Израильский эксперт рассказал об особенностях военной спецоперации в Дженине

Израильский политолог Ципис: ЦАХАЛ использовал в Дженине тактику малых групп

Израильские военные заходили в Дженин малыми группами. Использовались небольшие средства передвижения, например, джипы. Ракетных ударов было нанесено минимальное количество. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Саймон Ципис. Ранее силы обороны Израиля завершили масштабную контртеррористическую операцию в окрестностях города Дженин.

«Дженин по размерам напоминает поселок городского типа. Площадь населенного пункта составляет лишь три десятка квадратных километров. Здесь очень узкие улицы и большое скопление жилых домов. В связи с этим Израилем была выбрана тактика работы малых отрядов специального назначения», – сказал Саймон Ципис, сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета.

«Проходов для крупногабаритной техники практически нет. Военные использовали джипы, а для эвакуации солдат – бронированные грузовики. Быстрое подавление противника и молниеносная зачистка объектов боевиков диктовалась самим ландшафтом Дженина», – отмечает эксперт.

«Министерство обороны обладало детальной картой населенного пункта. Для этого на протяжении многих лет в одно и то же время над Дженином и другими арабскими городами запускались БПЛА или легкие самолеты, обеспечивающие съемку местности», – подчеркивает собеседник.

«Это позволило получить информацию даже о расположении комнат внутри домов, поскольку разведка снимала процесс возведения зданий буквально этаж за этажом. Израильские бойцы заходили в хорошо знакомый город, точно понимая, где именно расположены интересующие их радикалы и склады оружия», – отмечает эксперт.

«Правительство Израиля постаралось снизить до минимума число ракетных ударов. Использовались исключительно управляемые снаряды для расчистки заходов в бункеры, где у террористов находились запасы вооружений. Наши военные избегали ненужных жертв со стороны гражданского населения», – резюмирует Ципис.

Ранее силы обороны Израиля завершили масштабную контртеррористическую операцию в окрестностях города Дженин. Военные действия длились двое суток. «Мы продолжим проведение операций для искоренения терроризма. Мы не позволим превратить Дженин в рассадник террора», – заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху

Напомним, в понедельник ВС Израиля начали операцию по противодействию терроризму в городе Дженин и прилегающем к нему лагере палестинских беженцев на Западном берегу реки Иордан. Сообщается, что населенный пункт является местом сбора вооруженных радикалов, а также их местом координации и связи.

Военные нанесли удар по объединенному оперативному центру террористов. Израиль несколько раз наносил удары с воздуха по объектам боевиков. Кроме того, был нанесен удар по складам взрывных устройств и местам производства оружия. В ходе операции была обнаружена и изъята самодельная установка для запуска ракет.

По данным Минздрава Палестины, в ходе операции погибло четыре человека, ранены не менее 27 человек, состояние семи из них оценивается как тяжелое. В МИД государства ответственность за последствия военных действий в Дженине возложили на Тель-Авив. В ведомстве призвали международное сообщество принять меры для скорейшего прекращения напряженности в регионе.

Во время военной операции «боевым огнем» был убит сержант израильской армии. Сообщается, что из Сектора Газа было выпущено пять ракет. Все снаряды были перехвачены системами ПВО Израиля.

Ранее в МИД России выразили обеспокоенность эскалацией в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. В Министерстве иностранных дел подчеркнули – текущее обострение доказывает, что стороны не в состоянии самостоятельно вырваться из замкнутого круга насилия.

Отмечается, что Израиль и Палестина не могут возобновить конструктивный диалог, прерванный десять лет назад в результате провала монопольной роли США в организации прямых политических переговоров. Подчеркивается, что проблемы на Ближнем Востоке могут быть эффективно решены исключительно через согласование позиций государств региона.

Напомним, Владимир Путин обсудил с председателем Организации освобождения Палестины Махмудом Аббасом возможности для созыва ближневосточного «квартета» в связи с обострением ситуации. Об этом ТАСС сообщил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль. По его словам, переговоры по этому вопросу ведутся ежедневно, однако этому препятствуют представители Евросоюза.