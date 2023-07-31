Россия может использовать открывшиеся возможности на Африканском континенте, но думать о возвращении к советским формам присутствия в Африке было бы совершенно не реалистично. Особенно если учитывать, что никто Россию там в таком качестве и не ждет.0 комментариев
Путин назвал развитие экономики базой для решения стоящих перед Россией задач
Развитие экономики является базой для решения всех стоящих перед Россией задач, заявил президент Владимир Путин на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
Глава государства выразил уверенность, что база решения задач, стоящих перед Россией, заключается в вопросах социального характера и экономического развития, передает ТАСС.
Путин также выразил надежду, что в диалоге с кабмином «будут всегда найдены решения, которые пойдут на благо развития России».
Ранее Путин выразил благодарность председателю Госдумы Вячеславу Володину и всем парламентариям за поддержку в основных вопросах внешней политики и развития России.