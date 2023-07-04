В Дагестане назвали назначение 5 млрд рублей, которые выделил Путин

Глава Дагестана Меликов: Дополнительные 5 млрд рублей из федерального бюджета республика направит на развитие Дербента

Дополнительные 5 млрд рублей, которые получит Дагестан из федерального бюджета, пойдут на развитие Дербента, в том числе на строительство в городе социальных объектов и обновление инфраструктуры, сообщил глава республики Сергей Меликов.

Меликов сообщил в своем Telegram-канале, что Дагестан получит дополнительно 5 млрд рублей на развитие Дербента. Глава региона отметил, что Владимир Владимирович Путин буквально на прошлой неделе провел в древнем городе совещание по развитию туризма и поддержал проекты Дагестана, а уже сегодня принял важное для республики решение о выделении этих средств.

Меликов подчеркнул, что Дербент не просто является визитной карточкой Дагестана, но и во многих сферах становится ориентиром для других муниципалитетов республики. Глава региона отметил, что такой расцвет Дербент переживает благодаря работе профессиональной команды и, конечно, участию в его развитии сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова.

Меликов заявил о необходимости сохранить взятый темп вопреки всем сложностям, чтобы в том числе создать в прекрасном Дербенте комфортные условия для жизни горожан и гостей города, завершить начатые социальные объекты, обновить инфраструктуру. Глава региона выразил уверенность в том, что все проекты удастся довести до конца и реализовать их «наилучшим образом» благодаря личной поддержке президента России.

Ранее во вторник президент России Владимир Путин встретился в Кремле с 8-летней девочкой из Дербента, которая во время поездки российского лидера в Дагестан очень расстроилась из-за того, что не смогла увидеть главу государства. Вместе с гостьей президент позвонил премьер-министру Михаилу Мишустину и министру финансов Антону Силуанову, а затем рассказал о выделении Дагестану 5 млрд рублей на развитие.