Путин: Россия поразила места производства атаковавших Крымский мост БПЛА

  • Минобороны сообщило детали отражения атаки украинских дронов на Москву
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    Андрей Полонский Андрей Полонский «Квартал 95» превратился в фабрику по производству ненависти

    Для нас трагедия Спасо-Преображенского собора в Одессе – в полноте наша боль, наша беда, совершенно внятный для нас ужас братоубийственной войны. Для них – очередной повод для ненависти к России.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Готова ли Британия слить проект «Майданная Украина»

    Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.

    8 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Западные спортивные функционеры продолжают безнаказанно плевать в сторону России

    Российские клубы, федерации и спортивные функционеры продолжают ждать политической «разрядки», веря в скорые объятия с европейцами. Хотя все фанаты того же московского «Спартака» прекрасно отреагировали бы на месседж с нашей стороны – «Не хотите иметь дел с русскими, тогда имейте кого-то другого».

    17 комментариев
    Новости
    05:53Путин: Россия поразила места производства атаковавших Крымский мост БПЛА

    Россия нанесла превентивные удары по местам, где производились беспилотники, которыми Киев осуществлял атаки на Крымский мост, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции поздним вечером субботы.

    05:32Минобороны сообщило детали отражения атаки украинских дронов на Москву

    Киевский режим утром воскресенья, 30 июля, предпринял попытку террористической атаки беспилотниками по объектам в Москве, сообщило Минобороны России.

    05:25Появилось видео момента попадания дрона в высотку в «Москва-Сити»

    СМИ опубликовали видео с камер видеонаблюдения, на котором запечатлен момент попадания украинского беспилотника в одну из высоток комплекса «Москва-Сити».

    05:15Путин объяснил последствия мобилизации на Украине

    Результаты сельскохозяйственного года на Украине будут ниже прошлых лет, так как там «все мобилизованы» и скоро некому будет работать, заявил президент Владимир Путин.

    04:53Аэропорт Внуково закрыт на вылет и прилет

    Столичный аэропорт Внуково закрыт для прилетов и вылетов на фоне сообщений об атаке украинских беспилотников на Москву.

    04:35Путин оценил наличие угроз безопасности России и Украины

    Можно наблюдать угрозу национальной безопасности Украины, но российской – нет, заявил президент Владимир Путин.

    04:11Здания «Москва-Сити» повреждены при атаке украинских дронов на Москву

    Система противовоздушной обороны сбила на западе Подмосковья два беспилотника, участвовавших в попытке атаковать столицу, сообщили в силовых структурах.

    04:05В США объявили о конце украинского контрнаступления

    Киевский режим обещал Западу заставить Россию капитулировать, использовав поставленное вооруженным силам Украины оружие, однако ВСУ даже не удалось преодолеть первую линию российской обороны, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

    03:50Путин сформулировал принцип обмена пленными с Украиной

    Обмен пленными с Украиной, в том числе командиров нацбатальона «Азов» (запрещен в РФ и признан террористической организацией), возможен, когда это выгодно для России, заявил президент Владимир Путин.

    03:14Шойгу заявил о ключевой роли ВМФ для обеспечения свободы России

    Военно-морской флот (ВМФ) России является важной составляющей национальной обороны, играет ключевую роль в обеспечении суверенитета и свободы России, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в поздравлении с Днем ВМФ.

    02:58Путин: Детей вывозили с Украины для спасения от обстрелов

    Президент России Владимир Путин заявил, что никаких проблем с возвращением детей родственникам на Украину нет.

    02:42Путин назвал обоснованными аресты тех, кто вредит стране в условиях конфликта

    Россия находится в состоянии вооруженного конфликта, а потому внутри страны должно быть сформировано определенное отношение к людям, которые в этот момент наносят государству ущерб, заявил президент Владимир Путин.

    02:35В результате урагана в регионах Поволжья погибли люди, в том числе дети

    В результате поднявшегося ураганного ветра вечером субботы в Марий Эл погибли шесть человек, включая троих детей, еще один ребенок погиб в Татарстане.

    02:02Путин начал встречу с Бегловым с шутки

    Президент Владимир Путин с шутки начал встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в ночь с субботы на воскресенье.

    01:49Маск отказал ВСУ в подключении Starlink около Крыма

    Американский предприниматель Илон Маск ответил отказом на запрос украинских военных о включении его сети спутниковой связи Starlink в районе Крыма, пишут СМИ США.

    30 июля 2023, 05:53

    Путин: Россия поразила места производства атаковавших Крымский мост БПЛА

    Путин: Россия ударила по местам производства БПЛА, атаковавших Крымский мост

    Путин: Россия поразила места производства атаковавших Крымский мост БПЛА
    @ Баранов Владимир/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия нанесла превентивные удары по местам, где производились беспилотники, которыми Киев осуществлял атаки на Крымский мост, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции поздним вечером субботы.

    «Кроме того, вы знаете, вы видели это, российские Вооруженные Силы нанесли ряд превентивных ударов. Как раз по тем местам, откуда направлялись эти беспилотники и где они производились», – приводит его слова РИА «Новости».

    Кроме того, Путин сообщил, что получил планы о повышении мер безопасности Крымского моста. «Будут реализованы. Но пока не реализованы, мне кажется, рано об этом говорить. Хотя, когда это будет сделано, это будет видно», – добавил глава государства, подчеркнув, что это техническая и физическая защита.

    Российский лидер также выразил надежду, что предложенные специалистами технологии будут надежными. «И использование других технических средств. Речь идет именно об этом, а не о каком-то идеологическом содержании защиты Крымского моста», – уточнил глава государства.

    Ранее сообщалось, что Россия в ответ на теракт на Крымском мосту уничтожила по меньшей мере четыре места расположения иностранных наемников на южном побережье Украины.

    29 июля 2023, 17:47
    Путин пожелал юношам из многодетных семей достойной службы в армии

    Путин во время общения с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», пожелал сыновьям достойной службы в армии

    Tекст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин во время общения с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава», поздравил именинников и пожелал достойной службы старшим сыновьям из семей Ильиных и Гореловых, принимающим в эти дни присягу в армии.

    «В семьях Ильиных и Гореловых старшие сыновья как раз в эти дни принимают присягу в армии, и хочу пожелать им достойной службы», – сказал президент, слова которого приводятся на сайте Кремля.

    Глава государства также поздравил семью Беловых из Челябинска, у которых 18 июля родился восьмой ребенок. «Поздравляю с этим замечательным, прекрасным событием и маму, Екатерину Евгеньевну, – она, насколько я понимаю, дома осталась с новорожденной дочкой, – и тех членов семьи, кто сегодня в Москве», – сказал Путин.

    «Поздравляю и Виктора Горелова, ему сегодня исполняется 19 лет», – добавил российский лидер.

    Ранее Путин назвал многодетные семьи, в которых детей воспитывают в атмосфере любви и заботы, гордостью России.

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    29 июля 2023, 13:32
    Песков сказал, что восхитило гостей саммита Россия – Африка

    Песков: Гости саммита Россия – Африка восхитились Петербургом и организацией мероприятия

    Песков сказал, что восхитило гостей саммита Россия – Африка
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Гостей саммита Россия – Африка восхитил уровень организации мероприятии, а также место его проведения – Санкт-Петербург, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что все восхищались Санкт-Петербургом, выражали признательность и поздравляли российского лидера Владимира Путина, передает ТАСС.

    Президент Путин ранее в субботу заявил, что приехавшие на саммит Россия – Африка в Санкт-Петербург главы африканских государств проявили политическую волю и независимость, и Москва это ценит.

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    29 июля 2023, 19:25
    Путин подвел итог саммита Россия – Африка

    Путин: Саммит «Россия – Африка» прошел на хорошем уровне и с хорошими результатами

    Путин подвел итог саммита Россия – Африка
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Саммит Россия – Африка прошел на достойном уровне и завершился с хорошими результатами, заявил президент Владимир Путин.

    Путин на встрече с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо выразил мнение, что саммит «Россия – Африка» прошел на очень хорошем уровне. Он также поблагодарил президента Республики за то, что тот принял решение посетить Петербург, передает РИА «Новости».

    «Немногим более месяца назад здесь, в Петербурге, обсудили с главами делегаций ряда африканских государств, в том числе, с вашим представителем пути урегулирования ситуации вокруг Украины. Вчера у нас также была возможность продолжить обмен мнениями с вашим активным участием... На мой взгляд, состоялась очень откровенная, полезная дискуссия», – сказал российский лидер.

    Путин отметил, что Россия и Конго  взаимодействуют в ООН и на других международных площадках.

    «Конго поддерживает большинство российских проектов резолюций, в том числе о борьбе с героизацией нацизма, по неразмещению первыми оружия в космосе и так далее», – сказал президент России.

    Он также сказал, что будет рад видеть президента Республики Конго в воскресенье на главном Военно-Морском параде.

    Ранее венгерские СМИ сообщили, что саммит Россия – Африка в Петербурге опроверг заявления Запада о политической изоляции Москвы и показал умение РФ использовать дипломатические возможности в новой геополитической ситуации.

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    29 июля 2023, 15:35
    В Крыму образным выражением ответили на мечты Киева о «вторжении»

    В Крыму заявили, что Украина вместо полуострова получит дырку от бублика

    В Крыму образным выражением ответили на мечты Киева о «вторжении»
    @ Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    В результате «вторжения» в Крым, которое обещают представители киевского режима, власти Украина получат дырку от бублика, заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов региона Роман Чегринец.

    Чегринец, комментируя заявление главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о якобы скором «вторжении» ВСУ в Крым, заявил РИА «Новости», что «дырку от бублика они получат, а не Крым».

    По словам эксперта, киевский режим выступает с подобными заявлениями от бессилия после провала контрнаступления. От Киева вскоре отвернутся все союзники, уверен Чегринец.

    Также он заявил, что полуостров защищен от попыток вторжения.

    Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия сделает все для пресечения угроз безопасности Крыма. Воссоединение полуострова с Россией глава государства назвал историческим выбором.

    Коментарии (13)
    29 июля 2023, 23:59
    Путин назвал последствия введения польских сил на Украину

    Путин: Введение польских сил на Украину станет началом отторжения ее западных земель

    Tекст: Ольга Никитина

    Введение польских сил на территорию Украины станет началом отторжения западноукраинских земель к Польше, заявил президент России Владимир Путин.

    «Пробрасываются идеи введения определенных польских подразделений в широком плане для обеспечения безопасности [на Украине], потому что всех выгребают в рамках мобилизационных мероприятий, но нужно же поддерживать порядок и дисциплину. Но если это произойдет, то это станет началом пути отторжения западных территорий Украины в пользу Польши», – приводит его слова ТАСС.

    Планы по отторжению Западной Украины в пользу Польши, как подчеркнул президент Путин, никогда не покидают польские элиты. Эта идея у них живуча, отметил глава государства.

    На прошлой неделе Путин заявил, что власти Польши рассчитывают под «зонтиком» Североатлантического альянса сформировать коалицию, чтобы вмешаться в конфликт на Украине и «оторвать кусок пожирнее», вернуть себе якобы исторические территории.

    При этом российский лидер напомнил, что Польша получила значительную часть своих западных земель благодаря решению Иосифа Сталина. По словам президента, Варшава подзабыла об этом, но Россия готова напомнить.

    Газета ВЗГЛЯД писала о возможных сценариях вторжения Польши на Украину.

    Коментарии (9)
    29 июля 2023, 23:08
    Путин: Россия не может прекратить огонь, пока Киев ведет наступление

    Путин: Россия не может выполнить пункт о прекращении огня, когда Киев ведет наступление

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия не может выполнить пункт африканской мирной инициативы о прекращении огня, так как Украина ведет крупномасштабное наступление, заявил президент Владимир Путин.

    «Есть вещи, которые труднореализуемы или нереализуемы. Например, там один из пунктов – прекращение огня. Но украинская армия наступает, они в атаке, что называется, реализуют крупномасштабное стратегическое наступление. К нам чего обращаться с прекращением огня? Мы же не можем прекратить огонь, когда на нас наступают», – сказал он, говоря об африканской мирной инициативе, передает ТАСС.

    Российский лидер сообщил, что страны Африки искренне хотят прекращения конфликта на Украине, помня ее по-доброму как часть Советского Союза. «Они в общем и целом к Украине относятся хорошо и искренне, я хочу это подчеркнуть, искренне думают о том, что бы сделать такого, чтобы конфликт был прекращен. Это они делают не только и не сколько под давлением извне, исходя из внутренних побуждений», – сказал он.

    При этом президент отметил, что африканская мирная инициатива по урегулированию украинского кризиса наравне с китайским и другими аналогичными предложениями могут быть положены в основу выстраивания мирных процессов. По словам Путина, страны Африки не претендуют на то, чтобы их инициатива «вступала в какие-то противоречия либо конкурировала с другими».

    Некоторые пункты африканской мирной инициативы, отметил Путин, уже реализуются. «Сама инициатива, она, как любая мирная инициатива, хороша тем, что направлена на поиск мирного решения конфликта. Есть вещи, которые после нашей встречи в Петербурге полтора месяца назад – эти положения, пункты этой мирной инициативы, – они реализуются. Тем не менее, в этих инициативах десять пунктов всего. Один из этих пунктов – обмен пленными, удерживаемыми лицами, решение вопросов семейного, гуманитарного характера, связанного с детьми», – сказал он.

    Путин отметил также, что украинские националисты с начала контрнаступления, с 4 июня, понесли большие потери в живой силе.

    Коментарии (16)
    30 июля 2023, 01:17
    Путин напомнил о принадлежности Варшавы к Российской империи
    Путин напомнил о принадлежности Варшавы к Российской империи
    @ Alexander Kazakov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин, говоря в ходе пресс-конференции о стремлении Польши осуществить вторжение на Украину, со ссылкой на историков привел слова Иосифа Сталина, который в разговоре Уинстоном Черчиллем напомнил о принадлежности Варшавы к Российской империи.

    «Тот же Львов, он до Второй Мировой войны, по-моему, и не входил в состав Польши. Когда на Ялтинской конференции, как говорят историки, шел разговор о том, каково должно быть устройство в Европе, и Сталин сказал, что Львов должен входить в состав Советского Союза в Западную Украину – Черчилль ему возразил и сказал, что Львов никогда не входил в состав Российской Империи. На что Сталин ответил: «Зато Варшава входила». Так Львов оказался в составе Советского Союза и был передан Украине так же, как и другие близлежащие территории», – передает РИА «Новости» слова главы государства.

    Путин подчеркнул, что введение польских сил на территорию Украины станет началом отторжения западноукраинских земель к Польше.

    Газета ВЗГЛЯД писала о возможных сценариях вторжения Польши на Украину.

    Коментарии (6)
    30 июля 2023, 00:28
    Путин раскрыл секрет своей работоспособности

    Путин о своей работоспособности: Это биология

    Путин раскрыл секрет своей работоспособности
    @ Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин в ходе ночной пресс-конференции после нескольких напряженных дней саммита Россия – Африка ответил на вопрос, откуда он черпает энергию для такой насыщенной работы.

    «Это биология, от предков все достается», – сказал президент. «Нормально все получается, слава Богу, пока», – заверил он.

    «Удастся ли отдохнуть – не знаю. Не планирую особенно. Но, конечно, такой интенсивности, я надеюсь, в ближайшее время не будет, потому что вчера мы поздно закончили. Мы закончили с нашими друзьями африканскими… во сколько? Полвторого (1.30 ночи – прим. ВЗГЛЯД), наверно. А потом я еще с ребятами там разговаривал, с линии боевого соприкосновения. (…) Спать им не давал. Они уже там некоторые заплетающимся языком говорили», – отметил Путин.

    Как сообщал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, Путин обсуждал с африканскими лидерами возможные пути урегулирования украинского кризиса до глубокой ночи, встреча завершилась в районе 2.00 в субботу.

    Ранее Путин подвел итоги саммита Россия – Африка, отметив, что континент помнит помощь СССР в ее освобождении, его «ведущий голос и автомат Калашникова».

    Коментарии (4)
    29 июля 2023, 06:45
    Движение по Крымскому мосту перекрывали трижды за ночь

    Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрывали три раза за ночь

    Tекст: Антон Антонов

    На Крымскому мосту три раза за ночь перекрывали движение автотранспорта, сейчас движение восстановлено, сообщают информационные агентства.

    Движение закрывали в 23.34 мск пятницы, в 03.04 и 4.48 мск субботы. Причины остановки движения не указывались. В последнюю неделю движение перекрывают каждый день. Мост, у которого повреждена автодорожная часть, функционирует в реверсивном режиме, передает РИА «Новости».

    Напомним, в ночь на 17 июля киевский режим провел террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников.

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    29 июля 2023, 17:42
    Депутат Госдумы сравнил Буданова с Чеширским котом

    Депутат Госдумы Ивлев сравнил Буданова с Чеширским котом

    Депутат Госдумы сравнил Буданова с Чеширским котом
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Кристина Цыцура

    Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что ВСУ «обломают зубы», если попытаются организовать вторжение в Крым.

    Так он прокомментировал слова главы управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова, который сказал, что ВСУ скоро зайдут в Крым, передает РИА «Новости».    

    Тогда Ивлев напомнил героя рассказа «Алиса в стране чудес» Чеширского кота, чья улыбка появлялась тогда, когда кота на самом деле не было.

    Депутат назвал Буданова Чеширским котом.

    «А попытается зайти в Крым – будет как улыбка кота без рта и без зубов», – подчеркнул Ивлев.

    Ранее Буданов заявил, что Киев будет уничтожать русских по всему миру «до полной победы Украины».

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    30 июля 2023, 00:54
    Путин: Россия не хочет прямого столкновения с США, но готова к этому

    Путин: Россия не хочет прямого военного столкновения с США, но готова к любому сценарию

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия не хочет прямого военного столкновения с США, но всегда готова к любому сценарию, заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о провокациях американской стороны в Сирии.

    «Мы всегда готовы к любому сценарию, но этого никто не хочет, и по инициативе американской стороны в свое время мы создали специальный механизм для предотвращения этих конфликтов. У нас напрямую наши руководители определенных подразделений друг с другом общаются, имеют возможность проконсультироваться по любой кризисной ситуации. Это говорит о том, что никаких столкновений никто не хочет», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов заявлял, что все опасные ситуации в сирийском небе провоцирует возглавляемая США международная коалиция, так как ее авиация нарушает воздушное пространство Сирии и не выполняет протоколы деконфликтации.

    Коментарии (9)
    29 июля 2023, 23:01
    Путин: Две трети потерянной ВСУ с начала контрнаступления техники – западная
    Путин: Две трети потерянной ВСУ с начала контрнаступления техники – западная
    @ Alexander Kazakov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские националисты с начала контрнаступления, с 4 июня, понесли большие потери в живой силе, но есть изменения – ВСУ берегут технику, сообщил президент Владимир Путин.

    «Сейчас есть некоторые изменения. В чем они заключаются: подвозят на передний край на бронетехнике людей, выбрасывают, и техника сразу исчезает. Видимо, берегут технику, боятся ее потерять. И атакуют в пешем порядке, подставляя, конечно, людей под удары наших танков, артиллерии и так далее», – передает ТАСС слова главы государства.

    С начала контрнаступления в июне, как сообщил Путин, ВСУ потеряли 415 танков и более 1300 бронемашин разного класса. Глава государства отметил, что две трети подбитой техники было поставлено Западом.

    Также Путин сообщил, что противник отвел свои штурмовые подразделения в места восстановления боеспособности. «Они понесли большие потери и в живой силе, и в технике», – отметил глава государства.

    Президент подтвердил, что он в курсе ситуации в зоне СВО, но не считает своим делом управление войсками. «Это неправильно и даже вредно. Ежечасно с передовой получать [доклады] невозможно, потому что люди, которые находятся на передовой, они должны пользоваться только специальными средствами связи, иначе это неприемлемо с точки зрения обеспечения их безопасности», – сказал он.

    «Но, конечно, <…> я в курсе дел, происходящих там. По несколько раз в день я связываюсь с руководством Министерства обороны, если нужно, и с конкретными подразделениями», – сообщил глава государства.

    Президент отметил, что в пятницу после всех мероприятий саммита Россия – Африка «говорил и с командующим 58-й армии, и с командиром 7-го полка, бойцы которого отличились два дня назад в боях на Запорожском направлении». А целью звонка было «поблагодарить их и их личный состав за то, что они сделали в ходе боев за предыдущие сутки».

    Коментарии (3)
    29 июля 2023, 23:42
    Путин: Договоренности с Турцией о нахождения там боевиков «Азова» были

    Путин: Договоренности с Турцией о нахождения там отпущенных из плена боевиков «Азова» были

    Tекст: Ольга Никитина

    Между Москвой и Анкарой имелись договоренности о нахождении в Турции боевиков националистического батальона «Азов» (запрещен и признан террористической организацией в России), подтвердил президент Владимир Путин.

    «Договоренности были, других комментариев не будет», – передает ТАСС ответ президента на вопрос о договоренностях между двумя странами и о том, как возвращение боевиков «Азова» на Украину повлияет на его отношения с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

    Путин подчеркнул, что выход России из зерновой сделки никак не связан с передачей Турцией командиров «Азова» Украине. «Одно с другим никак не связано», – заверил президент.

    Кроме того, глава государства сообщил, что тема создания на турецкой территории газового хаба остается на повестке дня. Он подчеркнул, что проект предполагает не хранение огромных объемов газа, а создание электронной торговой площадки.

    Также Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о том, что они встретятся. «Или он к нам приедет, или я к нему съезжу, посмотрим. Он меня приглашал еще вот до [президентских и парламентских] выборов [в Турции], но потом мы решили, что лучше этого не делать, чтобы никто не спекулировал на эту тему», – сказал президент. «Но мы так и не договорились где – либо у нас, либо в Турции. Посмотрим», – добавил российский лидер.

    Путин также сообщил, что запланировал телефонный разговор с Эрдоганом на среду.

    Ранее в Турции сообщили, что дали Москве объяснения по вопросу передачи киевскому режиму боевиков «Азова».

    Коментарии (2)
    29 июля 2023, 17:54
    Президент переходного периода Мали выразил благодарность Путину за поставки зерна

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент переходного периода Мали Ассими Гоита поблагодарил президента России Владимира Путина за поставки зерна.

    Президент назвал Мали одним из главных получателей российского зерна, передает РИА «Новости».    

    Гоита выразил надежду на поддержку России, назвав россиян настоящими друзьями.

    Кабмин России выделили 2 млн долларов (184 млн рублей – прим ВЗГЛЯД) на закупку для Мали через структуры ООН новой партии продовольствия, сообщил российский лидер Владимир Путин.

    «Правительством России, в частности, принято решение о выделении 2 млн долларов на закупку через ВПП ООН новой партии продовольствия для наших малийских друзей», — сказал он.

    Коментарии (0)
    30 июля 2023, 00:36
    Путин описал выход России из зерновой сделки фразой из «Двенадцати стульев»

    Путин фразой «утром деньги, вечером стулья» описал выход России из зерновой сделки

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин использовал фразу «утром деньги, вечером стулья», говоря о приостановлении Россией зерновой сделки и при каких условиях она может быть возобновлена.

    Президент напомнил, что Россия неоднократно продлевала зерновую сделку под обещания Запада выполнить ее условия. «Помните известный диалог: «А можно утром стулья, вечером деньги? – Можно, но деньги вперед». Вот здесь уже пора вперед, пора что-то сделать. Мы поэтому и сказали: «Пусть исполнят», – приводит его слова ТАСС.

    В качестве примера Путин привел обещания подключить к системе SWIFT дочернюю организацию «Россельхозбанка». «Вы сначала сделайте, а потом мы вернемся, вот и все», – добавил глава государства, подчеркнув, что в этом «нет ничего такого, чего бы мы в слух не говорили».

    Путин также отметил, что главными бенефициарами зерновой сделки оказались крупные трейдеры, которые покупали украинское зерно со скидками и продавали по рыночным ценам «в благополучные страны». «При чем здесь интересы развивающихся стран и голодающих народов?» – добавил глава государства, напомнив, что российское зерно занимает на рынке долю в 20%, а украинское – всего в 5%.

    Глава государства сообщил также, что Россия, поставив бесплатно продовольствие в Африку, поделится с ней частью дохода от роста мировых цен на зерно в результате окончания зерновой сделки.

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