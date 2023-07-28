ФСБ задержала собравшегося воевать в составе нацбата ВСУ жителя Орловской области

Дело за подготовку к участию в террористической деятельности в составе ВСУ возбудили против жителя Орловской области

Tекст: Вера Басилая

Мужчина поддерживал связь с террористическими подразделениями ВСУ, был сторонником проукраинских взглядов и готов был переехать на Украину, чтобы воевать в одном из таких запрещенных в России военизированных формирований, передает ТАСС.

По данным ФСБ, он обратился в СБУ, пограничную и миграционную службы и в МИД Украины, которые дали ему инструкции, как въехать на Украину, в результате россиянин был задержан.

Против него было возбуждено уголовное дело за приготовление к участию в деятельности террористической организации.

Ранее ФСБ задержала собравшегося воевать за Украину жителя Брянска.