Доллар впервые с марта 2022 года превысил 90 рублей

Американец раскритиковал французские танки после боев на Украине

Ветеран ВС США Крапивник: Переданные Киеву французские колесные танки AMX-10 непригодны для боевых действий на Украине

Французские колесные танки AMX-10 непригодны для боевых действий на Украине, выразил уверенность офицер-ветеран ВС США Станислав Крапивник.

Крапивник выразил уверенность в эфире радио Sputnik, что вооружения, которые Запад поставляет Киеву, не соответствуют потребностям ВСУ. Ветеран ВС США подчеркнул, что так называемые колесные танки из Франции непригодны для боевых действий на Украине.

По его словам, в действительности французы не посылали на Украину танки, а послали бронемашину для разведки со 105-миллиметровой пушкой. «(Президент Франции Эммануэль) Макрон, как скользкий червяк, когда ему говорили, что он танки не посылал, отвечал: «Нет, я послал танки! Они колесные», – заявил американский офицер.

Он пояснил, что AMX-40 – это танки, а отправленные на Украину AMX-10 – это колесные машины для разведывательных целей, у которых тонкая броня, на которых можно лишь приехать, найти цель и уехать, возможно пару раз выстрелить, но нельзя идти в открытый бой. Он также заметил, что БМП Bradley представляет из себя огромную мишень.

По его словам, проблема НАТО заключается в том, что у альянса нет достаточного количества танков и бронемашин, и их промышленности пока нечего предложить военным. В то же время Крапивник указал, что «Уралвагонзавод» в России «выкатывает» в два раза больше танков, чем все страны НАТО вместе. «Но если мы дадим им, скажем, год-два, они могут свою промышленность поставить на другие рельсы», – считает эксперт.

Он также обратил внимание на то, что ВСУ продемонстрировали неопытность в ходе попытки контрнаступления. Как отметил ветеран ВС США, плотности огня там нет, двигаются они медленно, видно, что неопытные, несмотря на то что тренировались на Западе.

Кроме того, по словам Крапивника, он не увидел настоящего, крупного наступления ВСУ. Ветеран ВС США отметил, что, по доктрине НАТО, нужно иметь преимущество в воздухе и в артиллерии, чтобы задавить противника, пока пытаешься прорваться через его оборону.

По его словам, пройти через минное поле – только первый шаг. Он отметил, что для прорыва через оборону противника войскам нужно преодолеть последнюю линию защиты обороняющихся, для чего нужна «многоэшелонная» атака. Крапивник пояснил, что первый эшелон атакующих прорывается через первую контактную зону, но дальше он уже двигаться не может, он лишь удерживает прорыв.

Далее, по словам эксперта, идет следующая волна атакующих, следующий эшелон, который прорывается через вторую и, возможно, третью линию обороны противника, после чего в бой идет третий эшелон атакующих, который уже использует осуществленный вторым эшелоном прорыв для захода во фланг или в тыл противника.

Ранее в ВСУ раскритиковали французские танки AMX-10.