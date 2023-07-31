Политолог назвал причины повышения уровня законотворческой деятельности в России

Политолог Рудаков: Все политические партии России сплотились для решения важнейших общенациональных задач

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Президент России консолидировал усилия всех уровней, структур и ветвей власти для экономического развития страны, что особенно актуально на фоне мощнейшего санкционного противодействия извне. Важную роль здесь сыграли правовое обеспечение экономической деятельности, меры поддержки предпринимателей, укрепление важнейших секторов экономики, создание антикризисных платформ. Это сделано стремительными темпами», – пояснил Рудаков.

«Все это ведет к повышению уровня российской законотворческой деятельности как таковой. В Госдуме у нас представлен широкий спектр общественно-политических партий, у каждой из них свой формационный вектор. Но в условиях внешнеполитического давления они сплотились для решения важнейших общенациональных задач. И деятельность президента сыграла в этом определяющую роль», – отметил аналитик.

«Сейчас все политические силы России решают приоритетные вопросы соцподдержки различных групп населения, помогают развитию стратегически важных отраслей экономики, активно участвуют в наращивании импортозамещения и в строительстве суверенной экономики, в достижении технологического суверенитета. Отдельно отмечу работу партий по ускорению интеграции новых регионов в общественно-политическое и промышленно-экономическое пространство России», – указал собеседник.

В понедельник президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Глава государства поблагодарил всех депутатов за работу в весеннюю сессию и спикера за руководство нижней палатой парламента, говорится в сообщении Кремля.

«Здесь я вижу, что, по сути, консенсус у всех политических партий, несмотря на то что у многих коллег разные подходы к решению социальных, экономических вопросов, да и некоторых внутриполитических, – это естественно. Но по ключевым моментам, судьбоносным, что ли, ключевым моментам, связанным с жизнедеятельностью, с существованием самого Российского государства, я всегда ощущаю поддержку со стороны депутатского корпуса. И хочу вас всех за это поблагодарить», – сказал Путин.

Президент напомнил, что экономика – база решения всех задач, стоящих перед страной, и выразил надежду, что в диалоге с правительством Госдума и впредь будет находить «развязки, приемлемые решения, которые должны пойти и пойдут на благо развития России».

В свою очередь Володин доложил, что для поддержки участников СВО, членов их семьей в России сформировано целостное законодательство на основе 77 законов – именно столько было принято Госдумой. Кроме того, по его словам, 54 закона регулируют вопросы, начиная от охраны здоровья, социальной защиты, пенсионного обеспечения, вопросов, связанных с работой бизнеса и создания вообще условий для экономики в новых регионах РФ.

«Конечно, еще одна тема, которой мы занимались буквально с начала СВО, – речь идет о противодействии санкциям. Здесь, конечно, было непросто в связи с тем, что более 16 тыс. санкций объявлено нашей стране. За весь этот период принято 192 закона, вместе с правительством принято более 300 мер поддержки граждан, предприятий, регионов. Все это делалось во исполнение поручений президента, и надо сказать сегодня, что мы видим, насколько это эффективно», – добавил Володин.