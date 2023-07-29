Для нас трагедия Спасо-Преображенского собора в Одессе – в полноте наша боль, наша беда, совершенно внятный для нас ужас братоубийственной войны. Для них – очередной повод для ненависти к России.5 комментариев
Памятник Зое Космодемьянской передумали сносить в Одесской области
Памятник Зое Космодемьянской передумали демонтировать в городе Белгород-Днестровский под Одессой
Руководство города Белгород-Днестровский под Одессой решили не демонтировать памятник Герою Советского Союза Зое Космодемьянской.
Как следует из письма секретаря городского совета Александра Скалозуба, у городских властей отсутствуют документы, подтверждающие принадлежность монумента конкретной исторической личности, передает ТАСС.
Ранее теперь уже бывший министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко представил профильному комитету Верховной рады отчет о работе ведомства за год, назвав среди основных достижений подготовку законопроекта об упрощении демонтажа связанных с Россией памятников. Украинская пресса назвала документ «анти-Пушкин».