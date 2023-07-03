В Дагестане предложили передать браконьерские лодки военным

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3 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 16:07  |  vz.ru
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Когда падение рубля остановится

Рубль упал до минимума марта 2022 года Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Российская валюта продолжает падение – теперь за один доллар дают почти девяносто рублей. С чем связан процесс девальвации рубля, при каких условиях в дело может вмешаться российский Центробанк и каким в итоге будет курс российской валюты к концу текущего лета? Подробности...
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Зачем худший для РФ кандидат в президенты США приехал в Киев

Пенс раскритиковал Байдена за затягивание поставок оружия Украине REUTERS
Майкл Пенс, занимавший при Трампе пост вице-президента США, призвал поставлять ВСУ еще больше оружия и раскритиковал Вашингтон за медлительность. Причем сделал он это в Киеве, куда прибыл с необъявленным визитом. Это противоречит позиции Трампа, но он и Пенс теперь враги – бывший «зам» решил сам баллотироваться в президенты и стал самым антироссийским кандидатом из всех. Зачем ему это?  Подробности...
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Как ликвидировать украинскую угрозу на реке Днепр

Антоновский мост обнажил проблему с наличием речных лодок для ВС РФ РИА Новости
Волонтеры начали по всей стране срочный сбор средств на решение проблемы, от которой прямо сейчас несут потери наши бойцы, сражающиеся в зоне СВО – дефицита лодок и лодочных моторов для боевой работы на Днепре. Что нужно сделать, чтобы эту проблему решить, и почему она имеет сегодня такое большое значение? Подробности...
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Польское руководство нашло применение американскому ядерному оружию

Ядерная авиабомба. Именно их хочет видеть на своей территории Польша ZUMA Press/Global Look Press
США крайне прохладно отреагировали на мольбы польского руководства о размещении в их стране ядерных бомб. Казалось бы, странно, что Варшава продолжает проталкивать эту идею, с военной точки зрения для США бессмысленную. Однако для поляков смысл есть, и он имеет отношение к начавшейся в Польше избирательной гонке. Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Российскому футболу нужно уходить от госфинансирования

Денис Миролюбов
Денис Миролюбов, Главный редактор InVoice Media
Главным отечественным примером, каким должен быть настоящий клуб, стал «Краснодар» Сергея Галицкого. Бывший владелец «Магнита» построил не только лучший парк в стране, но и едва ли не лучший футбольный стадион на планете. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Как и зачем СССР возвращал земли Российской империи

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
3 июля 1940 года завершился Бессарабский поход Красной армии. Итогом стало образование новой республики в составе Советского Союза и увеличение еще одной. Земли Российской империи медленно, но верно возвращались обратно под контроль. Подробности...

Пора возрождать пограничные войска

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Вокруг России формируется кольцо враждебных государств. Финляндия, которая была нейтральной страной, уже член НАТО. Страны Прибалтики готовят свои диверсионные отряды. Поэтому давно пора вернуться к системе охраны границы, которая была отработана во времена СССР. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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Сколько Запад потратил на Украину

Подростки и арабы сжигают Францию

Зеленский узаконит язык своих хозяев

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Франция близка к введению ЧП на фоне усиливающихся беспорядков

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе, отменил свою пресс-конференцию, вернулся в Париж и созвал заседание кризисного штаба из-за усиливающихся беспорядков
Подробности...

Со дна Атлантического океана подняли обломки батискафа «Титан»

Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
Подробности...

ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
Подробности...
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Беспорядки во Франции:
  • Выгодны России

  • Вредны России

  • Не играют никакой роли для России
Каким словом можно описать вашу эмоциональную реакцию, когда вы узнали о попытка военного мятежа?
  • Тревога

  • Спокойствие

  • Равнодушие

  • Интерес

  • Другое (укажите в комментариях)

  • Затрудняюсь ответить
Премия 1 миллион рублей за уничтоженный танк «Леопард» – это:
  • Мало

  • Много

  • Достаточно
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Названы проблемы второго этапа контрнаступления ВСУ
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    В Совфеде ответили Шольцу на заявления о «самостоятельности» Украины в период СССР

    Видео

    геополитика угроз


    Польское руководство нашло применение американскому ядерному оружию

    ракеты ATACMS


    США создают новые риски для сухопутного коридора в Крым

    операция Пентагона


    Войну между США и Мексикой ждут по убедительной причине

    волна насилия


    Французы в ярости от результатов миграционной политики

    батискаф «Титан»


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    русская история


    Максим Соколов: Когда сторонники мятежа неадекватней русофобов

    дни тихих сенсаций


    Игорь Мальцев: Как венгерский премьер заставил думать германских бюргеров

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    Игорь Караулов: Не стоит путать релокацию с эмиграцией

    карикатура


    Российское общество скинуло Пригожина с пьедестала

    В Дагестане предложили передать браконьерские лодки военным

    3 июля 2023, 15:52

    Текст: Елизавета Шишкова

    Конфискованные браконьерские лодки могут быть переданы на нужды военных в зоне СВО, соответствующий вопрос поручил проработать глава Дагестана Сергей Меликов.

    Руководитель администрации главы и правительства Дагестана Алексей Гасанов совместно с пограничным управлением должен рассмотреть и представить соответствующие предложения для принятия дальнейших решений, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, дефицит лодок и лодочных моторов для боевой работы на Днепре, средства для решения этой проблемы начали искать по всей стране.

    Российские танкисты применили новую тактику против ВСУ
    Минобороны: Танки ЦВО использовали новую тактику против ВСУ на Краснолиманском направлении
    		   
    3 июля 2023, 06:13
    Фото: кадр из видео Минобороны
    Текст: Ольга Никитина

    Экипажи танков Т-90А Центрального военного округа применили новый тактический прием для уничтожения опорного пункта и техники украинских националистов под Красным Лиманом, сообщили в Минобороны.

    В ведомстве рассказали РИА «Новости», что командиры танков применили новую тактику огневого воздействия на противника, используя различные типы боеприпасов в короткий промежуток времени.

    Выстрелом из 125-мм орудия управляемым боеприпасом была выведена из строя легкобронированная техника противника. После этого опорный пункт и личный состав вооруженных сил Украины разгромили осколочными и фугасными снарядами.

    Ранее в Минобороны рассказали, как экипаж танка Т-90М «Прорыв» под командованием старшего лейтенанта Центрального военного округа с позывным «Жених» успешно противостоял трем танкам ВСУ в ходе штурма опорного пункта врага на Краснолиманском направлении. За проявленное мужество и героизм офицера наградили орденом Мужества.

    Коментарии (20)
    Названа новая причина взрыва на затонувшем батискафе «Титан»
    		   
    2 июля 2023, 16:42
    Фото: Paul Daly/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Взрыв на затонувшем батискафе «Титан» мог произойти из-за крошечной трещины в корпусе, считает доцент Плимутского университета Джаспер Грэм-Джонс, об этом он рассказал The Independent.

    По его мнению, такие трещины могли образовываться каждый раз, когда батискаф спускался к «Титанику». Сперва, уточнил доцент, трещины незаметны, но в критический момент происходит их быстрое и неконтролируемое увеличение, передает РИА «Новости».

    В разговоре с Associated Press ученый добавил, что удлиненная конструкция подводной лодки в сочетании с постоянными нагрузками, с которыми сталкивался корпус на протяжении многих лет, могли способствовать взрыву.

    Ранее появились первые кадры поднятых со дна Атлантики обломков батискафа «Титан». Бывший капитан британской атомной подлодки Райан Рэмси выразил мнение, что причиной разрушения батискафа «Титан» мог стать дефект корпуса. В свою очередь российский океанолог, Герой России Анатолий Сагалевич в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что экипаж батискафа «Титан» раздавило давлением в 300 атмосфер.

    Коментарии (28)
    Медведев заявил о скором финале противостояния на Украине
    Зампред Совбеза Медведев: Россию сломить не удалось, антироссийский фронт провалился, финал близок

    2 июля 2023, 23:20

    Текст: Ольга Никитина

    Причины негодования «обкуренных вожаков киевского режима» понятны – Россию сломить не удалось, финал антироссийского противостояния уже близко, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев в статье для «Российской газеты» разоблачил три аргумента, к которым часто прибегают западные «официальные и не очень» лица. В частности, на Западе утверждают, что «Россия хотела сдержать НАТО, а альянс расширился за счет Швеции и Финляндии». Этот аргумент на Западе подается как признак «поражения» России.

    Зампредседателя СБ РФ называет это утверждение «враньем чистой воды». Он отметил, что Россия никогда и не ставила целью сдерживание НАТО, поскольку это «не в наших силах и возможностях». Кроме того, указал он, эти две скандинавские страны и так были ассоциированы с альянсом.

    Москва, напомнил Медведев, всегда просила только о том, чтобы интересы России учитывались, чтобы в НАТО не приглашали бывшие части нашей страны, в особенности те, у которых есть с Россией неразрешенные территориальные споры.

    Цель России проста – устранить угрозу членства Украины в НАТО, отметил Медведев, выразив уверенность в том, что она будет достигнута. В Киеве уже признают, что в состоянии конфликта «Бандерокраину» в альянс не примут, обратил внимание он. «Простым и грустным» выводом для киевского режима Медведев называет то, что «если конфликтующие страны не принимают в НАТО, значит, конфликт будет перманентным, ведь это вопрос существования России».

    «Так что причины их негодования очевидны. Россию сломить не удалось, антироссийский фронт провалился. И не в политике дело, не в стратегии и даже не в тактике. Просто финал уже совсем близок. Час пробил», – пишет зампред Совета безопасности России.

    Кроме того, Медведев заявил о возможности ядерного Апокалипсиса.

    Коментарии (12)
    Военный эксперт оценил просьбы Украины к Западу о поставках военных кораблей
    Военный эксперт Сивков: Запад может поставить Украине лишь устаревшие боевые корабли
    		   
    2 июля 2023, 19:02
    Фото: U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Frank J. Pikul
    Текст: Дарья Волкова

    Украина может рассчитывать только на военные корабли 80-х годов выпуска. Вместе с тем, даже для того, чтобы поставить их на вооружение ВСУ, потребуется достаточно много времени. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Константин Сивков. Ранее стало известно, что Украина попросила у Запада современные военные корабли.

    «Если страны Запада и решатся поставить Украине военные корабли, то это будет скорее всего то, что строилось в 80-х годах прошлого века. Англичане или американцы не передадут свои самые совершенные образцы Украине, точно также как они не передали ей свои самые последние танки», – рассказал доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков.

    «Как мне кажется, Украина может рассчитывать в лучшем случае на американские фрегаты типа «Оливер Хазард Перри», вероятно даже списанные. Кроме того, страны НАТО могут поставить устаревшие французские и итальянские корабли, схожие по характеристикам с американскими», – отметил он.

    «Однако, если и когда переданные западными странами корабли войдут в состав украинского флота, они станут законной военной целью. Мы имеем все возможности для того, чтобы уничтожать их противокорабельными ракетами в море и в целом применять широчайший спектр средств поражения», – рассуждает собеседник.

    «Вместе с тем, конечно, это будет для нас крайне неприятно в военном плане. Но на сегодняшний день я не думаю, что Киеву вот так сразу возьму и дадут. Это дело длительное. Необходимо сами корабли привести в порядок, сформировать и обучить экипаж, организовать логистику и так далее», – заключил Сивков.

    Ранее командующий военно-морских сил Украины, вице-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что Киев надеется получить от стран Запада военные корабли такой мощностью, которые будут служить 10-15 лет на высоком техническом уровне.

    Как указал Неижпапа, после получения таких кораблей Украина будет иметь все перспективы стать «морским государством, а не государством у моря». Неижпапа добавил, что Украина от Запада ждет помощи в обеспечении корабельными платформами, построении корпуса морской пехоты, а также по комплектованию техникой.

    Ранее в США заявили, что решение о поставках Украине кассетных боеприпасов и дальнобойных ракетных комплексов ATACMS примет президент США Джо Байден. Военный эксперт Айтеч Бижев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что США не в первый раз отправляют ВСУ вооружения, которые якобы способны изменить ход СВО. Тем не менее ВС РФ всегда приспосабливаются к изменчивой ситуации на фронте, так будет и в этот раз.

    Напомним, ранее ВМС Украины осуществляли безуспешную попытку атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль «Приазовье» ЧФ, выполняющий задачи контроля обстановки и обеспечения безопасности по маршрутам пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Черного моря. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, какие цели преследует противник и как Россия может противостоять угрозе в Черном море.

    Коментарии (32)
    Шольц заявил о «самостоятельности» Украины во времена СССР
    Шольц назвал Украину во времена СССР «самостоятельным государством»
    		   
    3 июля 2023, 00:05
    Фото: Flashpic/Keystone/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Украина уже во времена Советского Союза была «самостоятельным государством» и обладала членством в ООН, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

    Шольц в интервью телеканалу ARD заявил также, что не Украина, а Россия первой покинула СССР. В то время, как считает германский канцлер, Крым принадлежал УССР, передает РИА «Новости».

    Вероятно, Шольц имеет в виду, что Украинская ССР наравне с рядом государств, а также Белорусской ССР была членом-учредителем ООН, подписавшим устав организации в 1945 году. В число первоначальных членов ООН входили и несколько других территорий, которые не обладали самостоятельностью: Новая Зеландия (доминион Великобритании); Британская Индия (колония Великобритании); Содружество Филиппин (протекторат США).

    С распадом СССР Российская Федерация стала единственным правопреемником СССР в Совбезе ООН.

    Кроме того, председатель правительства Германии не стал вдаваться в подробности того, что есть разница между принятием Россией декларации о госсуверенитете в 1990 году и более поздним выходом из состава СССР после Беловежских Соглашений. Украина покинула СССР в августе, а Россия – в декабре 1991 года.

    Напомним, в апреле исполнилось 240 лет с подписания Екатериной II манифеста «О принятии полуострова Крымского, острова Тамань и всей Кубанской стороны под Российскую державу», что сделало полуостров, который столетиями был цитаделью враждебного России Крымского ханства, частью русского мира.

    Коментарии (64)
    Медведев предложил приостановить дипотношения с рядом стран
    Медведев: Дипотношения с Финляндией, Польшей, Прибалтикой, Британией лучше приостановить
    		   
    3 июля 2023, 02:39
    Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
    Текст: Ольга Никитина

    Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев считает, что России следовало бы временно приостановить дипломатические сношения с рядом государств.

    В статье для «Российской газеты» он высказался за приостановку или понижение уровня дипотношений России с «Финляндией и ей подобными». Медведев уточнил, что речь идет о Польше, странах Балтии, а также Британии.

    Зампред СБ РФ отметил, что после присоединения к НАТО Финляндия стала для России враждебной страной, созданной «когда-то по недомыслию Лениным».

    Также в своей статье Медведев заявил о скором финале противостояния на Украине.

    Коментарии (27)
    Спецназ «Ланцетами» уничтожил приготовленную для наступления технику ВСУ
    Спецназ уничтожил технику ВСУ, приготовленную для наступления на Херсонском направлении
    		   
    3 июля 2023, 12:06
    Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Подразделение спецназа группировки Вооруженных сил России «Днепр» уничтожило технику ВСУ, приготовленную для атаки на Херсонском направлении, рассказал командир подразделения.

    По его словам, силами воздушной разведки в лесополосе было обнаружено скопление техники противника, которая была приготовлена для атаки российских позиций, передает РИА «Новости». Командир добавил, что было принято решение нанести поражение комплексом «Ланцет», в результате техника выведена из строя, также имеются потери в личном составе.

    Ранее соединения группировки войск «Днепр» уничтожили три 120-мм минометных расчета и две гаубицы М777 ВСУ на Херсонском направлении.

    Коментарии (9)
    Российские военные разбили украинских диверсантов под Кременной
    Кадыров: Российские военные разбили украинских диверсантов под Кременной
    		   
    2 июля 2023, 22:07
    Фото: t.me/RKadyrov_95
    Текст: Ольга Никитина

    Российские силы в ходе наступления в районе Серебрянского лесничества под Кременной разбили диверсионно-разведывательную группу 95-й отдельной штурмовой бригады десантно-штурмовых войск Украины, пятерых боевиков взяли в плен, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео с участием одного из украинских пленных, рассказав, что тот проходил военную подготовку в Британии.

    Украинское командование, как рассказал глава Чечни, обманом отправило военнослужащих занять якобы пустые окопы и блиндаж. В итоге группа была разбита. Такие случаи, отметил он, происходят по всей линии фронта.

    30 июня сообщалось, что Киев потерял более 700 человек убитыми у Кременной с 20-х чисел июня, десятки военных попали в плен после неудачных попыток атаковать.

    Коментарии (11)
    Шольц прокомментировал поставки Киеву дальнобойных ракет Taurus
    Шольц: Германия не хочет поставлять Киеву оружие для нападения на Россию
    		   
    2 июля 2023, 17:58
    Фото: axesofevil2000/wikipedia.org
    Текст: Валентина Григоренко

    Германия не собирается поставлять Украине оружие, которое можно использовать для нападения на Россию, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя поставки дальнобойных ракет Taurus.

    Об этом передает РИА «Новости».

    Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Киеву в срочном порядке необходимы крылатые ракеты Taurus дальностью действия до 500 км, власти Германии должны принять решение об их поставке.

    Коментарии (9)
    В Польше объяснили, чем обернутся для Украины обещания Запада о России
    Депутат ЕП Ващиковский: Запад заключит соглашение с Россией, несмотря на обещания Киеву
    		   
    3 июля 2023, 03:24
    Фото: Bartomiej Zborowski/PAP/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Несмотря на все обещания, которые западные лидеры дали Украине, они только и ждут, чтобы восстановить отношения с Россией, считает бывший министр иностранных дел Польши и депутат Европарламента Витольд Ващиковский.

    Ващиковский обратил внимание, что уже сейчас Запад убеждает Украину заморозить конфликт, «повторить ситуацию 2015 года» и заключить соглашение с Россией, передает РИА «Новости» со ссылкой на Energetyka24.

    По мнению депутата ЕП, у западных стран есть потребность в сотрудничестве с Россией. Так, отметил он, в хороших отношениях с Россией нуждается Германия.

    Несмотря на данные Киеву обещания, в отношениях с Москвой победит подход «бизнес есть бизнес», уверен польский политик.

    Американские СМИ писали ранее, что Запад устал от затяжного конфликта на Украине и требует от украинских властей крупных успехов в ходе контрнаступления. В противном случае, как предупреждают в прессе, Украина может лишиться военной поддержки Запада.

    Коментарии (7)
    «Варяг»: Российские военные теснят ВСУ в боях за Белогоровку в ЛНР
    Российский военный: ВС России теснят ВСУ в боях за Белогоровку в ЛНР
    		   
    2 июля 2023, 17:00
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    Позиционные бои идут за поселок Белогоровка в ЛНР, российские военные пытаются оттеснить ВСУ, рассказал военнослужащий 85-й бригады Южной группировки войск с позывным «Варяг».

    Он рассказал РИА «Новости», что на этом участке за ВСУ круглосуточно наблюдают российские войска, проводится разведка. Он отметил, что украинские боевики хорошо вооружены, но российские военные не хуже и стараются максимально противодействовать.

    Ранее сообщалось, что бойцы 2-го Армейского корпуса Южной группировки войск призвали украинских силовиков сложить оружие под Белогоровкой в Луганской народной республике.

    Коментарии (13)
    В Германии рассказали о разочаровавшей весь Запад Украине
    Berliner Zeitung: Киев не оправдал ожиданий Запада, потеряв отправленную ему бронетехнику
    		   
    3 июля 2023, 09:05
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Украина не оправдала надежд Запада, потеряв отправленную ей технику спустя месяц, пишет обозреватель Berliner Zeitung Франц Беки.

    По его словам, с большими ожиданиями западные государства поставили Украине танки и бронетранспортеры в надежде, что это позволит добиться значительных успехов, но через месяц после начала летнего наступления Украины наступило разочарование, передает РИА «Новости».

    Беки подчеркнул, что поддержка Киева Берлином «стоила жизней и денег». По его словам, к 2023 году Германия выделила около 5,5 млрд евро для обеспечения военной поддержки Украины.

    Ранее в США предупреждали, что украинское наступление будет «очень сложным, очень долгим и очень-очень кровавым».

    Коментарии (6)
    ФСБ пресекла попытку покушения на Аксенова
    Сотрудники ФСБ пресекли попытку покушения на главу Крыма Аксенова
    		   
    3 июля 2023, 10:13
    Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Пресечена организованная спецслужбами Украины попытка покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, сообщает ФСБ России.

    Сотрудники ФСБ выявили завербованного СБУ россиянина 1988 года рождения, который прошел на территории Украины курс обучения разведывательно-подрывной деятельности и планировал подорвать автомобиль главы Республики Крым, передает РИА «Новости».

    По информации российской спецслужбы, в июне этого года агент прибыл в Крым и приступил к подготовке теракта, однако был задержан во время изъятия бомбы из тайника, а позднее – заключен под стражу.

    Арестованный рассказал, что в декабре 2022 года был завербован куратором Игорем в СБУ, получил позывной «Каратист» и прошел обучение на полигоне подрывному делу, маскировке и нанесению грима, уходу от преследования.

    «Я получил задание поехать в Крым, в Симферополь. Для начала мне нужно было снять жилье, купить телефон, устроиться на работу. Я выходил каждый день на связь с Игорем, ждал дальнейших указаний. Ждал адрес, где находится автомобиль для установки там мины, чтобы потом поставить этот автомобиль на улицу Севастопольская для подрыва кортежа Сергея Аксенова», – рассказал агент СБУ.

    Также отмечается, что задержанный полностью признал вину. СК возбудил уголовные дела о покушении на теракт и незаконном хранении взрывных устройств.

    Ранее ФСБ арестовали гражданку Украины за сбор информации о российских военных.

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    Посла США заметили за странными сигналами Кремлю
    Посла США Трейси сфотографировали подающей знаки Кремлю из резиденции британского посла
    		   
    3 июля 2023, 06:50
    Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Москвич сфотографировал посла США в России Линн Трейси на балконе дома посла Британии в России на Софийской набережной, она подавала какие-то знаки в сторону Кремля.

    Автор снимков рассказал РИА «Новости», что в прошлый четверг ехал по Кремлевской набережной, когда в резиденции британского посла проходил прием по случаю празднования дня рождения короля.

    Трейси, находясь на балконе, как рассказал житель Москвы, «периодически вытягивала руки с листом бумаги и текстом в сторону Кремля». Он сообщил, что успел сделать снимки, находясь в автомобиле.

    Москвич добавил, что объяснений происходившему на балконе у него нет, со стороны Кремля никаких ответных сигналов он не заметил.

    Трейси начала работать в России в начале апреля.

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    Шойгу объяснил причины провала мятежа Пригожина
    Шойгу: Мятеж провалился благодаря верности присяге и долгу личного состава ВС России
    		   
    3 июля 2023, 13:22
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Александра Юдина

    Попытка дестабилизации обстановки в России потерпела неудачу благодаря проявленной личным составом ВС России верности присяге и воинскому долгу, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

    «Не могу не затронуть еще один вопрос, исчерпывающие ответы на который уже дал наш Верховный главнокомандующий (Владимир Путин). Речь идет о попытке 23-25 июня дестабилизировать обстановку в стране. Планы провалились прежде всего потому, что личный состав ВС России проявил верность присяге и воинскому долгу», – приведены его слова в Telegram-канале оборонного ведомства.

    Шойгу подчеркнул, что провокация не повлияла на действия группировок войск – военные мужественно и самоотверженно продолжали решать возложенные на них задачи.

    «Благодарю личный состав за добросовестную службу», – заключил министр.

    Ранее Путин заявил об уверенности в поддержке жителями всей страны действий властей России во время мятежа 24 июня.

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