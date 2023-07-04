Эксперт: Путин сформировал в России новое поколение управленцев

Эксперт Григорьев: Созданная президентом «школа губернаторов» работает эффективно и дает достойный результат

Люди, которые прошли «школу губернаторов», обладают необходимыми и нужными для управленцев навыками. А сам отбор в нее предполагает, что это граждане с патриотическими взглядами, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев. Во вторник президент Владимир Путин встретился с выпускниками «школы губернаторов» – Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы.

«Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что в России появилось новое поколение управленцев. Дело не только в самой «школе губернаторов», а в созданной системе базового отбора и кадровой подготовки людей, которые в последствии могут занять пост высшего должного лица региона. Эта система работает эффективно и дает достойный результат», – считает Максим Григорьев, член Общественной палаты (ОП) России, директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии.

Созданная президентом система также соответствует духу времени, добавляет эксперт. «Хорошо видно, что люди, которые выходят из этой кадровой системы, обладают необходимыми и нужными для управленцев навыками. И сам отбор в «школу губернаторов» предполагает, что это граждане с патриотическими взглядами. А подготовка происходит не только в технологическом, но и политическом ключе», – добавляет Григорьев.

Он отметил задачи, которые ставит для управленцев госслужба в современных условиях. «Их деятельность должна исходить из интересов страны. Их профессиональный уровень и владение соответствующими технологиями управления должны быть на самом высоком уровне», – подчеркнул собеседник.

По мнению Григорьева, встреча с президентом, который оперировал разными цифрами и фактами, задавал вопросы, погружался в различные темы, стала для выпускников своеобразным экзаменом. «Такого рода встречи, где президент лично погружается в вопросы кадровой подготовки, в том числе информирует и дает правильные акценты, очень важны. У президента были все обстоятельства для того, чтобы достаточно позитивно оценить тех людей, которые прошли эту школу», – считает член ОП.

Во вторник президент России Владимир Путин встретился в Кремле с выпускниками ВШГУ РАНХиГС – пятого потока «школы губернаторов». Эти встречи проводятся ежегодно.

Президент отметил, что с 2017 года 50 участников «школы губернаторов» стали главами регионов, пять человек были назначены федеральными министрами, 20 человек – заместителями федеральных министров, в том числе семь – первыми заместителями. Он подчеркнул, что выпускники успешно трудятся в обеих палатах парламента, администрации президента, аппарате правительства, в качестве глав крупных городов – Нижнего Новгорода, Тюмени, Казани, Калуги, Липецка, Воронежа, Ижевска и других.

Глава государства отметил выпускников, которые работают «в крупнейших корпорациях, таких как Роскосмос, Роснано, РЖД, Объединенная авиастроительная корпорация, Сбербанк, «Роснефть», «Алроса» и так далее». «Всего же выпускниками программы стали уже более 400 человек», – указал Путин.

Программа развития кадрового управленческого резерва («школа губернаторов») реализуется по поручению президента с 2017 года. Участниками «школы губернаторов» становятся руководители с высоким управленческим потенциалом из различных сфер управления. Всего более 200 выпускников получили новые назначения.

«Встречаясь каждый год с выпуском за выпуском, я убеждаюсь в том, что, конечно, талантливых, целеустремленных, перспективных людей у нас гораздо больше, чем тех, которые попадают на программы подобного рода (кадровой подготовки). Постараемся их расширять», – сказал президент во время встречи.