Эксперт: Данные о российском потребрынке относятся к чувствительной информации

Декан ВШЭ Виноградов объяснил логику ограничений на анализ российского потребрынка иностранными компаниям

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Главная цель законопроекта – защита экономических интересов России и чувствительной информации о ключевых параметрах потребительского рынка и рынка услуг», – рассказал Вадим Виноградов, декан факультета права НИУ «Высшая школа экономики».

«Сегодня исследовательские компании обеспечивают бизнес и государство данными о поведении, предпочтениях, настроениях и потребительских практиках населения. Стоит отметить, что даже в агрегированном виде такая информация содержит важные сведения о россиянах, их повседневной жизни, вопросах здоровья и потребления», – указал он.

«При этом данные собираются с учетом всей широты российской географии, а объем собираемых и анализируемых данных составляет более миллиарда строк ежемесячно. Это колоссальные объемы ценной информации. Двойное назначение данных и их чувствительность требуют соответствующей реакции и регуляторики со стороны государства», – подчеркнул эксперт.

«Законопроект, в случае его принятия, упорядочит работу индустрии в соответствии с текущими задачами государства, а также будет способствовать управляемости и предсказуемости процесса сбора и обработки данных россиян. Требования к компаниям, которым государство может доверить чувствительную информацию о россиянах, должны быть четко установлены и прописаны в законе», – отметил он.

«Ограничение иностранных игроков на рынке исследований потребительского поведения не станет проблемой, нишу иностранных гигантов займут отечественные игроки. Страна должна поддерживать свои компании, давать им возможности для развития. Отечественные исследовательские агентства имеют ряд неоспоримых преимуществ – это обработка и хранение данных граждан на территории России. Кстати, ни США, ни ЕС не разрешают иностранным компаниям проводить такие исследования, в том числе и российским», – резюмировал он.

В понедельник в Госдуму внесли законопроект, призванный ограничить участие иностранных компаний в исследованиях российского рынка, в том числе о ценах на все товары повседневного спроса, о стоимости и составе потребительской корзины, динамике трат. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Антон Горелкин, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи.

«Смотрите, как интересно получается: после начала СВО из России демонстративно уходят всякие Disney и McDonald's, зато продолжают работать иностранные аналитические компании Ipsos, GfK и Nielsen. Они собирают, обрабатывают и продают данные о потребительских предпочтениях россиян, изучают наши настроения, финансовые возможности, данные о здоровье», – отметил он.

«Как используется собранная информация, нам неизвестно. Не исключаю, что она превращается в аналитические отчеты для зарубежных правительств. С большой долей вероятности, эта аналитика используется для манипуляций и коррекции незаконных санкций», – указал депутат.

По его словам, на российском рынке исследовательских компаний должны быть представлены организации, зарегистрированные в России, и не менее 80% их уставного капитала должно принадлежать россиянам. «Собираемые ими данные должны обрабатываться в России. Кроме того, в законе отдельно прописан запрет на манипуляцию данными, публикацию и использование заведомо недостоверной информации», – добавил Горелкин.