Путин назвал развитие экономики базой для решения стоящих перед Россией задач

  • Шойгу сообщил об освобождении Ковалевки, Сергеевки и ж/д станции Молчановка
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    Кристель Нэан: Для борьбы с украинской пропагандой надо говорить правду
    Военный эксперт рассказал об ожесточенных боях на Купянском направлении
    Украинские средства ПВО не смогли сбить ни одну российскую ракету «Оникс»
    Полиция Таллина задержала бросавшегося яйцами бывшего журналиста Бабченко
    Шойгу раскрыл потери ВСУ за июль
    Медведев: Отказ Киева от диалога позволит довести спецоперацию до конца
    Кремль заявил о провале украинского контрнаступления
    Москва назвала условие вывода ядерного оружия из Белоруссии
    ВС России сорвали попытку ВСУ прорвать оборону на Ореховском направлении
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Африка дает России повод задуматься

    Россия может использовать открывшиеся возможности на Африканском континенте, но думать о возвращении к советским формам присутствия в Африке было бы совершенно не реалистично. Особенно если учитывать, что никто Россию там в таком качестве и не ждет.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Война Маска с Цукербергом как отражение гражданской войны в США

    Между Маском и Цукербергом есть существенное различие. Маск – личность. Он играет в свою игру, часто совершая неожиданные поступки. Цукерберг – функция, созданная сильными мира сего для достижения определенных целей.

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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Помощь нашим ребятам – такая же естественная потребность, как дышать

    Судьбы плетем вместе с сетью. Прочно связываем и молимся за своих. В каждую маскировочную сеть, в каждый нашлемник, в каждый костюм лешего вплетена молитва. Руки – плетут, душа – молится.

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    Новости
    14:25Путин подписал закон о задержании до ареста на срок до 30 суток при военном положении

    Президент Владимир Путин подписал закон, по которому подозреваемый в тяжком или особо тяжком преступлении при военном положении может быть задержан на 30 суток.

    14:20Метеоролог оценил прогноз об эпохе холодных февралей в Москве

    Приближается явление Эль-Ниньо, которое всегда «выстреливает» теплой зимой, поэтому в феврале 2024 года общий фон российских регионов будет на 3–5 градусов превышать норму, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, комментируя предупреждение москвичей о наступлении эпохи холодных февралей.

    14:19Патрушев заявил об использовании Киевом раненых военных ВСУ как биоматериала

    Киевский режим использует раненых украинских военных в качестве биоматериала, тайно изымая у них органы для трансплантации, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

    14:14Российские ученые вырастили арбуз в Антарктиде

    На российской станции Восток на Антарктиде ученые успешно вырастили арбузы, сообщили в пресс-службе Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

    14:12Путин назвал развитие экономики базой для решения стоящих перед Россией задач

    Развитие экономики является базой для решения всех стоящих перед Россией задач, заявил президент Владимир Путин на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

    14:08«Калашников» сообщил о выполнении ГОЗ на 100%

    Общий план производства концерна «Калашников» за послендние два года увеличился на 60%, при этом за первые шесть месяцев 2023-го гособоронзаказ (ГОЗ) уже выполнен на 100%, сообщили в пресс-службе концерна.

    14:05Путин поблагодарил Госдуму за поддержку в вопросах внешней политики

    Президент Владимир Путин выразил благодарность председателю Госдумы Вячеславу Володину и всем парламентариям за поддержку в основных вопросах внешней политики и развития России.

    14:03В Киеве заявили о подготовке боевиков «Азова» к возвращению на поле боя

    Вернувшиеся из Турции боевики батальона «Азов» (признан террористической организацией, запрещен в России) готовятся вернуться к участию в боевых действиях, несмотря на противоположные договоренности об их обмене в прошлом году, заявил командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко.

    14:00Путин освободил туроператоров от НДС при продаже путевок по России

    Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий туроператоров от налога на добавленную стоимость при продаже путевок по России.

    13:59Росавиация запретила сотрудникам использовать iPhone в служебных целях

    Росавиация запретила сотрудникам пользоваться в служебных целях iPhone, сообщил источник в одной из крупных авиакомпаний.

    13:55Иск о признании геноцидом преступлений фашистов в Калужской области подан в суд

    Прокуратура Калужской области подала заявление в суд о признании геноцидом преступлений немецко-фашистских захватчиков на территории области в годы Великой Отечественной войны, сообщили в Генпрокуратуре.

    13:48Шойгу объявил о возобновлении подготовки офицеров в Донецком командном училище

    На базе Донецкого высшего общевойскового командного училища вновь начали готовить офицерские кадры, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

    13:45В Кремле не увидели «изменения погоды» в отношениях со стороны США и Британии

    Кремль не видит признаков улучшения отношений со стороны США и Британии к Москве, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    13:43Исполнявшему песню Цоя во Львове вынесли предупреждение

    Суд во Львове признал молодого человека, исполнявшего песню рок-музыканта Виктора Цоя, виновным в мелком хулиганстве и вынес ему предупреждение, сообщила депутат Верховной рады Наталья Пипа.

    13:41Шойгу сообщил об освобождении Ковалевки, Сергеевки и ж/д станции Молчановка

    Российские военные в ходе спецоперации освободили населенные пункты Ковалевка и Сергеевка на Краснолиманском направлении, а также железнодорожную станцию Молчановка на Купянском направлении, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

    31 июля 2023, 14:12

    Путин назвал развитие экономики базой для решения стоящих перед Россией задач

    Tекст: Алина Власенко

    Развитие экономики является базой для решения всех стоящих перед Россией задач, заявил президент Владимир Путин на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

    Глава государства выразил уверенность, что база решения задач, стоящих перед Россией, заключается в вопросах социального характера и экономического развития, передает ТАСС.

    Путин также выразил надежду, что в диалоге с кабмином «будут всегда найдены решения, которые пойдут на благо развития России».

    Ранее Путин выразил благодарность председателю Госдумы Вячеславу Володину и всем парламентариям за поддержку в основных вопросах внешней политики и развития России.

    29 июля 2023, 17:47
    Путин пожелал юношам из многодетных семей достойной службы в армии

    Путин во время общения с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», пожелал сыновьям достойной службы в армии

    Tекст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин во время общения с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава», поздравил именинников и пожелал достойной службы старшим сыновьям из семей Ильиных и Гореловых, принимающим в эти дни присягу в армии.

    «В семьях Ильиных и Гореловых старшие сыновья как раз в эти дни принимают присягу в армии, и хочу пожелать им достойной службы», – сказал президент, слова которого приводятся на сайте Кремля.

    Глава государства также поздравил семью Беловых из Челябинска, у которых 18 июля родился восьмой ребенок. «Поздравляю с этим замечательным, прекрасным событием и маму, Екатерину Евгеньевну, – она, насколько я понимаю, дома осталась с новорожденной дочкой, – и тех членов семьи, кто сегодня в Москве», – сказал Путин.

    «Поздравляю и Виктора Горелова, ему сегодня исполняется 19 лет», – добавил российский лидер.

    Ранее Путин назвал многодетные семьи, в которых детей воспитывают в атмосфере любви и заботы, гордостью России.

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    29 июля 2023, 13:32
    Песков сказал, что восхитило гостей саммита Россия – Африка

    Песков: Гости саммита Россия – Африка восхитились Петербургом и организацией мероприятия

    Песков сказал, что восхитило гостей саммита Россия – Африка
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Гостей саммита Россия – Африка восхитил уровень организации мероприятии, а также место его проведения – Санкт-Петербург, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что все восхищались Санкт-Петербургом, выражали признательность и поздравляли российского лидера Владимира Путина, передает ТАСС.

    Президент Путин ранее в субботу заявил, что приехавшие на саммит Россия – Африка в Санкт-Петербург главы африканских государств проявили политическую волю и независимость, и Москва это ценит.

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    30 июля 2023, 00:28
    Путин раскрыл секрет своей работоспособности

    Путин о своей работоспособности: Это биология

    Путин раскрыл секрет своей работоспособности
    @ Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин в ходе ночной пресс-конференции после нескольких напряженных дней саммита Россия – Африка ответил на вопрос, откуда он черпает энергию для такой насыщенной работы.

    «Это биология, от предков все достается», – сказал президент. «Нормально все получается, слава Богу, пока», – заверил он.

    «Удастся ли отдохнуть – не знаю. Не планирую особенно. Но, конечно, такой интенсивности, я надеюсь, в ближайшее время не будет, потому что вчера мы поздно закончили. Мы закончили с нашими друзьями африканскими… во сколько? Полвторого (1.30 ночи – прим. ВЗГЛЯД), наверно. А потом я еще с ребятами там разговаривал, с линии боевого соприкосновения. (…) Спать им не давал. Они уже там некоторые заплетающимся языком говорили», – отметил Путин.

    Как сообщал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, Путин обсуждал с африканскими лидерами возможные пути урегулирования украинского кризиса до глубокой ночи, встреча завершилась в районе 2.00 в субботу.

    Ранее Путин подвел итоги саммита Россия – Африка, отметив, что континент помнит помощь СССР в ее освобождении, его «ведущий голос и автомат Калашникова».

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    29 июля 2023, 23:08
    Путин: Россия не может прекратить огонь, пока Киев ведет наступление

    Путин: Россия не может выполнить пункт о прекращении огня, когда Киев ведет наступление

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия не может выполнить пункт африканской мирной инициативы о прекращении огня, так как Украина ведет крупномасштабное наступление, заявил президент Владимир Путин.

    «Есть вещи, которые труднореализуемы или нереализуемы. Например, там один из пунктов – прекращение огня. Но украинская армия наступает, они в атаке, что называется, реализуют крупномасштабное стратегическое наступление. К нам чего обращаться с прекращением огня? Мы же не можем прекратить огонь, когда на нас наступают», – сказал он, говоря об африканской мирной инициативе, передает ТАСС.

    Российский лидер сообщил, что страны Африки искренне хотят прекращения конфликта на Украине, помня ее по-доброму как часть Советского Союза. «Они в общем и целом к Украине относятся хорошо и искренне, я хочу это подчеркнуть, искренне думают о том, что бы сделать такого, чтобы конфликт был прекращен. Это они делают не только и не сколько под давлением извне, исходя из внутренних побуждений», – сказал он.

    При этом президент отметил, что африканская мирная инициатива по урегулированию украинского кризиса наравне с китайским и другими аналогичными предложениями могут быть положены в основу выстраивания мирных процессов. По словам Путина, страны Африки не претендуют на то, чтобы их инициатива «вступала в какие-то противоречия либо конкурировала с другими».

    Некоторые пункты африканской мирной инициативы, отметил Путин, уже реализуются. «Сама инициатива, она, как любая мирная инициатива, хороша тем, что направлена на поиск мирного решения конфликта. Есть вещи, которые после нашей встречи в Петербурге полтора месяца назад – эти положения, пункты этой мирной инициативы, – они реализуются. Тем не менее, в этих инициативах десять пунктов всего. Один из этих пунктов – обмен пленными, удерживаемыми лицами, решение вопросов семейного, гуманитарного характера, связанного с детьми», – сказал он.

    Путин отметил также, что украинские националисты с начала контрнаступления, с 4 июня, понесли большие потери в живой силе.

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    29 июля 2023, 01:59
    Путин заявил, что Запад «плевать хотел на Устав ООН»

    Путин заявил, что Запад вспоминает о международном праве только для его использования против кого-то

    Путин заявил, что Запад «плевать хотел на Устав ООН»
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Страны Запада вспоминают о международном праве только тогда, когда хотят использовать его как инструмент против кого-то, в том числе против России, заявил глава российского государства Владимир Путин.

    На встрече с африканской миссией по Украине в рамках саммита Россия – Африка Путин заявил, что страны Запада «подзабыли, как они действовали в Ираке, уничтожая государственность этой страны». Также, по словам Путина, «они забыли, как действовали в Ливии – без всякого решения Совета Безопасности ООН». сообщается на сайте Кремля.

    «Они забыли о том, что они разрушили ситуацию в Судане. Они забыли о том, что они вторглись в Сирию. Плевать они хотели на Устав ООН», – заявил он. По словам Путина, если на Западе хотят, чтобы «кто-то соблюдал Устав ООН и другие нормы международного права», то западные государства должны «сами исполнять эти же нормы».

    «Это тем не менее не означает, что мы не хотим и не стремимся к мирному разрешению любых споров», – сказал президент. Он полагает, что у Запада «не получится» использовать Устав ООН против России. Путин заявил, что Москва «действует в полном соответствии с Уставом». Он сказал, что «не должно быть двойных стандартов, односторонних санкций, попыток обеспечить свою безопасность за счет других».

    Напомним, в Санкт-Петербурге состоялась встреча Путина с лидерами семи африканских стран, которые участвуют в миссии по урегулированию ситуации на Украине.

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    30 июля 2023, 00:54
    Путин: Россия не хочет прямого столкновения с США, но готова к этому

    Путин: Россия не хочет прямого военного столкновения с США, но готова к любому сценарию

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия не хочет прямого военного столкновения с США, но всегда готова к любому сценарию, заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о провокациях американской стороны в Сирии.

    «Мы всегда готовы к любому сценарию, но этого никто не хочет, и по инициативе американской стороны в свое время мы создали специальный механизм для предотвращения этих конфликтов. У нас напрямую наши руководители определенных подразделений друг с другом общаются, имеют возможность проконсультироваться по любой кризисной ситуации. Это говорит о том, что никаких столкновений никто не хочет», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов заявлял, что все опасные ситуации в сирийском небе провоцирует возглавляемая США международная коалиция, так как ее авиация нарушает воздушное пространство Сирии и не выполняет протоколы деконфликтации.

    Коментарии (25)
    29 июля 2023, 00:32
    Путин подчеркнул связь между независимостью Украины и ее нейтралитетом

    Путин указал на получение Украиной независимости в результате распада СССР при условии нейтралитета

    Путин подчеркнул связь между независимостью Украины и ее нейтралитетом
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Украина в результате распада СССР получила независимость на основе декларации, в которой «черным по белому было написано», что страна является нейтральным государством, заявил президент России Владимир Путин.

    На встрече с лидерами африканских стран Путин сообщил, что в России «внимательно проанализировали высказанные африканскими друзьями мысли и соображения», Москва «относится к этому очень серьезно и с большим вниманием». Он выразил надежду, что в Африке «хорошо понимают природу и истоки этого кризиса», Россия хочет донести свое «видение этой проблемы».

    Президент подчеркнул, что «проблема возникла не вчера», она «спровоцирована некоторыми силами на Западе», которые «долгие годы готовились к гибридной войне» с Россией. По его словам, они «делали все, чтобы превратить Украину в инструмент для подрыва основ безопасности» России, передает ТАСС.

    «Не все это знают, а мы это знаем хорошо, что Киев получил свою независимость и самостоятельность при распаде Советского Союза на основе декларации о независимости, а в этой декларации черным по белому было написано, что Украина является нейтральным государством», – приводит его слова РИА «Новости».

    Глава российского государства указал, что для Москвы «это имеет принципиальное значение». Он заявил, что России «не очень понятно», для чего Украину принялись «втягивать в НАТО».

    Путин заверил в готовности Москвы к переговорам и подчеркнул, что уже «был фактически согласован» проект мирного договора. Для его подписания Россию попросили отвести «войска из-под Киева». Однако в результате Украина «отказалась от всех прежних договоренностей», так что сейчас «мяч полностью на их стороне», сказал президент. При этом он отметил, что в Киеве «издали специальную нормативную базу, запрещающую переговоры с Россией».

    Президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что «интересам человечества, а также интересам России и Украины отвечает восстановление мира». По его словам, «конфликт должен быть разрешен мирным путем».

    Напомним, в Санкт-Петербурге проходит встреча главы российского государства Владимира Путина с лидерами семи африканских стран, которые участвуют в миссии по урегулированию ситуации на Украине.

    Коментарии (29)
    29 июля 2023, 23:59
    Путин назвал последствия введения польских сил на Украину

    Путин: Введение польских сил на Украину станет началом отторжения ее западных земель

    Tекст: Ольга Никитина

    Введение польских сил на территорию Украины станет началом отторжения западноукраинских земель к Польше, заявил президент России Владимир Путин.

    «Пробрасываются идеи введения определенных польских подразделений в широком плане для обеспечения безопасности [на Украине], потому что всех выгребают в рамках мобилизационных мероприятий, но нужно же поддерживать порядок и дисциплину. Но если это произойдет, то это станет началом пути отторжения западных территорий Украины в пользу Польши», – приводит его слова ТАСС.

    Планы по отторжению Западной Украины в пользу Польши, как подчеркнул президент Путин, никогда не покидают польские элиты. Эта идея у них живуча, отметил глава государства.

    На прошлой неделе Путин заявил, что власти Польши рассчитывают под «зонтиком» Североатлантического альянса сформировать коалицию, чтобы вмешаться в конфликт на Украине и «оторвать кусок пожирнее», вернуть себе якобы исторические территории.

    При этом российский лидер напомнил, что Польша получила значительную часть своих западных земель благодаря решению Иосифа Сталина. По словам президента, Варшава подзабыла об этом, но Россия готова напомнить.

    Газета ВЗГЛЯД писала о возможных сценариях вторжения Польши на Украину.

    Коментарии (9)
    29 июля 2023, 19:25
    Путин подвел итог саммита Россия – Африка

    Путин: Саммит «Россия – Африка» прошел на хорошем уровне и с хорошими результатами

    Путин подвел итог саммита Россия – Африка
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Саммит Россия – Африка прошел на достойном уровне и завершился с хорошими результатами, заявил президент Владимир Путин.

    Путин на встрече с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо выразил мнение, что саммит «Россия – Африка» прошел на очень хорошем уровне. Он также поблагодарил президента Республики за то, что тот принял решение посетить Петербург, передает РИА «Новости».

    «Немногим более месяца назад здесь, в Петербурге, обсудили с главами делегаций ряда африканских государств, в том числе, с вашим представителем пути урегулирования ситуации вокруг Украины. Вчера у нас также была возможность продолжить обмен мнениями с вашим активным участием... На мой взгляд, состоялась очень откровенная, полезная дискуссия», – сказал российский лидер.

    Путин отметил, что Россия и Конго  взаимодействуют в ООН и на других международных площадках.

    «Конго поддерживает большинство российских проектов резолюций, в том числе о борьбе с героизацией нацизма, по неразмещению первыми оружия в космосе и так далее», – сказал президент России.

    Он также сказал, что будет рад видеть президента Республики Конго в воскресенье на главном Военно-Морском параде.

    Ранее венгерские СМИ сообщили, что саммит Россия – Африка в Петербурге опроверг заявления Запада о политической изоляции Москвы и показал умение РФ использовать дипломатические возможности в новой геополитической ситуации.

    Коментарии (15)
    30 июля 2023, 01:17
    Путин напомнил о принадлежности Варшавы к Российской империи
    Путин напомнил о принадлежности Варшавы к Российской империи
    @ Alexander Kazakov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин, говоря в ходе пресс-конференции о стремлении Польши осуществить вторжение на Украину, со ссылкой на историков привел слова Иосифа Сталина, который в разговоре Уинстоном Черчиллем напомнил о принадлежности Варшавы к Российской империи.

    «Тот же Львов, он до Второй Мировой войны, по-моему, и не входил в состав Польши. Когда на Ялтинской конференции, как говорят историки, шел разговор о том, каково должно быть устройство в Европе, и Сталин сказал, что Львов должен входить в состав Советского Союза в Западную Украину – Черчилль ему возразил и сказал, что Львов никогда не входил в состав Российской Империи. На что Сталин ответил: «Зато Варшава входила». Так Львов оказался в составе Советского Союза и был передан Украине так же, как и другие близлежащие территории», – передает РИА «Новости» слова главы государства.

    Путин подчеркнул, что введение польских сил на территорию Украины станет началом отторжения западноукраинских земель к Польше.

    Газета ВЗГЛЯД писала о возможных сценариях вторжения Польши на Украину.

    Коментарии (10)
    30 июля 2023, 00:36
    Путин описал выход России из зерновой сделки фразой из «Двенадцати стульев»

    Путин фразой «утром деньги, вечером стулья» описал выход России из зерновой сделки

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин использовал фразу «утром деньги, вечером стулья», говоря о приостановлении Россией зерновой сделки и при каких условиях она может быть возобновлена.

    Президент напомнил, что Россия неоднократно продлевала зерновую сделку под обещания Запада выполнить ее условия. «Помните известный диалог: «А можно утром стулья, вечером деньги? – Можно, но деньги вперед». Вот здесь уже пора вперед, пора что-то сделать. Мы поэтому и сказали: «Пусть исполнят», – приводит его слова ТАСС.

    В качестве примера Путин привел обещания подключить к системе SWIFT дочернюю организацию «Россельхозбанка». «Вы сначала сделайте, а потом мы вернемся, вот и все», – добавил глава государства, подчеркнув, что в этом «нет ничего такого, чего бы мы в слух не говорили».

    Путин также отметил, что главными бенефициарами зерновой сделки оказались крупные трейдеры, которые покупали украинское зерно со скидками и продавали по рыночным ценам «в благополучные страны». «При чем здесь интересы развивающихся стран и голодающих народов?» – добавил глава государства, напомнив, что российское зерно занимает на рынке долю в 20%, а украинское – всего в 5%.

    Глава государства сообщил также, что Россия, поставив бесплатно продовольствие в Африку, поделится с ней частью дохода от роста мировых цен на зерно в результате окончания зерновой сделки.

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    31 июля 2023, 04:55
    Оливер Стоун рассказал об искажении образа Путина на Западе

    Режиссер Оливер Стоун заявил, что Путин не такой, каким его изображают на Западе

    Оливер Стоун рассказал об искажении образа Путина на Западе
    @ kremlin.ru

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский режиссер Оливер Стоун назвал «прискорбной трагедией» тот факт, что западная пропагандистская машина искажает образ российского президента Владимира Путина.

    Стоун в эпизоде подкаста Stay Free британского ведущего Рассела Брэнда отметил, что в 2017 году во время съемок документального фильма о Владимире Путине задавал российскому лидеру прямые и честные вопросы, при этом в словах президента России он не увидел никакой «воинственности», передает РИА «Новости».

    Режиссер особо отметил, что Путин называл политиков из США «американскими партнерами» и был готов к конструктивному сотрудничеству.

    Россия и Китай, по словам Стоуна, еще несколько лет назад были потенциальными союзниками США и друзьями, однако Вашингтон упустил эту возможность, и теперь эти две страны стали «двумя главными врагами» Соединенных Штатов.

    Ранее Стоун заявлял, что Путин является великим лидером для своей страны, которого любит народ.

    Путин подчеркивал, что бывшие партнеры России «маниакально разрушают базу для диалога».

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    29 июля 2023, 23:42
    Путин: Договоренности с Турцией о нахождения там боевиков «Азова» были

    Путин: Договоренности с Турцией о нахождения там отпущенных из плена боевиков «Азова» были

    Tекст: Ольга Никитина

    Между Москвой и Анкарой имелись договоренности о нахождении в Турции боевиков националистического батальона «Азов» (запрещен и признан террористической организацией в России), подтвердил президент Владимир Путин.

    «Договоренности были, других комментариев не будет», – передает ТАСС ответ президента на вопрос о договоренностях между двумя странами и о том, как возвращение боевиков «Азова» на Украину повлияет на его отношения с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

    Путин подчеркнул, что выход России из зерновой сделки никак не связан с передачей Турцией командиров «Азова» Украине. «Одно с другим никак не связано», – заверил президент.

    Кроме того, глава государства сообщил, что тема создания на турецкой территории газового хаба остается на повестке дня. Он подчеркнул, что проект предполагает не хранение огромных объемов газа, а создание электронной торговой площадки.

    Также Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о том, что они встретятся. «Или он к нам приедет, или я к нему съезжу, посмотрим. Он меня приглашал еще вот до [президентских и парламентских] выборов [в Турции], но потом мы решили, что лучше этого не делать, чтобы никто не спекулировал на эту тему», – сказал президент. «Но мы так и не договорились где – либо у нас, либо в Турции. Посмотрим», – добавил российский лидер.

    Путин также сообщил, что запланировал телефонный разговор с Эрдоганом на среду.

    Ранее в Турции сообщили, что дали Москве объяснения по вопросу передачи киевскому режиму боевиков «Азова».

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    29 июля 2023, 23:01
    Путин: Две трети потерянной ВСУ с начала контрнаступления техники – западная
    Путин: Две трети потерянной ВСУ с начала контрнаступления техники – западная
    @ Alexander Kazakov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские националисты с начала контрнаступления, с 4 июня, понесли большие потери в живой силе, но есть изменения – ВСУ берегут технику, сообщил президент Владимир Путин.

    «Сейчас есть некоторые изменения. В чем они заключаются: подвозят на передний край на бронетехнике людей, выбрасывают, и техника сразу исчезает. Видимо, берегут технику, боятся ее потерять. И атакуют в пешем порядке, подставляя, конечно, людей под удары наших танков, артиллерии и так далее», – передает ТАСС слова главы государства.

    С начала контрнаступления в июне, как сообщил Путин, ВСУ потеряли 415 танков и более 1300 бронемашин разного класса. Глава государства отметил, что две трети подбитой техники было поставлено Западом.

    Также Путин сообщил, что противник отвел свои штурмовые подразделения в места восстановления боеспособности. «Они понесли большие потери и в живой силе, и в технике», – отметил глава государства.

    Президент подтвердил, что он в курсе ситуации в зоне СВО, но не считает своим делом управление войсками. «Это неправильно и даже вредно. Ежечасно с передовой получать [доклады] невозможно, потому что люди, которые находятся на передовой, они должны пользоваться только специальными средствами связи, иначе это неприемлемо с точки зрения обеспечения их безопасности», – сказал он.

    «Но, конечно, <…> я в курсе дел, происходящих там. По несколько раз в день я связываюсь с руководством Министерства обороны, если нужно, и с конкретными подразделениями», – сообщил глава государства.

    Президент отметил, что в пятницу после всех мероприятий саммита Россия – Африка «говорил и с командующим 58-й армии, и с командиром 7-го полка, бойцы которого отличились два дня назад в боях на Запорожском направлении». А целью звонка было «поблагодарить их и их личный состав за то, что они сделали в ходе боев за предыдущие сутки».

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    30 июля 2023, 05:15
    Путин объяснил последствия мобилизации на Украине

    Путин: На Украине скоро некому будет работать, все же мобилизованы

    Tекст: Ольга Никитина

    Результаты сельскохозяйственного года на Украине будут ниже прошлых лет, так как там «все мобилизованы» и скоро некому будет работать, заявил президент Владимир Путин.

    «Украинское зерно на мировых рынках – меньше 5%, российское – свыше 20%. Вот значение нашего вклада в продовольственный рынок мировой и украинского. В следующем году еще будет ниже, потому что результат сельхозгода будет гораздо ниже, чем в предыдущие годы. По целому ряду обстоятельств, понятно, почему. Там уже скоро будет некому работать, все же мобилизованы», – приводит его слова ТАСС.

    При этом глава государства отметил, что мобилизационный ресурс на Украине иссякает. Об этом, по словам российского лидера, свидетельствует то, что подразделения ВСУ стали формировать из технического персонала обслуживания самолетов и авиационной техники.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес два законопроекта в Верховную раду, в которых предложил продлить действия военного положения и сроков всеобщей мобилизации.

    Как объяснил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин, инициативы Зеленского направлены на отмену выборов президента Украины, поскольку он опасается поражения.

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