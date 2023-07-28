Российские клубы, федерации и спортивные функционеры продолжают ждать политической «разрядки», веря в скорые объятия с европейцами. Хотя все фанаты того же московского «Спартака» прекрасно отреагировали бы на месседж с нашей стороны – «Не хотите иметь дел с русскими, тогда имейте кого-то другого».7 комментариев
ФСБ задержала собравшегося воевать в составе нацбата ВСУ жителя Орловской области
Дело за подготовку к участию в террористической деятельности в составе ВСУ возбудили против жителя Орловской области
Житель Орловской области, который собирался вступить в состав украинского военизированного террористического подразделения ВСУ и получить украинское гражданство, задержан сотрудниками ФСБ, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
Мужчина поддерживал связь с террористическими подразделениями ВСУ, был сторонником проукраинских взглядов и готов был переехать на Украину, чтобы воевать в одном из таких запрещенных в России военизированных формирований, передает ТАСС.
По данным ФСБ, он обратился в СБУ, пограничную и миграционную службы и в МИД Украины, которые дали ему инструкции, как въехать на Украину, в результате россиянин был задержан.
Против него было возбуждено уголовное дело за приготовление к участию в деятельности террористической организации.
Ранее ФСБ задержала собравшегося воевать за Украину жителя Брянска.