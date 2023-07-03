На Оркнейских островах задумались о выходе из состава Британии

DT: Власти Оркнейских островов изучают идею выхода из состава Британии

Власти Оркнейских островов в Шотландии из-за недовольства уровнем финансирования рассматривают возможность выхода из состава Великобритании и воссоединения с Норвегией, пишут СМИ со ссылкой на главу местного совета Джеймса Стокана.

Стокан сообщил газете The Daily Telegraph (DT), что 4 июля региональные власти будут рассматривать инициативу об «альтернативных формах правления» и восстановлении исторических связей. Отмечается, что политика, которую проводят как в Эдинбурге, так и в Лондоне, вызывает все большее недовольство у местных жителей. Оркнейские острова, по словам Стокана, не получают достаточного финансирования из шотландского или общего британского бюджета, при этом регион испытывает сложности, передает ТАСС.

В частности, он указал на проблемы с паромным сообщением архипелага с материковой частью Шотландии. Местное население, добавил Стокан, не может «продолжать жить так».

По итогам обсуждений власти Оркнейских островов могут потребовать выхода из состава Шотландии и обратиться за статусом коронных земель, как Нормандские острова в Ла-Манше, или статусом заморской территории по типу Фолклендских островов. Также изучается модель Фарерских островов – автономии в составе Дании. Не исключают местные власти и проведения референдума.

Стокан отметил, что Оркнейские острова были частью древнескандинавского королевства до того, как стать частью Соединенного Королевства. По его словам, жители островов часто задаются вопросом о том, когда они «отдадут приданое» и вернутся в Норвегию.

Оркнейские острова стали частью королевства Шотландия в 1468 году, когда король Дании, Норвегии и Швеции Кристиан I (1426–1481) передал их шотландскому монарху Якову III (1451–1488) в качестве приданого за свою дочь Маргариту (1456–1486). В 1707 году Шотландия объединилась с Англией, образовав королевство Великобритания.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что выход Техаса из состава Соединенных Штатов и выход Шотландии из состава Британии – это вопрос будущего.