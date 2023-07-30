Путин поздравил Винер с юбилеем

Путин отметил вклад Ирины Винер в популяризацию спорта в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

«И конечно, отмечу ваш огромный личный вклад в популяризацию спорта и физической культуры в нашей стране, в продвижение ценностей активного, здорового образа жизни», – передает ТАСС текст поздравительной телеграммы.

Президент подчеркнул, что с именем главы ВФХГ, а также с ее тренерской деятельностью связаны «незабываемые страницы истории отечественного и мирового спорта», победы российских гимнасток на престижных международных соревнованиях, а также на Олимпийских играх.

«Желаю вам успехов и всего наилучшего», – заключил Путин.

Ирина Винер родилась 30 июля 1948 года в Самарканде. Винер – российский тренер, Герой Труда РФ (2015). Главный тренер сборной России по художественной гимнастике (с 2001 года по настоящее время), президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (с 2008 года по настоящее время).