Захарова: ЮНЕСКО помогает скрывать незаконно вывезенные с Украины ценности

Сотрудники ЮНЕСКО напрямую участвуют в незаконном вывозе художественных ценностей с Украины и помогают «пристраивать» их на территории стран Евросоюза, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, надежные источники подтверждают, что ЮНЕСКО помогает скрывать художественные ценности, которые вывозятся с территории Украины на территорию стран Европейского союза. «У нас есть такая информация, и такая информация есть еще и у Le Monde, которая об этом написала», – сказала Захарова в эфире радио Sputnik.



Она подчеркнула, что вывоз культурных ценностей с Украины с участием ЮНЕСКО происходит уже давно.

«На протяжении многих лет Украина, подвергаясь вмешательству со стороны США в свои внутренние дела, а потом это превратилось в разрушение государственности, по сути, разбазаривает свое собственное культурное достояние», – сказала Захарова.

Она напомнила, что на Украине разрушаются храмы, вывозят вещи из музеев и хранилищ.

«А чего вы хотите? Плодородную почву вывозят с территории Украины. А культурные ценности – само собой для них разумеющееся. … Но ведь в этом участвует еще и ЮНЕСКО, которая помогает, назовем это так, пристраивать культурные ценности и предметы искусства, вывезенные с территории Украины вне закона, … в огромном количестве по странам Европейского союза. Впрямую в этом участвует», – отметила Захарова.

Ранее представитель ЮНЕСКО Томас Маллар заявил, что Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры не участвует в перемещении реликвий Киево-Печерской лавры на Запад.