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В Киево-Печерской лавре опечатали резиденцию предстоятеля УПЦ
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Представители заповедника «Киево-Печерская лавра» при содействии сотрудников полиции взломали замки и опечатали резиденцию предстоятеля канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщила пресс-служба УПЦ.
Резиденция находилась в 70-м корпусе монастыря, передает ТАСС.
При этом полиция применила силу к прихожанам УПЦ, силовики оттеснили верующих от корпусов лавры, в частности от корпуса 69.
Ранее утром адвокат Никита Чекман заявил, что власти Украины захватили корпуса Киево-Печерской лавры.
Американский разведчик спрогнозировал исход конфликта на Украине
Экс-разведчик ВС США Риттер: Конфликт закончится на условиях России, Украину ждет демилитаризация и денацификация
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Американский разведчик в отставке Скотт Риттер выразил уверенность, что конфликт закончится на условиях России, Украину ждет демилитаризация и денацификация.
Риттер выразил уверенность в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty, что «война» закончится на условиях России, а после победы Москва проведет демилитаризацию и денацификацию Украины, передает РИА «Новости».
Бывший американский разведчик отметил, что «для украинцев все пойдет наперекосяк», «они зашли слишком далеко и совершили слишком много зверств».
Риттер также считает, что Россия больше не может доверять киевскому режиму в поддержке какого-либо мирного соглашения, поэтому правительство президента Украины Владимира Зеленского будет устранено. По его словам, для Зеленского «это не закончится хорошо».
Накануне президент Владимир Путин на встрече с выпускниками «школы губернаторов» ВШГУ РАНХиГС выразил уверенность в победе России.
МАГАТЭ запросило доступ на крышу ЗАЭС для поиска мин
Гросси: МАГАТЭ запрашивает доступ на крышу ЗАЭС для проверки на мины
Сотрудники МАГАТЭ запрашивают дополнительный доступ на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), чтобы подтвердить отсутствие мин и взрывчатки, заявил глава агентства Рафаэль Гросси.
Он уточнил, что эксперты МАГАТЭ запросили доступ к крышам реакторных блоков 3 и 4, а также к турбинным залам и частям системы охлаждения, заявил Гросси, передает ТАСС.
Ранее он заявлял, что МАГАТЭ при последних проверках атомной электростанции не нашла признаков минирования.
Военкор: Ликвидирован замкомандира элитного отряда спецназа СБУ Лакуста
Военкор Поддубный: Ликвидирован замкомандира элитного отряда спецназа СБУ Лакуста
Уничтожен заместитель командира элитного спецназа СБУ «Альфа» Глеб Лакуста, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.
Лакуста занимал должность замкомандира «Альфы» управления СБУ по Черновицкой области, сообщил Поддубный в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что его ликвидировали в зоне спецоперации.
Лакуста, по данным военкора, – бывший сотрудник «Беркута», в 2014 году он перешел на сторону киевского режима, позже стал участником киевской «АТО».
Военный аналитик: ВСУ безуспешно пытаются затормозить продвижение ВС РФ в ЛНР
Военный эксперт Онуфриенко: Переброска частей ВСУ в район Сватово и Кременной открывает для России путь на Кузьминовку в ДНР
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ВСУ пытаются замедлить продвижение российских войск в ЛНР. Для этого противник перебрасывает под Сватово и Кременную части с Купянска и Невского. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее Украина усилила группировку в районе городов Сватово и Кременная.
«ВСУ перебрасывают подразделения в район Сватово и Кременной в связи с продвижением российских войск на данном направлении. ВС РФ практически вплотную подошли к селам Торское и Невское. Фактически наши военные отрезают группировку противника, расположенную ближе к Купянску, от основных путей снабжения», – сказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.
«ВСУ постепенно выдавливаются к излучине Северского Донца, в район Серебрянки и Григоровки. Это означает, что Северск оказывается под угрозой окружения. Теоретически в скором времени там можно будет сформировать огневое кольцо», – подчеркивает собеседник.
«В связи с этим последние две недели противник направляет под Сватово и Кременную подкрепления. Их цель – замедлить движение ВС РФ. Тем не менее российские войска шаг за шагом продолжают освобождать этот участок фронта. Кроме того, ВСУ пытаются отвлечь наши силы, в частности авиацию, с Запорожского направления», – отмечает эксперт.
«Подобную тактику противник использует в районе Антоновского моста. Украинское руководство относится к личному составу как к «пушечному мясу». Их буквально отправляют на убой, понимая, что направление наступления заведомо бесперспективное. На это указывают слова главы СНБО Украины Алексея Данилова о том, что в настоящий момент главная задача ВСУ – ослабление ВС РФ, а не продвижение вперед», – акцентирует аналитик.
«В район Сватово и Кременной уходят подразделения, расположенные между Купянском и Невским. Используются резервные части и силы территориальной обороны. Текущая ситуация открывает ВС РФ возможность нанесения удара в районе Кузьминовки в ДНР», – заключил Онуфриенко.
Ранее ВСУ усилили группировку своих войск в районе городов Сватово и Кременная. Об этом ТАСС сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Морочко. По его словам, на данном участке фронта за прошедшие сутки выросло количество попыток прорыва российской линии обороны со стороны противника.
Отмечается, что в штурмах принимают участия не только традиционные подразделения, но и свежие силы. В июне Марочко отмечал резкое увеличение действий украинских диверсионно-разведывательных групп в районе Сватово и Кременной. Он подчеркивал, что ВСУ на этом направлении пытаются пойти в контрнаступление и прорвать оборону РФ.
За минувшую неделю ВСУ потеряли порядка трех тысяч военных на Луганском направлении. ВС РФ удалось отразить более 50 атак противника. Кроме того, ликвидированы порядка трех тысяч боевиков и наемников, пресечены действия 14 диверсионно-разведывательных групп.
Также уничтожено 10 танков, 75 единиц автомобильной техники, 45 различных бронированных машин, в том числе иностранного производства, 40 различных буксируемых и самоходных артиллерийских систем.
Сообщалось, что вооруженные силы Украины не могут эвакуировать раненых и испытывают трудности с подвозом боеприпасов из-за размытых грунтовых дорог на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях.
В ДНР рассказали о дезертирстве и массовых отказах в ВСУ от «мясных штурмов»
Советник главы ДНР Гагин заявил о дезертирстве и массовых отказах в ВСУ от «мясных штурмов»
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В рядах украинских военных регистрируются случаи массового дезертирства и отказ отправляться на «мясные» штурмы, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Гагин в эфире Первого канала привел несколько примеров отказа бойцов ВСУ от участия в «мясных» штурмах, передает ТАСС.
28-я механизированная бригада ВСУ, второй батальон, четвертая группа «полностью не вышла» на штурм, мотивируя это тем, что почти вся техника отказала, рассказал Гагин.
Украинские военные заявили об отказе БМП и бронетранспортеров, в том числе американских. Это удалось выявить при радиоперехвате. Гагин пояснил, что это может быть саботаж «из страха попасть в мясорубку».
Кровопролитные штурмы со стороны киевского режима связаны со скорым саммитом НАТО и планами украинского руководства представить результаты к началу мероприятия.
Бойцы ВСУ начали понимать, что «ими просто затыкают дыры», живыми из подобных штурмов выходят порядка 15% человек, иногда и меньше, продолжил Гагин.
Устроивший взрыв в суде Киева подсудимый покончил с собой
Подсудимый Игорь Гуменюк, устроивший взрыв в Шевченковском районном суде Киева, покончил с собой, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.
По словам министра, во время штурма помещения, в котором Гуменюк захватил заложников, ранены двое бойцов спецподразделения «Корд», передает ТАСС.
Ранее в одном из судов украинской столицы произошел взрыв, была слышна перестрелка.
Небензя обвинил генсека ООН в нехватке мужества признать преступления ВСУ
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не нашел в себе мужества признать преступления украинских вооруженных сил против детей в ходе конфликта, заявил постпред России при всемирной организации Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.
Небензя заявил, что генсек ООН, очевидно, принял политическое решение. Постпред России при всемирной организации констатировал, что для озвучивания обвинений в адрес ВСУ требуется определенное мужество, так как противодействовать откровенному давлению Запада сложно. «Такого мужества генеральный секретарь в себе не нашел», – приводит слова российского дипломата ТАСС.
Он также подчеркнул, что обвинения со стороны ООН в адрес России в связи с якобы имевшими место преступлениями против детей в ходе конфликта на Украине не имеют фактических оснований, что мог бы подтвердить любой неангажированный эксперт.
Небензя отметил, что это видно и из самого доклада, в котором нет конкретики, а эпизоды предполагаемых нарушений описаны таким образом, что не подлежат верификации. Российский дипломат также обратил внимание, что запросы Москвы о получении уточняющей информации не дали необходимых результатов.
Ранее в Кремле отвергли обвинения в нарушении прав детей в зоне СВО, подчеркнув, что российские военнослужащие спасают детей, рискуя своими жизнями. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что все вывезенные из зоны боевых действий дети могут вернуться к родителям или прямым родственникам, если таковые есть.
Немецкий политик предложил принять Украину в НАТО по частям
Председатель комитета парламента ФРГ по внешней политике Михаэль Рот предложить принять в НАТО лишь часть Украины, об этом он заявил в интервью газете Die Zeit.
По его словам, он бы не ставил условием для приема в альянс идеальный мир в стране. Рот предложил отнести к НАТО те территории Украины, которые находятся под контролем Киева.
«Для них в таком случае действовала бы пятая статья. На другие области Украины обязательство по оказанию помощи распространения бы не имело», – передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что НАТО может дать Украине гарантии по примеру Израиля, чтобы Киев перевооружался во время ослабления боевых действий.
Группировка «Днепр» сорвала попытку «наката» ВСУ под Херсоном
В группировке «Днепр» сообщили о срыве попытки «наката» ВСУ на российские позиции на Херсонском направлении
Подразделения группировки «Днепр» уничтожают упреждающими ударами технику украинских националистов на Херсонском направлении, срывая планы противника атаковать российские позиции, сообщил командир подразделения.
Он рассказал РИА «Новости», что воздушная разведка ведется круглосуточно и без перерывов. По словам командира, «глаза» подразделения постоянно находятся в воздухе. Зная это, противник перемещает технику и личный состав скрытно, отметил командир.
В этот раз, по его словам, была уничтожена украинская техника, также есть потери среди личного состава ВСУ. «Это сорвало планы противника на «накат» на наши позиции», – сообщил командир подразделения группировки «Днепр».
Ранее на этой неделе группировка «Днепр» уничтожила склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) и более 40 солдат ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.
СМИ: НАТО может дать Украине гарантии безопасности по примеру Израиля
Washington Post: Запад разрабатывает официальные обязательства по самообороне Украины, смоделированных США для Израиля
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Лидеры участниц Североатлантического альянса разрабатывают список официальных обязательств по отношению к Украине, чтобы обеспечить Киеву возможность перевооружаться во время ослабления боевых действий, сообщает газета Washington Post.
Так, представители западных стран разрабатывают ряд официальных обязательств по самообороне Украины, смоделированных США для Израиля с 1970-х годов, что обеспечит способность ВСУ сражаться дальше, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.
Издание уточняет, что данная мера не указывает на то, что Киев получит долгожданное приглашение вступить в НАТО, так как альянс столкнулся с дилеммой в этом вопросе.
По словам авторов статьи, Украине придется смириться с бессрочным территориальным разделом, как это сделала Западная Германия при вступлении в НАТО в 1955 году. «Либо альянсу придется смягчить свои гарантии коллективной обороны в пятой статье, чтобы избежать войны с Россией», – подчеркивает издание.
Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил о неспособности НАТО выстоять против России.
Венгрия выдвинула Украине ультиматум по поставкам вооружений
МИД Венгрии: Будапешт блокирует поставки оружия Киеву, пока банк ОТР находится в черном списке
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Венгрия продолжит голосовать против поставок оружия Украине, пока крупнейший венгерский банк OTP находится в списке «международных спонсоров войны», составленном киевским режимом, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Сийярто подчеркнул, что Венгрия продолжает требовать, чтобы банк был исключен из этого списка. Пока этого не произойдет, Венгрия не согласится на выплаты членам ЕС для поставок оружия Украине, передает РИА «Новости».
Министр напомнил, что раньше Венгрия «конструктивно воздерживалась» при голосовании по вопросу поставок Украине вооружений, поскольку республика считает, что такая политика лишь продлевает украинский конфликт. Будапешт считал, что «если другие хотят, то пусть так делают», отметил он. «Но мы и конструктивно воздерживаться не будем, пока банк ОТР в этом списке», – добавил глава МИД Венгрии.
Он добавил, что речь идет о венгерских национальных интересах, потому Венгрию не интересует, «что думают об этом в Москве, Вашингтоне и Брюсселе».
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не одобрит выделение Украине нового транша помощи от ЕС в размере 50 млрд евро до тех пор, пока Киев не объяснит, на что были потрачены предыдущие 70 млрд евро.
МИД заявил о пособничестве ЮНЕСКО в сокрытии культурных ценностей Украины
Захарова: ЮНЕСКО помогает скрывать незаконно вывезенные с Украины ценности
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Сотрудники ЮНЕСКО напрямую участвуют в незаконном вывозе художественных ценностей с Украины и помогают «пристраивать» их на территории стран Евросоюза, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, надежные источники подтверждают, что ЮНЕСКО помогает скрывать художественные ценности, которые вывозятся с территории Украины на территорию стран Европейского союза. «У нас есть такая информация, и такая информация есть еще и у Le Monde, которая об этом написала», – сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Она подчеркнула, что вывоз культурных ценностей с Украины с участием ЮНЕСКО происходит уже давно.
«На протяжении многих лет Украина, подвергаясь вмешательству со стороны США в свои внутренние дела, а потом это превратилось в разрушение государственности, по сути, разбазаривает свое собственное культурное достояние», – сказала Захарова.
Она напомнила, что на Украине разрушаются храмы, вывозят вещи из музеев и хранилищ.
«А чего вы хотите? Плодородную почву вывозят с территории Украины. А культурные ценности – само собой для них разумеющееся. … Но ведь в этом участвует еще и ЮНЕСКО, которая помогает, назовем это так, пристраивать культурные ценности и предметы искусства, вывезенные с территории Украины вне закона, … в огромном количестве по странам Европейского союза. Впрямую в этом участвует», – отметила Захарова.
Ранее представитель ЮНЕСКО Томас Маллар заявил, что Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры не участвует в перемещении реликвий Киево-Печерской лавры на Запад.
СМИ раскрыли каналы предоставления секретной помощи США Украине
Newsweek: Секретная помощь от США Украине проводится через ЦРУ
Секретная помощь киевскому режиму проходит по линии Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, а не по линии американских военных, утверждает Newsweek.
Вашингтон обеспечивает Киев помощью, и многое держится в секрете, много из того, что входит в сферу компетенций военных, выполняется ЦРУ, утверждает Newsweek, передает РИА «Новости».
Вся помощь должна соответствовать ограничениям, которые установлены американским президентом Джо Байденом, указало издание.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что у Киева нет секретов от ЦРУ и что у него сложились хорошие отношения с руководителем ведомства Уильямом Бернсом.
Священник на Украине связал рвавшую черешню во дворе костела девочку
На Украине священник связал девочку за то, что она рвала черешню во дворе католического костела
Католический священник в Волынской области Украины связал шестиклассницу, которая рвала черешню во дворе храма, сообщают украинские СМИ.
Инцидент произошел еще 8 июня в храме Святой Анны Римско-католической церкви в городе Ковель, но известно об этом стало только сейчас.
Девочка рвала черешню во дворе костела, священник поймал ее, связал скотчем и угрожал «предметом, похожим на ружье», сообщает издание «Страна.ua».
Сейчас священник арестован, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Во Франции испугались появления у протестующих оружия НАТО с Украины
Agoravox: Протестующие во Франции во время беспорядков могут использовать переданное Украине странами НАТО оружие
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Протестующие во Франции во время беспорядков могут использовать переданное Украине странами НАТО оружие западного производства, которое уже давно появилось на черных рынках Европы, в том числе противотанковые комплексы Javelin и противовоздушные Stinger, утверждается в материале на портале AgoraVox.
Автор статьи предупредил, что переданное Киеву странами НАТО оружие западного производства в условиях бесконтрольного оборота оружия во время конфликта на Украине уже давно появилось на черных рынках Европы – и существует риск того, что оно будет использовано во Франции в ходе нынешних беспорядков, передает РИА «Новости».
Более того, по мнению автора публикации, в руках протестующих во Франции скоро могут оказаться не только украинские автоматы, но и противотанковые ракетные комплексы Javelin и противовоздушные Stinger.
В связи с существованием вышеописанных рисков автор материала задался вопросами: пойдут ли участники беспорядков во Франции дальше грабежей и поджогов автомобилей и не примет ли их обида за убитого сверстника форму реальной гражданской войны, которая имела бы подпитку в виде бесконтрольно отправляемого Украине оружия стран НАТО. «Не грозит ли Франции война с «иностранными сообществами» на ее же земле?» – подытожил журналист.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон на совещании с мэрами коммун в Елисейском дворце заявил, что пик беспорядков в стране якобы пройден.