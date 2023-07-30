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Путин: Россия поразила места производства атаковавших Крымский мост БПЛА
Путин: Россия ударила по местам производства БПЛА, атаковавших Крымский мост
Россия нанесла превентивные удары по местам, где производились беспилотники, которыми Киев осуществлял атаки на Крымский мост, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции поздним вечером субботы.
«Кроме того, вы знаете, вы видели это, российские Вооруженные Силы нанесли ряд превентивных ударов. Как раз по тем местам, откуда направлялись эти беспилотники и где они производились», – приводит его слова РИА «Новости».
Кроме того, Путин сообщил, что получил планы о повышении мер безопасности Крымского моста. «Будут реализованы. Но пока не реализованы, мне кажется, рано об этом говорить. Хотя, когда это будет сделано, это будет видно», – добавил глава государства, подчеркнув, что это техническая и физическая защита.
Российский лидер также выразил надежду, что предложенные специалистами технологии будут надежными. «И использование других технических средств. Речь идет именно об этом, а не о каком-то идеологическом содержании защиты Крымского моста», – уточнил глава государства.
Ранее сообщалось, что Россия в ответ на теракт на Крымском мосту уничтожила по меньшей мере четыре места расположения иностранных наемников на южном побережье Украины.