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Задержан собравшийся вступить в ВСУ житель Благовещенска
Собиравшийся улететь на Украину и воевать на стороне ВСУ житель Благовещенска задержан в аэропорту
В аэропорту Благовещенска задержан местный житель, который собирался улететь на Украину и принять участие в боевых действиях на стороне украинских войск, сообщило управление ФСБ по Амурской области.
В сообщении говорится, что мужчина подозревается в «приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника для участия в военных действиях в составе вооруженных сил иностранного государства», передает РИА «Новости».
Арестованный на два месяца мужчина – «последователь и сторонник запрещенных в России организаций». Он «инициативно» связался через интернет с украинским националистическим формированием, после чего получил «инструкции по конспиративному выезду» из России и попытался «убыть на территорию Украины». Открыто уголовное дело о приготовлении к государственной измене.
Мужчина признал, что собирался «бороться с властью, убивая вооруженных российских солдат». «Осознавая, что мне придется это делать. Я это все осознавал», – сказал он.
В начале августа ФСБ задержала жителя Тамбовской области, выезжавшего через Турцию на Украину для вступления в ВСУ. В июле был задержан житель Орловской области, который собирался вступить в состав украинского военизированного террористического подразделения.