Политолог назвал причины повышения уровня законотворческой деятельности в России

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    Россия может использовать открывшиеся возможности на Африканском континенте, но думать о возвращении к советским формам присутствия в Африке было бы совершенно не реалистично. Особенно если учитывать, что никто Россию там в таком качестве и не ждет.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Война Маска с Цукербергом как отражение гражданской войны в США

    Между Маском и Цукербергом есть существенное различие. Маск – личность. Он играет в свою игру, часто совершая неожиданные поступки. Цукерберг – функция, созданная сильными мира сего для достижения определенных целей.

    14 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Помощь нашим ребятам – такая же естественная потребность, как дышать

    Судьбы плетем вместе с сетью. Прочно связываем и молимся за своих. В каждую маскировочную сеть, в каждый нашлемник, в каждый костюм лешего вплетена молитва. Руки – плетут, душа – молится.

    7 комментариев
    Новости
    21:11Путин поручил продлить навигацию между Каспийским и Азовским морями

    Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить навигацию на направлении Каспий – Азов через Волго-Донской судоходный канал.

    21:02Три человека погибли в результате обстрела села в Запорожской области

    Три человека погибли и 15 получили ранения в результате обстрела ВСУ села Басань Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

    20:54В ООН прокомментировали атаку дронов ВСУ на Москву

    ООН выступает за прекращение ударов по гражданским объектам, заявил заместитель постоянного представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

    20:46Путин поручил проработать обнуление НДС на перевозки пассажиров по воде

    По поручению президента России Владимира Путина до 15 октября кабмин должен проработать обнуление НДС на перевозки пассажиров водным транспортом по городским и пригородным маршрутам.

    20:38Политолог назвал причины повышения уровня законотворческой деятельности в России

    «В Госдуме у нас представлен широкий спектр общественно-политических партий, у каждой из них свой формационный вектор. Но в условиях внешнеполитического давления они сплотились для решения важнейших общенациональных задач», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков. В понедельник Путин провел рабочую встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, где выразил благодарность всем депутатам парламента за совместную работу в ходе весенней сессии.

    20:37Китай ограничил экспорт беспилотников

    Власти Китая с 1 августа вводят ограничения на экспорт гражданских беспилотников дальнего радиуса действия, сообщает Associated Press.

    20:28Песков: Путин пока не планирует участвовать в Генассамблее ООН

    Президент России Владимир Путин пока не планирует участвовать в Генассамблее ООН в Нью-Йорке в сентябре, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    20:19Завершены основные работы по ремонту безопасной трассы от Луганска до Донецка

    Работы по капремонту одного из самых загруженных участков трассы от Луганска до границы с Антрацитовским районом завершены на 85%. Эта дорога должна связать ЛНР и ДНР и стать самым безопасным путем от Луганска до Донецка, сообщил главный специалист Министерства инфраструктуры и транспорта ЛНР Евгений Цветков.

    20:11Полиция нашла катавшуюся голой на крыше BMW в Сочи девушку

    В Краснодаре и Сочи девушка каталась обнаженной на крыше иномарки, ее личность установлена, сообщили в региональном ГУ МВД.

    20:09Эксперт: Данные о российском потребрынке относятся к чувствительной информации

    Данные о потребительском рынке России важны для анализа запросов нашего общества, поэтому владеть такой информацией должны только российские компании, сказал газете ВЗГЛЯД экономист, декан ВШЭ Вадим Виноградов. Ранее в Госдуму внесли законопроект об ограничении работы иностранных компаний в исследованиях российского рынка.

    20:02Украина предложила Западу стать полигоном для испытаний оружия

    Киевский режим намерен производить и тестировать на своей территории западное оружие, страна может стать полигоном для испытания вооружений, сказал украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

    19:54Путин наградил орденом Гагарина космонавта Шкаплерова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении героя России Антона Шкаплерова орденом Гагарина за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики.

    19:46Газпром принял почти миллион заявлений граждан на социальную газификацию

    На конец июля Газпромом принято уже 985 тыс. заявлений граждан на социальную газификацию, ожидается, что миллионная заявка будет принята уже в августе, заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

    19:38Британия ввела персональные санкции из-за приговора Кара-Мурзе

    Лондон объявил о санкциях в отношении шести россиян из-за приговора Мосгорсуда иноагенту и публицисту Владимиру Кара-Мурзе, об этом сообщил британский МИД.

    19:29Эксперт объяснила причины «скрытой безотцовщины» в России

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    31 июля 2023, 20:38

    Политолог назвал причины повышения уровня законотворческой деятельности в России

    Политолог Рудаков: Все политические партии России сплотились для решения важнейших общенациональных задач

    Политолог назвал причины повышения уровня законотворческой деятельности в России
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    «В Госдуме у нас представлен широкий спектр общественно-политических партий, у каждой из них свой формационный вектор. Но в условиях внешнеполитического давления они сплотились для решения важнейших общенациональных задач», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков. В понедельник Путин провел рабочую встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, где выразил благодарность всем депутатам парламента за совместную работу в ходе весенней сессии.

    «Президент России консолидировал усилия всех уровней, структур и ветвей власти для экономического развития страны, что особенно актуально на фоне мощнейшего санкционного противодействия извне. Важную роль здесь сыграли правовое обеспечение экономической деятельности, меры поддержки предпринимателей, укрепление важнейших секторов экономики, создание антикризисных платформ. Это сделано стремительными темпами», – пояснил Рудаков.

    «Все это ведет к повышению уровня российской законотворческой деятельности как таковой. В Госдуме у нас представлен широкий спектр общественно-политических партий, у каждой из них свой формационный вектор. Но в условиях внешнеполитического давления они сплотились для решения важнейших общенациональных задач. И деятельность президента сыграла в этом определяющую роль», – отметил аналитик.

    «Сейчас все политические силы России решают приоритетные вопросы соцподдержки различных групп населения, помогают развитию стратегически важных отраслей экономики, активно участвуют в наращивании импортозамещения и в строительстве суверенной экономики, в достижении технологического суверенитета. Отдельно отмечу работу партий по ускорению интеграции новых регионов в общественно-политическое и промышленно-экономическое пространство России», – указал собеседник.

    В понедельник президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Глава государства поблагодарил всех депутатов за работу в весеннюю сессию и спикера за руководство нижней палатой парламента, говорится в сообщении Кремля.

    «Здесь я вижу, что, по сути, консенсус у всех политических партий, несмотря на то что у многих коллег разные подходы к решению социальных, экономических вопросов, да и некоторых внутриполитических, – это естественно. Но по ключевым моментам, судьбоносным, что ли, ключевым моментам, связанным с жизнедеятельностью, с существованием самого Российского государства, я всегда ощущаю поддержку со стороны депутатского корпуса. И хочу вас всех за это поблагодарить», – сказал Путин.

    Президент напомнил, что экономика – база решения всех задач, стоящих перед страной, и выразил надежду, что в диалоге с правительством Госдума и впредь будет находить «развязки, приемлемые решения, которые должны пойти и пойдут на благо развития России».

    В свою очередь Володин доложил, что для поддержки участников СВО, членов их семьей в России сформировано целостное законодательство на основе 77 законов – именно столько было принято Госдумой. Кроме того, по его словам, 54 закона регулируют вопросы, начиная от охраны здоровья, социальной защиты, пенсионного обеспечения, вопросов, связанных с работой бизнеса и создания вообще условий для экономики в новых регионах РФ.

    «Конечно, еще одна тема, которой мы занимались буквально с начала СВО, – речь идет о противодействии санкциям. Здесь, конечно, было непросто в связи с тем, что более 16 тыс. санкций объявлено нашей стране. За весь этот период принято 192 закона, вместе с правительством принято более 300 мер поддержки граждан, предприятий, регионов. Все это делалось во исполнение поручений президента, и надо сказать сегодня, что мы видим, насколько это эффективно», – добавил Володин.

    31 июля 2023, 12:00
    Военный эксперт рассказал об ожесточенных боях на Купянском направлении

    Военный эксперт Онуфриенко: ВС РФ заняли господствующие высоты и ведут ожесточенные бои на Купянском направлении

    Военный эксперт рассказал об ожесточенных боях на Купянском направлении
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Волкова

    Активность российских подразделений вынуждает противника перебрасывать под Купянск резервы, которые готовились для контрнаступления на Запорожском направлении. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя ситуацию на Купянском направлении.

    «Вооруженные силы ВС РФ на Купянском направлении атакуют село Синьковка, расположенное северо-восточнее Купянска. Для этого они пробились западнее населенного пункта к берегу реки. Сейчас там идут самые упорные бои», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Кроме того, наши подразделения подошли к Макеевке. А севернее этого города переправились через реку Жеребец и заняли большой плацдарм между населенными пунктами Кармазиново и Надия», – отметил собеседник.

    «Идут ожесточенные бои, но выбить российскую армию вооруженные силы Украины не в состоянии, поскольку в этом районе нами заняты господствующие высоты. ВС РФ также освободили поселок Новоегоровка. Одновременно с этим мы продвинулись в Серебрянском лесничестве – южнее Макеевки и севернее Северска, в районе излучины Северского Донца», – объясняет эксперт.

    «К югу от Артемовска идут бои за Клещеевку, сам город находится в низине, а господствующие высоты заняты противником. На Запорожском направлении у противника есть лишь незначительные успехи, прорвать оборону российской армии им так и не удалось. В целом на всей линии фронта для нас достаточно стабильная обстановка, мы крепко стоим и даже постепенно наступаем», – добавил эксперт.

    «Известно, что украинское командование перебрасывает подкрепления на Купянское и Краснолиманское направления. В частности, туда были направлены две батальонные группы из резервов, которые изначально предполагалось использовать после прорыва российской обороны на Запорожском направлении», – заключил Онуфриенко.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России продвинулись в глубину обороны ВСУ на Купянском направлении. Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что штурмовые отряды Западной группировки продолжили наступление в направлении Новоселовского и продвинулись на 300 метров в глубину обороны противника.

    По его словам, также нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ под Песчаным, Ольшаной, Тимковкой, Новомлынском Харьковской области, Стельмаховкой, Новоселовским и Артемовкой ЛНР.

    Представитель оборонного ведомства отчитался, что ВСУ за сутки потеряли более 80 военнослужащих на Купянском направлении. Также поражены самоходная артустановка «Гвоздика» и гаубица Д-30. У Избицкого Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 125-й бригады теробороны.

    По словам Конашенкова, на Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки противника около Ковалевки ЛНР, а также Серебрянского лесничества, за последние сутки уничтожены до 140 украинских военнослужащих, две бронемашины и гаубица Д-30.

    Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника рядом с Торским, Серебрянкой, Григоровкой ДНР, Червоной Дибровой, Невским и западнее Нововодяного Луганской народной республики (ЛНР).

    В свою очередь экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предрек, что взятие российскими войсками под контроль дороги в направлении Купянска и Лимана, позволит ВС РФ двигаться либо на запад, либо на северо-запад для окружения Харькова. Он считает, что ВСУ никогда не смогут прорваться сквозь российскую систему укреплений, а сложившуюся ситуацию назвал безнадежной для украинских военных.

    Макгрегор также отметил, что несмотря на усилия ВСУ, уже ясно, что политической поддержки Киев не получит, поскольку НАТО отправило Украине уже все, что могло. Как отметил бывший советник Пентагона, российское наступление под Купянском привело к бесчисленным потерям ВСУ, а также открыло путь для дальнейшего продвижения российских сил.

    Коментарии (8)
    31 июля 2023, 11:37
    Стало известно об отказе солдат ВСУ от наступления в Запорожской области

    Балицкий рассказал об отказе украинских военных от наступления в Запорожской области

    Tекст: Алина Власенко

    Украинские военные отказываются наступать на Запорожском направлении, опасаясь за свою жизнь, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

    По его словам, украинские военные отказываются идти в наступление, многие сдаются в плен. Балицкий написал в Telegram, что потери у ВСУ колоссальные, а действия противника неслаженные.

    Ранее Балицкий сообщил, что две штурмовые бригады Вооруженных сил Украины предприняли попытку атаковать российские позиции на Времевском направлении в районе населенного пункта Старомайорское, но потерпели неудачу.

    Коментарии (5)
    31 июля 2023, 14:25
    Путин подписал закон о задержании до ареста на срок до 30 суток при военном положении
    Путин подписал закон о задержании до ареста на срок до 30 суток при военном положении
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин подписал закон, по которому подозреваемый в тяжком или особо тяжком преступлении при военном положении может быть задержан на 30 суток.

    Документ вносит изменения в УПК России, согласно им, в условиях военного положения задержание подозреваемого в тяжком или особо тяжком преступлении возможно до судебного решения об избрании меры пресечения до 30 суток, передает ТАСС.

    Также предполагается, что если для подозреваемого в течение этого времени не избрана мера пресечения, то он должен быть освобожден.

    Ранее срок задержания до избрания меры пресечения составлял не более 48 часов.

    Коментарии (4)
    31 июля 2023, 13:41
    Шойгу сообщил об освобождении Ковалевки, Сергеевки и ж/д станции Молчановка

    Шойгу: Российские силы освободили Ковалевку, Сергеевку и ж/д станцию Молчановка

    Шойгу сообщил об освобождении Ковалевки, Сергеевки и ж/д станции Молчановка
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Российские военные в ходе спецоперации освободили населенные пункты Ковалевка и Сергеевка на Краснолиманском направлении, а также железнодорожную станцию Молчановка на Купянском направлении, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

    По словам министра, российские силы освободили населенные пункты Ковалевка и Сергеевка на Краснолиманском направлении, а также железнодорожную станцию Молчановка на Купянском направлении, сказал Шойгу, слова которого приводятся в Telegram Минобороны.

    Министр уточнил, что особо отличились 15-я мотострелковая бригада и 234-й десантно-штурмовой полк. Кроме того, Шойгу отметил действия 238-й артиллерийской бригады, 31-го инженерно-саперного полка и 23-го истребительного авиационного полка.

    Глава Минобороны подчеркнул, что российские силы продолжают активные действия на всех направлениях, благодаря профессиональным действиям военных продвижения ВСУ не допущено. При этом командование украинских войск все еще бросает новые силы на штурм российских позиций.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины не получается так, как оно задумывалось Киевом.

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    31 июля 2023, 14:32
    Американист: Украина просит от США гарантии безопасности для перестраховки

    Американист Дробницкий: Если США дадут гарантии безопасности Украине, договоренностям придется следовать и новому президенту

    Американист: Украина просит от США гарантии безопасности для перестраховки
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Гарантии безопасности – это попытка США успокоить украинских чиновников. Однако похожие обязательства Белый дом давал и бывшему руководству Афганистана, что не помешало американской армии покинуть Кабул. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее стало известно, что офис Зеленского начнет переговоры с Вашингтоном о предоставлении Украине гарантий безопасности.

    «Гарантии безопасности – это попытка найти формулу решения украинского вопроса, которую США могут представить своим подопечным. Сначала в Вашингтоне надеялись, что ВСУ за счет поддержки НАТО победят российскую армию, что привело бы к кризису в нашей стране. Но этого не случилось», – сказал политолог американист Дмитрий Дробницкий.

    «Теперь США необходимо успокоить Украину и показать, что они там навсегда. При этом в НАТО страну никто приглашать не собирается. Соответственно, в Вашингтоне ищут другую форму договоренностей. И тут могут пригодиться те самые гарантии безопасности. Но тут стоит помнить, что обязательства, данные, например, бывшему руководству Афганистана, не помешали американцам покинуть страну», – подчеркнул собеседник.

    «При этом нового президента США могут обязать следовать гарантиям. Такой прецедент был с Дональдом Трампом. Когда он только вошел в должность, Конгресс обязал министерство финансов США реализовать все санкции в отношении России, принятые еще при Обаме», – отмечает он.

    «Однако в данном случае нужен монолитный Конгресс. Хотя демократы поддерживают данные меры, Трамп склоняет республиканцев к приостановке помощи ВСУ до конца расследования дела Байденов. Кроме того, в 2024 году ожидаются выборы в Палату представителей и Сенат. Поэтому пока единства в законодательном органе власти США ждать не стоит», – резюмировал Дробницкий.

    Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что страна на следующей неделе начнет переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности. В своем Telegram-канале он пояснил, что гарантии будут представлять из себя конкретные и долговременные обязательства, обеспечивающие «способность Украины побеждать» как сейчас, так и в будущем.

    По словам Ермака, гарантии будут действовать до вступления в НАТО. Также он заявил, что уже подписана совместная декларация, принятая руководителями государств G7 и Украины в Вильнюсе, «к которой присоединились более десятка других стран».

    Предполагается, что Украина заключит с участниками этой декларации двусторонние договоры, содержащих конкретные гарантии безопасности, а также четко описанные форматы и механизмы поддержки, в том числе оборонные и финансовые.

    Напомним, на прошедшем в Вильнюсе саммите НАТО Украину не приняли в состав альянса, однако пообещали администрации Зеленского некие «гарантии безопасности», в «ядре» которых будет лежать способность страны к «самообороне».

    Коментарии (14)
    31 июля 2023, 11:02
    CNN: ВСУ усилили натиск во время нового этапа контрнаступления
    CNN: ВСУ усилили натиск во время нового этапа контрнаступления
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Алина Власенко

    Новые усиленные попытки Вооруженных сил Украины прорвать российскую оборону могут свидетельствовать о новом этапе контрнаступления, сообщает CNN.

    По данным телеканала, украинские военные удвоили усилия по прорыву обороны России в рамках контрнаступления, передает RT.

    Ранее сообщалось, что Украина начала новую фазу своего наступления. По данным источников в Пентагоне, в очередной серии атак ВСУ решили задействовать обученных на Западе резервистов и иностранную бронетехнику.

    Тем временем бывший разведчик ВС США Скотт Риттер указал, что киевский режим обещал Западу заставить Россию капитулировать, используя поставленное вооруженным силам Украины оружие, однако ВСУ даже не удалось преодолеть первую линию российской обороны.

    Коментарии (10)
    31 июля 2023, 16:15
    Российские войска заняли выгодные позиции на Купянском направлении

    Минобороны: ВС России продолжили наступление в районе Куземовки в ЛНР и заняли выгодные позиции

    Российские войска заняли выгодные позиции на Купянском направлении
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Штурмовые отряды российской группировки «Запад» продолжили наступательные действия в районе Куземовки в ЛНР и заняли более выгодные позиции, заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Российские военные успешно отразили атаку ВСУ районе Новоселовского в ЛНР, было нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Красное Первое, Двуречная и Берестовое Харьковской области. Потери противника на этом направлении составили более 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-20, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, по словам Конашенкова, российские войска успешно отразили атаку ВСУ в районе Старомайорского в ДНР.

    На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск «Восток» огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка, Лесное, Преображенка, Малая Токмачка, Работино, Орехов Запорожской области.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил об освобождении населенных пунктов Ковалевка и Сергеевка на Краснолиманском направлении, а также железнодорожной станции Молчановка на Купянском направлении.

    Коментарии (3)
    31 июля 2023, 04:55
    Оливер Стоун рассказал об искажении образа Путина на Западе

    Режиссер Оливер Стоун заявил, что Путин не такой, каким его изображают на Западе

    Оливер Стоун рассказал об искажении образа Путина на Западе
    @ kremlin.ru

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский режиссер Оливер Стоун назвал «прискорбной трагедией» тот факт, что западная пропагандистская машина искажает образ российского президента Владимира Путина.

    Стоун в эпизоде подкаста Stay Free британского ведущего Рассела Брэнда отметил, что в 2017 году во время съемок документального фильма о Владимире Путине задавал российскому лидеру прямые и честные вопросы, при этом в словах президента России он не увидел никакой «воинственности», передает РИА «Новости».

    Режиссер особо отметил, что Путин называл политиков из США «американскими партнерами» и был готов к конструктивному сотрудничеству.

    Россия и Китай, по словам Стоуна, еще несколько лет назад были потенциальными союзниками США и друзьями, однако Вашингтон упустил эту возможность, и теперь эти две страны стали «двумя главными врагами» Соединенных Штатов.

    Ранее Стоун заявлял, что Путин является великим лидером для своей страны, которого любит народ.

    Путин подчеркивал, что бывшие партнеры России «маниакально разрушают базу для диалога».

    Коментарии (0)
    31 июля 2023, 17:10
    Путин подписал указ о праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
    Путин подписал указ о праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке и проведении празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    В документе говорится, что решение принято в свете «всемирно-исторического значения Победы советского народа в Великой Отечественной войне». Подготовку к празднованию будет корректировать оргкомитет «Победа», передает ТАСС.

    Путин поручил правительству за три месяца разработать план празднований. Должны быть предусмотрены торжественные мероприятия, посвященные решающим сражениям Великой Отечественной войны, и «мероприятия с участием глав иностранных государств и глав правительств иностранных государств».

    Кроме того, глава государства поручил принять меры по улучшению социально-экономического положения ветеранов.

    Ранее Путин заявил, что наследники героев ВОВ стойко сражаются за правду во время СВО.

    Коментарии (21)
    31 июля 2023, 09:43
    Пушилин сообщил о вытеснении ВСУ из села Старомайорское

    Врио главы ДНР Пушилин: ВСУ вытеснены из села Старомайорское и понесли значительные потери

    Пушилин сообщил о вытеснении ВСУ из села Старомайорское
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Алина Власенко

    Российские военные вытеснили украинские силы из села Старомайорское, сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    Он уточнил, что противник понес большие потери в личном составе и в технике, передает ТАСС.

    Кроме того, добавил Пушилин, самые ожесточенные бои между российскими силами и ВСУ в последние дни шли на Угледарском направлении в ДНР.

    На прошлой неделе российские силы улучшили позиции на Краснолиманском направлении в Донецкой народной республике.

    Коментарии (7)
    31 июля 2023, 15:52
    Путин подписал закон о повышении штрафа за неявку в военкомат
    Путин подписал закон о повышении штрафа за неявку в военкомат
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении до 30 тыс. рублей штрафа за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины.

    С 1 октября 2023 года неявка в военкомат повлечет наложение штрафа от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, ранее размер штрафа составлял от 500 рублей до 3 тыс. рублей. Кроме того, штраф за неподачу списков на учет в военкомат увеличен до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц – от 350 тыс. до 400 тыс. рублей, передает ТАСС.

    Также Путин подписал закон, который вводит административные штрафы за несвоевременное оповещение или обеспечение явки тех, кто подлежит мобилизации, а также за отказ от содействия этому процессу. Для должностных лиц он составит 60–80 тыс. рублей, а для юридических лиц – 400–500 тыс. рублей.

    Такие же штрафы вводятся для тех, кто не обеспечил поставку техники согласно своим обязанностям, в соответствии с планами мобилизации на сборные пункты и в военные части.

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    31 июля 2023, 19:28
    В США рассказали о новом руководстве Украины после спецоперации

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Власть Украины сменится после окончания СВО

    В США рассказали о новом руководстве Украины после спецоперации
    @ Artur Widak/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    После окончания спецоперации на Украине Россия установит в Киеве дружественную Москве власть, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    Как указал Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works, новое украинское руководство будет противостоять сторонникам Степана Бандеры. По его словам, конфликт на Украине закончится поражением и ослаблением НАТО, передает РИА «Новости».

    Эксперт добавил, что в дальнейшем страны начнут покидать альянс, доказавший свою неэффективность.

    Ранее депутат Госдумы Александр Бородай заявил, что провал контрнаступления украинского командования не приведет к окончанию спецоперации.

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    31 июля 2023, 14:03
    В Киеве заявили о подготовке боевиков «Азова» к возвращению на поле боя

    Глава Нацгвардии Украины Пивненко заявил о подготовке освобожденных боевиков «Азова» к возвращению на поле боя

    Tекст: Алина Власенко

    Вернувшиеся из Турции боевики батальона «Азов» (признан террористической организацией, запрещен в России) готовятся вернуться к участию в боевых действиях, несмотря на противоположные договоренности об их обмене в прошлом году, заявил командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко.

    Отвечая на вопрос об участии боевиков «Азова» в военных действиях, Пивненко заявил, что они готовятся и «будут выполнять задачи, как и все остальные», передает РИА «Новости».

    Пивненко добавил, что какого-то запрета на возвращение боевиков «Азова» на поле боя нет. Он также не исключил, что Прокопенко, возможно, и в течение месяца снова примет участие в военных действиях.

    В начале июля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что возвращается на Украину из Турции вместе с пятью командирами нацбата «Азов». Кремль назвал выдачу Турцией главарей «Азова» прямым нарушением Анкарой и Киевом договоренностей.

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    31 июля 2023, 16:23
    Иностранцам запретили владеть контрольным пакетом в российских новостных агрегаторах

    Путин подписал закон о запрете иностранцам владеть долей более 50 % в российских новостных агрегаторах

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин подписал законопроект, согласно которому будет ограничена доля иностранного участия в капитале новостных агрегаторов в России, более 50% акций в них должны принадлежать гражданам РФ.

    Ограничения вводят для «предотвращения угрозы общественному порядку в России», передает РИА «Новости».    

    Теперь владельцы новостных агрегаторов должны привести свои учредительные документы в соответствии с законом, но не позднее шести месяцев. Если требование не будет выполнено, тогда доступ на территории РФ к этим сервисам будет ограничен.

    Владельцем новостного агрегатора может быть гражданин России, не имеющий гражданства другого государства, или российское юридическое лицо.

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    31 июля 2023, 14:45
    Путин установил единую ставку НДФЛ для работающих из-за границы россиян

    Путин установил единую ставку НДФЛ в 13-15% для работающих из-за границы россиян

    Tекст: Алина Власенко

    Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий единую ставку НДФЛ в 13-15% для сотрудников, работающих на отечественные организации дистанционно как в России, так и за границей.

    Речь идет о сотрудниках российских компаний, работающих удаленно вне зависимости от наличия статуса налогового резидента, пишет «Российская газета».

    В отношении штатных сотрудников новые нормы вступят в силу с 2024 года, а для фрилансеров – с 2025 года. Для доходов свыше 5 млн рублей в год ставка составит 15%, для всех остальных будет действовать обычная ставка.

    Поправки упростят механизм администрирования налога для налоговых агентов, пояснял замглавы Минфина Алексей Сазанов.

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