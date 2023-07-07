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Салливан оценил шансы на мирный договор России и Украины
Экс-посол США Салливан: Договоренность о мире между Россией и Украиной возможна, но она будет временной
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Россия и Украина в будущем, вероятно, смогут заключить мирное соглашение, однако оно будет временным, считает бывший посол США в Москве Джон Салливан.
Салливан в ходе дискуссии на площадке газеты The Washington Post заявил, что такое соглашение может быть «только временным», поскольку, как считает экс-посол США, в сознании российского руководства «оно никогда не будет постоянным».
Бывший американский дипломат полагает, что Москва пойдет на сделку, но «не сейчас», а «в какой-то момент», когда решит, что ход СВО это позволяет, передает РИА «Новости».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что уже к осени этого года может начаться процесс мирных переговоров по Украине.
Между тем украинские власти заявляли о готовности продолжать конфликт годами.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что президент России Владимир Путин открыт к диалогу по ситуации на Украине, но позиция Киева не дает стабильной почвы для переговоров.
СМИ назвали цели российского удара во Львове
РИА «Новости»: Российские военные поразили казармы во Львове с наемниками и бойцами ВСУ
В ходе российского удара по академии во Львове поражены казармы, где было до 800 бойцов ВСУ и наемников из западных учебных центров, сообщил источник в Минобороны России.
С высокой вероятностью на территории академии находились британские танки Challenger, сказал собеседник РИА «Новости».
Удар пришелся по парковой зоне учреждения, там была сосредоточена бронетехника западного производства, добавил он.
До этого глава Львовской областной администрации Максим Козицкий заявлял, что одна из электроподстанций города разрушена из-за взрывов.
США опубликовали видео с действиями Су-35 против американских беспилотников
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Американское военное ведомство обнародовало видео, на котором, по его мнению, зафиксированы действия российских Су-35 в отношении американских беспилотников MQ-9 Reaper.
Пентагон опубликовал видео продолжительностью в одну минуту и пять секунд, американское министерство утверждает, что Су-35 якобы приблизился к беспилотнику над сирийской территорией и «выпустил парашютные сигнальные ракеты» по траектории его полета, передает ТАСС.
Из-за этого аппарату пришлось совершать маневры уклонения. Другой же Су-35 расположился на траектории движения MQ-9 и включил форсажную камеру, наращивая скорость и давление воздуха, что «помещало оператору безопасно управлять устройством».
До этого CBS со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) заявлял, что российские Су-35 в Сирии совершили «непрофессиональные и небезопасные маневры» в отношении американских беспилотников.
Там уточнили, что MQ-9 проводили операции против террористической группировки «Исламское государство» (запрещено в России).
В среду замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов сообщал, что коалиция США «целенаправленно и систематически» нарушает договоренности по безопасности полетов в Сирии. Беспилотники коалиции за сутки 14 раз нарушили меморандум о взаимопонимании между военными России и США.
В США согласовали поставку Украине кассетных боеприпасов
NYT: США решили поставлять Украине кассетные боеприпасы
Киевскому режиму решили поставлять кассетные боеприпасы, это якобы уже согласовала администрация американского президента Джо Байдена, утверждает New York Times.
Неназванный представитель администрации США подтвердил New York Times, что Киев получит от Вашингтона кассетные боеприпасы, передает ТАСС.
Ранее правозащитная организация Human Rights Watch предостерегла США от передачи кассетных боеприпасов Украине. По мнению организации, передача такого вооружения приведет к «страданиям гражданского населения».
Группировка «Днепр» сорвала попытку «наката» ВСУ под Херсоном
В группировке «Днепр» сообщили о срыве попытки «наката» ВСУ на российские позиции на Херсонском направлении
Подразделения группировки «Днепр» уничтожают упреждающими ударами технику украинских националистов на Херсонском направлении, срывая планы противника атаковать российские позиции, сообщил командир подразделения.
Он рассказал РИА «Новости», что воздушная разведка ведется круглосуточно и без перерывов. По словам командира, «глаза» подразделения постоянно находятся в воздухе. Зная это, противник перемещает технику и личный состав скрытно, отметил командир.
В этот раз, по его словам, была уничтожена украинская техника, также есть потери среди личного состава ВСУ. «Это сорвало планы противника на «накат» на наши позиции», – сообщил командир подразделения группировки «Днепр».
Ранее на этой неделе группировка «Днепр» уничтожила склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) и более 40 солдат ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.
Российские авиабомбы поставили руководство ВСУ в тупик
War Zone: Украинские военные не понимают, как работают российские авиабомбы
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Украинское военное руководство не понимает, как работают российские планирующие авиабомбы, пробивающие оборонительные укрепления, утверждает американское издание War Zone.
Украинские официальные лица считают, что авиабомбы могут наводиться с помощью «какого-то вида GPS-наведения», но мало конкретных подробностей о том, как это работает, говорится в материале War Zone, передает РИА «Новости».
Отмечается, что киевский режим считает эти бомбы очень эффективными, они позволяют работать по целям с безопасного расстояния.
Летчик ВКС России, участвующий в СВО, в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что российские инженеры с помощью нового средства – универсального модуля планирования и коррекции (УМПК) – превратили советские авиабомбы в современные.
Эти бомбы способны наводиться по спутниковой навигации на цель. Приборы наведения прикрепляют к обычной авиабомбе, ее можно запускать на цель за пределами дальности ПВО противника, сообщил собеседник.
Ранее советник командования ВСУ Юрий Игнат назвал передовые российские планирующие бомбы «проблемой для Украины» и попросил у Запада истребители F-16, чтобы «создать баланс сил в воздухе».
Патрушев сообщил об огромных потерях ВСУ в ходе контрнаступления
Контрнаступление украинских войск обернулось для них большими потерями в живой силе и в технике, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
США и страны НАТО безразлично относятся к судьбе Украины и украинского народа, разрекламированное наступление ВСУ уже привело «к огромным потерям ВСУ в живой силе и технике», сказал он, передает РИА «Новости».
Ранее офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко заявлял, что у украинских войск почти не осталось возможностей для наступления в районе Сватово и Кременной.
ВС России захватили ракету Storm Shadow
Российские военные из добровольческого отряда «Барс-11» захватили британскую крылатую ракету Storm Shadow, она передана профильным ведомствам для изучения.
Отмечается, что ракета досталась практически целой и уже доставлена в Москву, передает РИА «Новости». Она разрушена лишь частично, так как упала плашмя.
В ракете применена электроника очень высокого уровня, которая выдержала перегрузки при падении. По данным собеседника агентства, бойцам пришлось принять бой, чтобы отбить ракету у противника.
Изучение начинки ракеты позволит найти максимально эффективные способы борьбы с Storm Shadow.
Ранее сообщалось, что средства ПВО ВС России перехватили четыре крылатые ракеты Storm Shadow.
Болгария решила продать Киеву оборудование недостроенной АЭС «Белене»
Болгария выразила готовность продать Киеву оборудование недостроенной АЭС «Белене»
Болгария заявила о планах продать украинской компании «Энергоатом» оборудование недостроенной АЭС «Белене» на сумму около 650 млн долларов, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Согласно условиям сделки, переговоры по которой еще ведутся, софийская госэнергокомпания NEK продаст «Энергоатому» оборудование с недостроенной АЭС «Белене», передает РИА «Новости».
АЭС «Белене» должна была быть построена в районе города Белене на берегу реки Дунай, но в 2022 году власти страны заявили об отказе от проекта. В конкурсе на строительство принимал участие Росатом.
Зеленский собрался судить занявших сторону России жителей Донбасса
Зеленский призвал преследовать выступавших на стороне России жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
Жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, выступивших на стороне России, будут преследовать на Украине, если Киев сможет вернуть эти территории, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью CNN.
«Время лечит, но также лечит и правосудие. Я убежден, что должны быть приговоры», – сказал он, передает ТАСС.
По мнению Зеленского, ответственность должна распространяться даже на тех, кто выступал против ВСУ сил вынужденно. «Никто тебя не простит, и ты не сможешь этого объяснить», – заявил президент.
Он пояснил, что украинцами остаются те, кто не воевал против Украины.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, каково положение сторонников России на Украине.
Рар сказал, чем закончится санкционный конфликт Венгрии и Украины
Германский политолог Рар: Украине рано или поздно придется отменить санкции в отношении венгерского банка ОТР
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Брюссель попытается примирить Венгрию и Украину. Однако Будапешт будет непреклонно следовать своей политике и настаивать на снятии украинских санкций с банка ОТР, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее Будапешт пригрозил блокировкой антироссийских решений в ЕС, если Украина не отменит рестрикции в отношении венгерского банка ОТР.
«Решения по каждому пакету санкций Евросоюз может принимать только единогласно. Поэтому я предполагаю, что в конечном счете ЕС придется давить и на Венгрию, и на Украину, чтобы замять конфликт двух стран», – сказал германский политолог Александр Рар.
«Пока что украинская сторона продолжает агрессивно настаивать на своем и применять санкции к венгерскому банку за сотрудничество с Россией. В свою очередь Венгрия, отстаивая национальные интересы, будет голосовать против решений ЕС и добиваться снятия украинских рестрикций. Будапешт апеллирует к тому, что он соблюдает все европейские ограничения, но поддерживает торговые отношения там, где это можно и выгодно», – отметил он.
«По моему мнению, Брюсселю вряд ли удастся повлиять сразу на обе стороны, поскольку ситуация патовая. Рано или поздно Украине придется принять, что, сохраняя санкции, они будут и дальше сталкиваться с блокировкой решений ЕС. Как следствие, в конечном счете либо Украина сдастся, либо конфликт продолжится. Но Венгрия не отступит», – заключил политолог.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна продолжит голосовать против поставок оружия Украине. Он отметил, что Будапешт будет придерживаться этой политики до тех пор, пока крупнейший банк государства OTP находится в списке «международных спонсоров войны».
Министр напомнил, что раньше Венгрия «конструктивно воздерживалась» при голосовании по вопросу поставок Украине вооружений, поскольку республика считает, что такая политика лишь продлевает конфликт. Будапешт считал, что «если другие хотят, то пусть так делают», отметил он. «Но мы и конструктивно воздерживаться не будем, пока банк ОТР в этом списке», – добавил глава МИД страны. Он добавил, что речь идет о национальных интересах Венгрии, поэтому Будапешт не интересует, что думают о сложившейся ситуации в Москве, Вашингтоне или Брюсселе.
Напомним, премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что его страна не одобрит выделение Украине нового транша помощи от ЕС в размере 50 млрд евро до тех пор, пока офис Зеленского не объяснит, на что были потрачены предыдущие 70 млрд евро.
Взрывы прогремели во Львове и Тернополе
На Украине сообщили о взрывах во Львове и Тернополе
Взрывы прозвучали в украинских городах Львове и Тернополе в ночь на четверг, 6 июля, пишут СМИ Украины.
По информации издания «Зеркало недели», во Львовской и Тернопольской областях работает ПВО, передает РИА «Новости».
Взрывы во Львове, как уточняется, прогремели несколько раз.
Между тем во всех областях Украины отменили действовавшую ранее воздушную тревогу, передает ТАСС.
Как сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, в результате обстрела поврежден объект критической инфраструктуры.
Прошлой ночью взрывы прозвучали в Харьковской области.
МИД: Поставляемое Украине оружие оказалось у протестующих во Франции
Захарова заявила, что поставляемое Украине оружие оказалось у протестующих во Франции
Протестующие во Франции применяют оружие, которое западные страны поставляют киевскому режиму, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Поставляемое Киеву оружие оказывается в руках протестующих и применяется против французских правоохранителей, заявила Захарова, передает РИА «Новости».
Она напомнила, что оружие поставляют сама Франция, НАТО и другие западные страны, средства, вливаемые в украинских националистов, бумерангом оказываются на территории самих стран-спонсоров и «бьют по их собственному народу».
В среду глава МВД Франции Жеральд Дармен заявил, что по всей стране прекратились беспорядки.
Миллер заявил о нарушении Нафтогазом обязательств перед Газпромом
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Нафтогаз нарушает контрактные обязательства с Газпромом и пытается организовать суды насчет транзита российского газа в Европу, в качестве ответа могут последовать санкции со стороны России, заявил глава российской компании Алексей Миллер.
Нафтогаз продолжает попытки провести «недобросовестные судебные разбирательства» по транзиту газа в ЕС и при этом сам нарушает под надуманными предлогами свои контрактные обязательства перед Газпромом, сказал Миллер, передает РИА «Новости».
Нафтогаз не принимает газ из России в точке входа Сохрановка, но требует оплату за его транзит. Попытки украинской компании продолжить арбитражное разбирательство указывают на отсутствие конструктивного отношения к организации транзита газа и на враждебное отношение к России, констатировал глава Газпрома.
Нафтогаз подал многомиллиардный иск к России в американские суды, в случае продолжения таких действий могут быть введены санкции с российской стороны, и тогда «любые отношения российских компаний с Нафтогазом будут просто невозможны».
Арбитражное разбирательство с Нафтогазом нелегитимно и участие в процессе бессмысленно, так как рассчитывать на нейтральное право в Швеции и Швейцарии не приходится, сказал Миллер.
Ранее Нафтогаз начал процедуру принудительного взыскания с России 5 млрд долларов в рамках решения Третейского суда в Гааге о компенсации за якобы утраченные активы в Крыму.
Эксперт увидел «распил» в продаже Болгарией российского ядерного оборудования Украине
Эксперт Анпилогов: Покупка Украиной оборудования для АЭС у Болгарии похожа на большой «распил»
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Покупка Украиной оборудования с болгарской АЭС «Белене» не поможет властям страны собрать даже один реактор, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов. Ранее WSJ сообщила о том, что Болгария решила продать Украине оборудование недостроенной АЭС «Белене».
«На АЭС «Белене» – не готовые реакторы, а их корпуса и часть вспомогательного оборудования, но отнюдь не все необходимое. Если немного упростить, то корпус реактора – это огромная бочка, в которой плавают все тепловыделяющие элементы (ТВЭЛ). Но для его работы нужны парогенераторы, главные циркуляционные насосы, турбины, генераторы, производящие электричество, и много другого оборудования», – рассказал Алексей Анпилогов, эксперт в сфере атомной энергетики.
«Эти корпуса были поставлены Росатомом в Болгарию, но потом София отказалась от проекта и выплатила неустойку российской стороне. Нет никакого смысла помещать эти корпуса на Хмельницкую АЭС, как допускают западные СМИ, потому что без Росатома достроить реакторы практически невозможно. Да, там есть хорошая площадка для этого, подведены коммуникации, есть открытое распределительное устройство. Но для инжиниринга этого недостаточно», – пояснил собеседник.
«Возможно, Украина могла бы попытаться собрать один реактор с использованием того задела, который есть у Болгарии. Но, на мой взгляд, это тоже почти нереализуемая задача. У властей в Киеве и Софии есть лишь эксплуатационная документация для реактора, но не конструкторская. В ней нет полного объема информации, который позволил бы изготавливать, монтировать, налаживать и запускать оборудование», – детализировал эксперт.
«Украина может попробовать с помощью оборудования с АЭС «Белене» продлить срок эксплуатации уже работающих реакторов на той же Хмельницкой АЭС. Но агрегатная замена в реакторах – уникальная процедура. Насколько я помню, она вообще ни разу не производилась, хотя теоретически возможна. Такая операция требует безостановочного авторского надзора и проектных работ, которые может предоставить, опять же, только Росатом», – указал он.
«Советские и российские стандарты строительства АЭС серьезно отличаются от американских и европейских. У нас разнятся даже такие базовые вещи, как марочники стали, не говоря уже о чем-то более серьезном. Одно дело – изготовить чайную ложку, и совершенно другое – когда ваша конструкция должна работать при температуре 500 градусов и выдерживать огромный поток нейтронов. С такими вещами не шутят», – напомнил специалист.
«Единственный жизнеспособный вариант – покупка Украиной у Болгарии оборудования для аварийного ремонта небольших агрегатов уже работающих энергоблоков.
Но это, мягко говоря, сделка не того масштаба, о которой стоило бы сообщать на каком-то высоком уровне. Такого рода ремонт на АЭС украинская сторона давно делает сама на свой страх и риск», – отметил собеседник.
«Кстати, первые два реактора Южно-Украинской АЭС уже переступили допустимый временной порог эксплуатации. Это же касается двух реакторов на Ровенской АЭС. Украина рискует, эксплуатируя их без контроля со стороны Росатома. И «Белене» тут не поможет», – добавил Анпилогов.
«Кроме того, 650 млн долларов – это совсем небольшая сумма на покупку оборудования для АЭС. Сейчас новый готовый реактор стоит от шести до десяти млрд долларов», – пояснил эксперт. «Вообще, вся сделка похожа на профанацию или большой «распил», а инженерного смысла в ней нет никакого. Украинские и болгарские специалисты не могут не понимать этого», – подчеркнул специалист.
«Более того, со стороны Европы и США бессмысленно таким образом пытаться подорвать влияние Росатома в Европе. В тех странах, где Росатом остался работать – там его позиции железобетонные. Это, например, Венгрия, которая уже заявила, что прибегнет к российским услугам при плановой замене реакторов на АЭС «Пакш». Также Росатом работает в Белоруссии, Китае, Египте и Турции, которая строит АЭС «Аккую», не принимая во внимание все эти европейские расклады», – отметил эксперт.
В четверг издание The Wall Street Journal сообщило, что Болгария близка к заключению сделки по продаже двух ядерных реакторов российского производства и другого важного оборудования украинской государственной компании по атомной энергии «Энергоатом». Таким образом, как утверждает издание, Европа надеется ослабить контроль Москвы над энергоснабжением в регионе.
Предполагается, что в рамках сделки софийская государственная энергетическая компания НЭК продаст Украине оборудование недостроенной АЭС «Белене» за 650 млн долларов. США могут предоставить Украине средства для покупки. Еще один вариант – приобретение Болгарией миноритарной доли в Хмельницкой АЭС, где затем будет установлено оборудование.
Сообщения о сделке появились после того, как в Софию прибыл президент Украины Владимир Зеленский. В это время был подписан меморандум о сотрудничестве в энергетической сфере между правительствами двух стран. Зеленский написал в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что энергетика является «фундаментальным приоритетом» переговоров.
По словам официальных лиц, возможную сделку, над которой работали несколько недель, держали в секрете, чтобы пророссийские политики в Болгарии не попытались ее заблокировать. Затем документ поспешно протолкнули через законодательные органы. Это вызвало критику со стороны двух основных оппозиционных партий Софии – Социалистической партии и партии «Возрождение», которые проголосовали против сделки.
Напомним, АЭС «Белене» должна была быть построена в районе города Белене на берегу реки Дунай, но в 2022 году власти Болгарии заявили об отказе от проекта. В конкурсе на строительство принимал участие Росатом.
WSJ подсчитал, на сколько хватит оружия США в случае конфликта с Россией или КНР
Если у США случится прямой конфликт с Россией и Китаем, то запасов высокоточного оружия может хватить на часы или дни, пишет газета Wall Street Journal.
«Если бы США столкнулись напрямую с Россией или Китаем, запасы высокоточного оружия могли бы истощиться за часы или дни. … А вскоре после этого у США закончатся и другие жизненно важные запасы», – сообщает Wall Street Journal.
Кроме того, автор материала отмечает, что ракеты большой дальности нельзя поставить в любую страну быстро, поскольку на их производство уходит более двух лет.
Ранее председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр назвал Россию серьезной угрозой для НАТО.