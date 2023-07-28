  • ФСБ задержала собравшегося воевать в составе нацбата ВСУ жителя Орловской области
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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Западные спортивные функционеры продолжают безнаказанно плевать в сторону России

    Российские клубы, федерации и спортивные функционеры продолжают ждать политической «разрядки», веря в скорые объятия с европейцами. Хотя все фанаты того же московского «Спартака» прекрасно отреагировали бы на месседж с нашей стороны – «Не хотите иметь дел с русскими, тогда имейте кого-то другого».

    7 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бундесвер считает, что украинцев погибает недостаточно много

    Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».

    11 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нельзя требовать от женщины рожать, не требуя от мужчины быть верным

    Требование рожать в атмосфере, когда она-то должна, а вот ей мало кто должен, воспринимается как оскорбительная несправедливость. Разрушение уважения к семье – вообще признак распада общества в целом, будь то у них или у нас.

    39 комментариев
    Новости
    10:07Пожар на нефтебазе в Шахтерске в ДНР потушен

    Возникший после атаки беспилотника ВСУ пожар на нефтебазе в Шахтерске в ДНР потушен, пострадавших нет, сообщил глава администрации города Александр Шатов.

    10:05Линзы Johnson & Johnson решили не вносить в новый перечень параллельного импорта

    Контактные линзы компании Johnson & Johnson (выпускает линзы Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes) не будут внесены в обновленный перечень параллельного импорта, сообщил первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.

    09:59ФСБ задержала собравшегося воевать в составе нацбата ВСУ жителя Орловской области

    Житель Орловской области, который собирался вступить в состав украинского военизированного террористического подразделения ВСУ и получить украинское гражданство, задержан сотрудниками ФСБ, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

    09:49Полпред в УрФО вручил орден Мужества матери погибшего военкора Журавлева

    Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев передал орден Мужества матери военного корреспондента «РИА Новости» Ростислава Журавлева Людмиле Журавлевой.

    09:45Маск решил оставить в Twitter только темный режим

    В соцсети Twitter в скором времени будет доступен только темный режим, заявил владелец компании Илон Маск.

    09:32Россия заверила Венгрию в продолжении поставок энергоносителей

    Россия намерена строго выполнять заключенные ранее контракты по поставкам нефти и газа в Венгрию, страна может спокойно готовиться к зиме, сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

    09:25Украинская саблистка Харлан пообещала никогда не пожимать руки россиянам

    Украинская саблистка Ольга Харлан заявила, что ее соотечественники готовы соревноваться с россиянами, но они никогда не пожмут им руки.

    09:11ВСУ применили БПЛА при обстреле нефтебазы в Шахтерске

    Вооруженные силы Украины нанесли удар по нефтебазе в Шахтерске в ДНР при помощи БПЛА, сообщил мэр города Александр Шатов.

    08:58Песков: Кремль не ждет приглашения Путина на саммит АТЭС в США

    Речь о возможной поездке Владимира Путина на АТЭС в Сан-Франциско пока не заходила, до этого еще есть много мероприятий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    08:47Роскосмос назвал главный интерес африканских стран в космосе

    Африканские страны в космической отрасли в первую очередь интересует дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ), так как оно позволяет решать прикладные задачи, по этому пути хотят идти, как минимум, ЮАР, Зимбабве и Уганда, сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.

    08:43Военкоры показали уничтожение шведской БМП ВСУ из гранатомета

    Во время наступательной операции гвардейцев 20-й армии на линии Сватово – Кременная точным выстрелом из гранатомета была поражена третья шведская БМП CV-90 ВСУ, сообщили российские военкоры.

    08:35Нефть подешевела после роста днем ранее

    Мировые цены на нефть в пятницу пошли на снижение после роста предыдущего дня, однако в итоге котировки могут увеличиться пятую неделю подряд.

    08:32В Таиланд за полгода приехали на 1000% больше россиян

    В Таиланд за шесть месяцев 2023 года приехало 791 574 россиянина, что на 1000% больше, чем за аналогичный период 2022-го, сообщает Bloomberg со ссылкой на Минтуризма страны.

    08:22Замглавы ГУ ФСИН в Приморье арестовали за мошенничество

    Заместитель начальника ГУ ФСИН по Приморскому краю Владислав Бондаренко отправлен под стражу на два месяца, он подозревается в превышении полномочий и пособничестве в мошенничестве, сообщили в силовых структурах.

    08:12ВСУ подорвались на собственных минах под Угледаром

    Пехота ВСУ при попытке наступления на Угледарском направлении в ДНР подорвалась вместе с тяжелой техникой на своих же минах, сообщил военнослужащий с позывным «Бука».

    28 июля 2023, 09:59

    ФСБ задержала собравшегося воевать в составе нацбата ВСУ жителя Орловской области

    Дело за подготовку к участию в террористической деятельности в составе ВСУ возбудили против жителя Орловской области

    ФСБ задержала собравшегося воевать в составе нацбата ВСУ жителя Орловской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Житель Орловской области, который собирался вступить в состав украинского военизированного террористического подразделения ВСУ и получить украинское гражданство, задержан сотрудниками ФСБ, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

    Мужчина поддерживал связь с террористическими подразделениями ВСУ, был сторонником проукраинских взглядов и готов был переехать на Украину, чтобы воевать в одном из таких запрещенных в России военизированных формирований, передает ТАСС.

    По данным ФСБ, он обратился в СБУ, пограничную и миграционную службы и в МИД Украины, которые дали ему инструкции, как въехать на Украину, в результате россиянин был задержан.

    Против него было возбуждено уголовное дело за приготовление к участию в деятельности террористической организации.

    Ранее ФСБ задержала собравшегося воевать за Украину жителя Брянска.

    27 июля 2023, 19:56
    В ВСУ признали блокировку Россией украинских портов

    В ВСУ заявили о риске Украины остаться без морских портов

    В ВСУ признали блокировку Россией украинских портов
    @ Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим вскоре может остаться без портов на Черном море, заявила представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.

    Почти все доступные Киеву морские порты блокированы ВС и ВМФ России, заявила Гуменюк в интервью Agence France-Presse, передает ТАСС. Через три месяца киевский режим рискует остаться и вовсе без портов, продолжила она.

    Из-за рассредоточения имеющихся на вооружении ВСУ комплексов противовоздушной обороны украинская армия не может противостоять высокоточным ударам российских войск, указала Гуменюк.

    По ее словам, Украине нужна «мощная современная противовоздушная оборона», которая сможет противостоять российским ракетам, также ВСУ нуждаются в истребителях F-16 для поражения российских наземных пусковых установок и кораблей.

    Коментарии (14)
    27 июля 2023, 16:40
    Не пожавшая руку россиянке украинская саблистка получила черную карту

    Судьи дисквалифицировали на 60 дней отказавшуюся пожать руку россиянке украинскую саблистку Харлан

    Не пожавшая руку россиянке украинская саблистка получила черную карту
    @ Tadashi Miyamoto/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская саблистка Ольга Харлан получила черную карту и будет дисквалифицирована на срок до двух месяцев из-за своего отказа от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира в Милане.

    Глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов заявил, что FIE отклонила протест, а ФФР добивается отмены результата поединка между россиянкой и украинкой из-за того, что последняя нарушила регламент и не пожала сопернице руку. По его словам, в результате Харлан получила черную карту, передает РИА «Новости».

    Согласно регламенту FIE, в случае получения черной карты спортсмен будет исключен из соревнований до конца турнира, а также дисквалифицирован на 60 дней.

    Ранее Харлан выиграла у российской спортсменки Анны Смирновой со счетом 15:7. После поединка россиянка подошла к сопернице, чтобы пожать руку, но Харлан направила в ее сторону саблю.

    После этого украинка развернулась и ушла с площадки. Смирнова обратилась к судьям и подала протест на нарушение регламента. Протест отклонили.

    Коментарии (17)
    27 июля 2023, 13:38
    ФСБ сорвала попытку спецслужб Украины устроить теракт на корабле Черноморского флота

    ФСБ пресекла попытку теракта Киева на несущим высокоточное ракетное оружие корабле Черноморского флота

    ФСБ сорвала попытку спецслужб Украины устроить теракт на корабле Черноморского флота
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алина Власенко

    Сотрудники ФСБ предотвратили попытку украинских спецслужб организовать террористический акт на корабле Черноморского флота, оснащенном высокоточным ракетным вооружением, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

    В рамках проведенных мероприятий задержан завербованный украинской спецслужбой военнослужащий Военно-морского флота России, у которого обнаружены две самодельные бомбы мощностью 1 кг тротила, передает ТАСС.

    Мужчина планировал совершить теракт на одном из кораблей Черноморского флота, несущем высокоточное ракетное вооружение. Ранее ФСБ предотвратила готовившийся россиянкой по заданию спецслужб Украины теракт в городе Углич Ярославской области.

    Коментарии (40)
    27 июля 2023, 18:40
    Херш: Украина использовала зерновую сделку для поставки в Европу наркотиков

    Американский журналист Херш: В рамках зерновой сделки в Европу с Украины провозили запрещенные товары

    Херш: Украина использовала зерновую сделку для поставки в Европу наркотиков
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина благодаря действию зерновой сделки вывозила нелегальные товары, в том числе наркотики, а также нефть из России в Европу, сообщил американский журналист Сеймур Херш.

    Журналист со ссылкой на американского чиновника заявил, что экспорт наркотиков и нефти осуществлялся из Одессы и других украинских портов, передает РИА «Новости».

    Ранее Москва исключила возможность восстановления зерновой сделки без России. В Кремле объяснили это невыполнением зафиксированных в соглашении условий России.

    Коментарии (6)
    27 июля 2023, 14:29
    ВС РФ нанесли сосредоточенные удары по аэродромам и местам дислокации ВСУ

    Минобороны: Российские силы нанесли сосредоточенные удары по аэродромам и местам дислокации ВСУ

    ВС РФ нанесли сосредоточенные удары по аэродромам и местам дислокации ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алина Власенко

    Российские военные за последние сутки нанесли сосредоточенные удары высокоточным оружием большой дальности по аэродромам и пунктам управления и дислокации Вооруженных сил Украины.

    Кроме того, удары были нанесены по сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров, а также ракет, вооружения и военной техники, поступивших из стран Евросоюза и США, сообщает Минобороны в Telegram.

    Оборонное ведомство отмечает, что все назначенные объекты были поражены.

    Ранее сообщалось, что военнослужащие 110-й отдельной мотострелковой бригады поразили украинский взвод, разместившийся вдоль лесополосы на Невельском направлении (ДНР).

    Коментарии (8)
    27 июля 2023, 19:48
    За теракт на корабле ЧФ Киев обещал российскому военному гражданство Украины

    Завербованный СБУ военнослужащий ВМФ: За теракт на корабле ЧФ СБУ обещала гражданство Украины и деньги

    За теракт на корабле ЧФ Киев обещал российскому военному гражданство Украины

    Tекст: Вера Басилая

    За успешное выполнение задания по организации взрыва на корабле Черноморского флота (ЧФ) СБУ гарантировала предоставление украинского гражданства и денежные средства в качестве вознаграждения, сообщил задержанный завербованный военнослужащий ВМФ России.

    Видео с признаниями задержанного за подготовку к теракту распространил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

    По словам задержанного, он попал под влияние СБУ в начале СВО, связь он поддерживал через знакомую на Украине. Он передавал секретные сведения об участии кораблей Черноморского флота в спецоперации, за подготовку теракта ему были обещаны деньги и гражданство Украины, передает ТАСС.

    Ранее сотрудники ФСБ предотвратили попытку украинских спецслужб организовать террористический акт на корабле Черноморского флота, оснащенном высокоточным ракетным вооружением.

    Коментарии (30)
    27 июля 2023, 10:17
    ФСБ обнаружила в Керченском проливе новый сухогруз со следами взрывчатки

    ФСБ обнаружила следы взрывчатки на борту сухогруза ВМО River, следовавшего через Керченский пролив

    ФСБ обнаружила в Керченском проливе новый сухогруз со следами взрывчатки
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Алина Власенко

    Сотрудники ФСБ выявили следы взрывчатых веществ в трюме иностранного сухогруза, следовавшего через один из портов Украины и Керченский пролив в Ростов-на-Дону, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

    Сотрудники ФСБ 26 июля обнаружили очередное иностранное гражданское судно, которое могло быть использовано для доставки взрывчатых веществ на Украину, передает ТАСС со ссылкой на ЦОС.

    Следы взрывчатки – динитротолуола и тротила – были найдены в трюме и на поверхности спасательной шлюпки сухогруза ВМО River, который следовал из турецкого порта Синоп через Керченский пролив в Ростов-на-Дону, где на судно должны были загрузить зерно. По данным ФСБ, с начала лета сухогруз дважды заходил в украинский порт Рени в Одесской области.

    После обнаружения следов взрывчатки судну запрещен проход под судоходной аркой транспортного перехода через Керченский пролив.

    Ранее на борту иностранного сухогруза, следовавшего из турецкого порта в Ростов-на-Дону за зерном, также были обнаружены следы взрывчатки, при этом в мае судно находилось в украинском порту Килия.

    Коментарии (11)
    27 июля 2023, 15:36
    ВС России сорвали попытку ВСУ закрепиться у Работино в Запорожской области

    Рогов заявил о срыве попытки ВСУ закрепиться у Работино в Запорожской области

    ВС России сорвали попытку ВСУ закрепиться у Работино в Запорожской области
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Попытка украинских войск закрепиться северо-восточнее села Работино в Запорожской области сорвана, украинские боевики разбиты и отступили, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, ВСУ в результате безуспешной атаки потеряли до пяти бронемашин, часть которых уничтожены «Ланцетами», активные боестолкновения сейчас не ведутся, передает РИА «Новости».

    Ранее Минобороны сообщило, что украинские военные при попытке наступления в Запорожской области понесли большие потери.

    До этого в Сети появилось видео из Запорожской области, где «Ланцетами» были уничтожены поставленные западными странами украинским националистам танки Leopard.

    Коментарии (0)
    27 июля 2023, 12:08
    Осуждены причастные к гибели российских военных в СВО агенты Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вынесен приговор двум работавшим на украинскую разведку агентам, задержанным в 2022 году по подозрению в шпионаже, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Обвиняемых приговорили к 15 годам колонии строгого режима каждого, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Их задержали в прошлом году, по версии следствия, они шпионили на украинскую сторону. Также они причастны к гибели российских военных и уничтожению военной техники в зоне СВО.

    ФСБ не раскрыла имен осужденных и суд, вынесший приговор.

    Коментарии (5)
    27 июля 2023, 17:07
    Украинских спортсменов решили пригласить на «Игры дружбы» в Россию

    Глава Минспорта России Матыцин заявил о намерении пригласить украинских спортсменов для участия в «Играх дружбы»

    Украинских спортсменов решили пригласить на «Игры дружбы» в Россию
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские спортсмены будут приглашены для участия во Всемирных играх дружбы, им будет обеспечена безопасность, заявил министр спорта России Олег Матыцин.

    Министр спорта также отметил, что украинские спортсмены получат все равные соревновательные права участия в «Играх дружбы», передает РИА «Новости». Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

    В программе игр будут представлены 27 видов спорта, такие как баскетбол, бокс, легкая атлетика, плавание, художественная гимнастика и другие. Также пройдут соревнования по пляжному футболу, спортивному программированию, акробатическому рок-н-роллу и другим дисциплинам.


    Коментарии (24)
    27 июля 2023, 14:41
    Минобороны назвало украинские потери за сутки после провального наступления на Запорожском направлении

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные при попытке наступления в Запорожской области понесли большие потери, сообщило Министерство обороны в четверг.

    ВСУ пытались наступать к северу от поселка Работино, они задействовали до трех батальонных тактических групп из состава бригад стратегического резерва, сообщило министерство в своем Telegram-канале.

    После провала наступления украинская сторона в течение ночи восстанавливала боеспособность и не предпринимала активных действий.

    ВСУ за сутки потеряли свыше 280 бойцов, 25 танков, 10 БМП, три бронемашины, машину чешского РСЗО RM-70 Vampire и две британских гаубицы FH-70.

    Украинские подразделения поражены у поселков Пятихатки, Белогорье, Омельник, Новоданиловка и города Орехов (Запорожская область).

    У поселка Степановка (Запорожская область) пресечена деятельность украинской ДРГ.

    Ранее источники в Пентагоне заявили, что киевский режим приступил к проведению «основного удара своего контрнаступления».

    Коментарии (39)
    28 июля 2023, 02:57
    Украинская саблистка Харлан пожаловалась на дисквалификацию

    Украинская саблистка Харлан заявила, что ее «убила» дисквалификация из-за отказа пожать руку россиянке Смирновой

    Украинская саблистка Харлан пожаловалась на дисквалификацию
    @ Tadashi Miyamoto/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинская саблистка Ольга Харлан, которая получила черную карту из-за отказа от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира в Милане, заявила, что решение организаторов «убило» ее.

    Харлан заявила в соцсетях, что «не хотела пожимать руку этой спортсменке». Она сказала, что руководствовалась «своим сердцем». По словам Харлан, когда она узнала, что ее собираются «снять с соревнований, дисквалифицировать, дать черную карточку», это «убило» ее. «Убило настолько, что я кричала от боли», – приводит ее слова ТАСС.

    Напомним, Харлан выиграла у Смирновой со счетом 15:7. Россиянка подошла к сопернице, чтобы пожать руку, но Харлан направила в ее сторону саблю, а затем покинула площадку. Смирнова подала протест на нарушение регламента, его отклонили. Позднее стало известно, что Харлан получила черную карту и будет дисквалифицирована на срок до двух месяцев. Смирновой и ее семье в соцсетях украинцы угрожают расправой.

    Коментарии (16)
    28 июля 2023, 07:57
    Япония назвала Россию «угрозой Европе» и объявила о новых санкциях

    В докладе министерства обороны Японии Россия названа «непосредственной угрозой Европе»

    Япония назвала Россию «угрозой Европе» и объявила о новых санкциях
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Минобороны Японии представило правительству «Белую книгу» – ежегодный доклад ведомства, в нем Россия названа «наиболее серьезной» и «непосредственной угрозой Европе». Министр экономики Японии Ясутоси Нисимура сообщил, что Токио вводит запрет на экспорт в Россию гибридных автомобилей.

    В «Белой книге» утверждается, что Россия якобы «расшатывает основы международного порядка». При этом в Индо-Тихоокеанском регионе политика Москвы, «ее военные тенденции» и стратегическое сотрудничество с Китаем вызывают у Японии «сильное беспокойство», передает РИА «Новости».

    Комментируя деятельность России на островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, Минобороны Японии указывает, что «усиливается» их «военное оснащение». Также Япония подчеркнула развитие стратегического взаимодействия России с Китаем.

    В свою очередь Нисимура сообщил, что с 9 августа Япония введет запрет на экспорт автомобилей с двигателем более 1,9 литра и гибридных автомобилей в Россию. По его словам, «меры будут обнародованы 2 августа». Данный шаг является частью ограничений экспорта, способного укрепить промышленную базу России. Сообщается, что Токио «внимательно следит за ситуацией на Украине».

    Санкции Японии, вводившиеся в несколько этапов, затрагивают уже около 1 тыс. человек и порядка 100 организаций из России. Заморожены активы «Альфа-банка», ВТБ, ВЭБ.РФ, Новикомбанка, банка «Открытие», Промсвязьбанка, банка «Россия», Сбербанка, Совкомбанка и еще около 40 организаций и компаний. В список товаров и технологий, экспорт которых запрещен в Россию, Япония включила уже около 800 позиций, передает ТАСС.

    Напомним, в июне японский посол в Москве Тоехиса Кодзуки был вызван в российский МИД в связи с решением Токио начать поставлять военную технику Украине.

    Коментарии (32)
    27 июля 2023, 19:32
    Памятник Брежневу снесли в родном городе генсека на Украине
    Памятник Брежневу снесли в родном городе генсека на Украине
    @ Бориса Корзина/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Памятник генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу демонтировали в городе Каменском Днепропетровской области Украины, где он родился, сообщило украинское издание «Страна».

    Издание пишет, что бюст Брежнева убрали с центрального проспекта, его планируют перенести на территорию музея истории города, передает ТАСС.

    Памятник Брежневу был установлен в Каменском (бывший Днепродзержинск) еще при жизни генсека – в 1976 году.

    Ранее киевский горсовет посмертно лишил Леонида Брежнева звания почетного гражданина города.

    Коментарии (27)
    27 июля 2023, 14:39
    Херш заявил о решающей роли США в атаках на Крымский мост

    Журналист Херш: Вашингтон играл решающую роль в обеих атаках на Крымский мост

    Херш заявил о решающей роли США в атаках на Крымский мост
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Администрация президента США Джо Байдена играла решающую роль в обеих атаках на Крымский мост, заявил журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на американского чиновника.

    Журналист в статье на платформе Substack сообщи, что в обеих атаках применялись американские технологии. По его словам, беспилотник был наполовину погружен в воду, как торпеда, передает РИА «Новости».

    Ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк в эфире единого марафона украинских телеканалов признал, что теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года совершил Киев.

    Напомним, в ночь на 17 июля киевский режим также провел террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников.

    Коментарии (6)
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    Как пресечь новые теракты и провокации Украины на Черном море

    На Черноморском театре военных действий назрели явные перемены. Россия перехватывает инициативу, уничтожаются украинские порты, началась морская блокада украинского побережья. В этих условиях стоит ожидать ответных действий Украины на море – в том числе таких атак, как были предприняты во вторник против патрульного корабля «Сергей Котов». Какие сюрпризы ждать от киевского режима на Черноморье и что нужно сделать для их отражения? Подробности

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    Киев бросил в бой лучшие резервы

    Украина начала новую фазу своего наступления. Об этом пишут американские СМИ. По данным источников в Пентагоне, в очередной серии атак ВСУ решили задействовать обученных на Западе резервистов и иностранную бронетехнику. Каковы тактические и стратегические перспективы у подобных маневров и чем на это ответят ВС России? Подробности

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    На восточном побережье Африки Россию устроят несколько портов

    Президент Владимир Путин выступил за открытие российского транспортно-логистического центра на африканском восточном побережье. Это обеспечило бы стыковку Африки с транспортным коридором «Север – Юг». В советское время Россия активно присутствовала на континенте, но сейчас инициатива перехвачена Китаем и США. По мнению экспертов, Россия должна вернуть былые позиции. Но как это сделать и на какие страны стоит обратить внимание? Подробности

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    Танкеры в Черном море могут нести угрозу Крымскому мосту

    Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту. Однако судовладелец одного из упоминаемых в расследовании кораблей отрицает свою причастность к произошедшему. Действительно ли дроны могли быть запущены с танкеров? И какие выводы из произошедшего должна сделать Россия, чтобы исключить подобные инциденты в будущем? Подробности

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    • Слушания об НЛО в Конгрессе США

      В Конгрессе США прошли слушания, на которых бывший правительственный агент объявил об обнаружении внеземных биотехнологий в местах предполагаемых аварий НЛО. Также показания на этот счет дали бывшие военные летчики. У президента Джо Байдена заявили, что относятся к сообщениям об инопланетянах со всей серьезностью. Что вообще происходит?

    • Байдену грозит импичмент

      Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти пригрозил президенту Джо Байдену импичментом. До того в Конгрессе выслушали показания агентов налоговой службы, из которых следует причастность Байдена-старшего к махинациям его сына-наркомана на Украине и в Китае. И хотя импичмент – дело серьезное, происходящее все больше напоминает цирк.

    • «Альтернатива для Германии» стала первой

      Партия «Альтернатива для Германии», выступающая за восстановление отношений с Россией и за противодействие миграции, стала самой популярной в ФРГ: ее рейтинг достиг 22%. На этом фоне Фридрих Мерц, возглавляющий партию ХДС, допустил сотрудничество с «Альтернативой». Это вызвало такой скандал, что он отказался от своих слов. Но вряд ли надолго.

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