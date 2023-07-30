Путин: Россия поразила места производства атаковавших Крымский мост БПЛА

Путин: Россия ударила по местам производства БПЛА, атаковавших Крымский мост

Tекст: Ольга Никитина

«Кроме того, вы знаете, вы видели это, российские Вооруженные Силы нанесли ряд превентивных ударов. Как раз по тем местам, откуда направлялись эти беспилотники и где они производились», – приводит его слова РИА «Новости».

Кроме того, Путин сообщил, что получил планы о повышении мер безопасности Крымского моста. «Будут реализованы. Но пока не реализованы, мне кажется, рано об этом говорить. Хотя, когда это будет сделано, это будет видно», – добавил глава государства, подчеркнув, что это техническая и физическая защита.

Российский лидер также выразил надежду, что предложенные специалистами технологии будут надежными. «И использование других технических средств. Речь идет именно об этом, а не о каком-то идеологическом содержании защиты Крымского моста», – уточнил глава государства.

Ранее сообщалось, что Россия в ответ на теракт на Крымском мосту уничтожила по меньшей мере четыре места расположения иностранных наемников на южном побережье Украины.