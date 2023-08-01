На обострение миграционного конфликта в России работает слишком много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.22 комментария
При пожаре высотки в Алма-Ате людям пришлось прыгать из окон
В Алма-Ате загорелся многоэтажный жилой дом, из него эвакуировали несколько сотен человек, несколько жителей выпрыгнули из окон на растянутые внизу ковры и матрасы.
Возгорание началось в 17.10 по местному времени, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу алма-атинского департамента по ЧС. Пожар зафиксировали на 16 этаже жилого дома, наблюдалось открытое горение. Загорелись и электрические кабели в лифтовой шахте.
Людей выводили по лестничному маршруту, еще несколько десятков спустились по трехколенной пожарной лестнице и трем автолестницам. Через полтора часа пожар ликвидировали. В соцсетях опубликовали видео, на которых несколько человек выпрыгнули из горящего дома на растянутые внизу ковры и матрасы. В их числе был один ребенок.
В городском управлении здравоохранения уточнили, что в результате ЧП никто не погиб. 31 человек, включая 16 детей, доставлены в больницы.