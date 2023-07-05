Белорусский полковник заявил о ежемесячных тренировках НАТО для ударов по Москве и Петербургу

Белорусский полковник Богодель заявил о ежемесячных тренировках НАТО для ударов по Москве и Петербургу

Натовская авиация почти каждый месяц отрабатывает пуски крылатых ракет по российской столице и по Петербургу из Восточной Европы, заявил замначальника факультета Генштаба Военной академии Белоруссии полковник Андрей Богодель.

Разведывательная авиация постоянно проводит полеты вдоль границ Белоруссии, почти каждый месяц стратегические бомбардировщики B-52 «изображают элементы», связанные с пуском крылатых ракет в сторону Петербурга и Москвы, заявил Богодель в интервью YouTube-каналу «Беларусь сегодня», передает ТАСС.

Сейчас НАТО «очень серьезно» рассматривает возможность конфликта со странами «восточного вектора», а именно – с Союзным государством.

Богодель усомнился в том, что сейчас есть прямая угроза начала войны, но подготовка к такому сценарию ведется. «Потому что просто так никто развертывать войска в таких количествах не будет», – продолжил он.

Полковник отметил, что в Польше и Прибалтике уже находится от 16 тыс. до 30 тыс. натовских военных, есть планы по увеличению этого контингента до 300 тыс. человек.