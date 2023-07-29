Украинцам рекомендовали не жать руки российским шахматистам

Украинцам рекомендовали воздержаться от рукопожатий с российскими и белорусскими шахматистами

Tекст: Алина Власенко

Кроме того, украинским спортсменам рекомендовано не делать совместных фото, не общаться с россиянами и белорусами и в целом не совершать действий, которые «могут навредить имиджу Украины».



Кубок мира по шахматам пройдет в Баку с 30 июля по 24 августа, передает ТАСС.

Ранее скандал разразился после того как украинка Ольга Харлан победила россиянку Анну Смирнову в 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию среди саблисток, однако была дисквалифицирована из-за отказа пожать руку сопернице. На следующий день организация отменила дисквалификацию украинки и заявила о желании изменить регламент проведения соревнований в части рукопожатий по окончании поединков, отменив данное правило.