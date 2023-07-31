Между Маском и Цукербергом есть существенное различие. Маск – личность. Он играет в свою игру, часто совершая неожиданные поступки. Цукерберг – функция, созданная сильными мира сего для достижения определенных целей.10 комментариев
Медведев: Отказ Киева от диалога позволит России довести спецоперацию до конца
Медведев: Отказ Киева от переговоров позволит России довести спецоперацию до конца
Отказ киевского режима вести переговоры с Москвой позволит российским военных «довести начатое в ходе спецоперации до конца», заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев назвал полезным для России, что президент Украины Владимир Зеленский запретил вести переговоры с Москвой, поскольку это позволит России довести начатое в ходе спецоперации до конца. «До конца бандеровского режима … и неонацистской идеологии», – уточнил он в Telegram.
Ранее Медведев написал, что российские враги должны молиться за ВС РФ, поскольку они предотвращают мировой конфликт и не дают разгореться «ядерному пожару».