Для нас трагедия Спасо-Преображенского собора в Одессе – в полноте наша боль, наша беда, совершенно внятный для нас ужас братоубийственной войны. Для них – очередной повод для ненависти к России.0 комментариев
Украинцам рекомендовали не жать руки российским шахматистам
Украинцам рекомендовали воздержаться от рукопожатий с российскими и белорусскими шахматистами
Федерация шахмат Украины советует украинским шахматистам воздержаться от рукопожатий с представителями России и Белоруссии на международных соревнованиях.
Кроме того, украинским спортсменам рекомендовано не делать совместных фото, не общаться с россиянами и белорусами и в целом не совершать действий, которые «могут навредить имиджу Украины».
Кубок мира по шахматам пройдет в Баку с 30 июля по 24 августа, передает ТАСС.
Ранее скандал разразился после того как украинка Ольга Харлан победила россиянку Анну Смирнову в 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию среди саблисток, однако была дисквалифицирована из-за отказа пожать руку сопернице. На следующий день организация отменила дисквалификацию украинки и заявила о желании изменить регламент проведения соревнований в части рукопожатий по окончании поединков, отменив данное правило.