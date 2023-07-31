Россия может использовать открывшиеся возможности на Африканском континенте, но думать о возвращении к советским формам присутствия в Африке было бы совершенно не реалистично. Особенно если учитывать, что никто Россию там в таком качестве и не ждет.4 комментария
Захарова предложила Британии послушать, что думает народ России о Западе
Захарова предложила организовать для британского посольства встречу с российской общественностью
МИД России готов организовать для британского посольства встречу с российской общественностью, это поможет Лондону понять, что российский народ думает о Западе, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.
В Сети была опубликована видеозапись того, как посетители московского ресторана встретили канадского и британского военных атташе. Россияне озвучили «эмоциональную оценку Британии, Канаде и вообще всему Западу, которые поставляют оружие» Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на канале «Россия-1».
Как рассказала Захарова, посольство Великобритании подало ноту, в которой утверждает, что высказывавшиеся посетители ресторана – это якобы «не обычные граждане России». По версии британской стороны, «на самом деле все не так, и граждане России так не думают».
Захарова заявила, что «народ России думает намного жестче». По ее словам, если в посольстве Великобритании в этом сомневаются, то МИД готов «организовать встречу с российской общественностью». «С теми самыми ребятами, которые приехали с передовой, с их матерями, отцами, женами и вдовами, с их детьми», – заявила Захарова. Как отметила Захарова, эти россияне скажут представителям британских властей «в глаза все, что думают о политике Британии, США и Канады».
Напомним, поддержка Украины и противостояние с Россией принесло проблемы ключевым политикам Великобритании. Так, очередным представителем британских властей, который покидает политику, стал министр обороны Бен Уоллес. Великобритания настолько активно поддерживает Украину, что это привело к разногласиям между Лондоном и Вашингтоном.