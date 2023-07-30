Медведев призвал врагов молиться на российских военных

Медведев: Российские военные не дают разгореться мировому ядерному пожару

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал Медведев в своем Telegram-канале, российские Вооруженные силы, отражая контрнаступление «коллективного врага, защищают граждан России». По его словам, «это очевидно всем приличным людям, но помимо этого они предотвращают мировой конфликт», передает РИА «Новости».

Он добавил, что если представить себе, что «наступление укробандеровцев при поддержке НАТО удалось» и они «отторгли» часть российской земли, то РФ пришлось бы в силу правил указа президента России от 02.06.2020 пойти на использование ядерного оружия, и другого выхода просто не останется. Поэтому, уточнил Медведев, российские враги должны молиться на воинов РФ, поскольку они «не дают разгореться мировому ядерному пожару».

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров, комментируя возможность использования ядерного оружия Россией, заявил, что эта тема давно исчерпала бы себя, если бы шаги Запада не вынуждали Москву «указывать на риски стратегического характера».