

В федеральной собственности находятся все 100% акций компании. В свою очередь глава Минпромторга Денис Мантуров добавил, что ВТБ получает право управления на пять лет. Он также уточнил, что министерство совместно с заинтересованными ФОИВами в ближайшее время согласует необходимую нормативную документацию: постановление правительства о внесении на рассмотрение президента проекта соответствующего указа.

В ОСК отметили, что передача акций не изменит форму собственности и не повлияет на обязательства по действующим контрактам корпорации.