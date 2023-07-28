Юрист объяснил уголовное дело против нашедшего на улице миллион рублей мужчины

  • Минобороны: Украина ударила по Таганрогу модернизированной ракетой С-200
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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Готова ли Британия слить проект «Майданная Украина»

    Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.

    3 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Западные спортивные функционеры продолжают безнаказанно плевать в сторону России

    Российские клубы, федерации и спортивные функционеры продолжают ждать политической «разрядки», веря в скорые объятия с европейцами. Хотя все фанаты того же московского «Спартака» прекрасно отреагировали бы на месседж с нашей стороны – «Не хотите иметь дел с русскими, тогда имейте кого-то другого».

    12 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бундесвер считает, что украинцев погибает недостаточно много

    Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».

    15 комментариев
    Новости
    18:59Ограничен проход маломерных судов и плавсредств в Керченском проливе

    Оперативный штаб Краснодарского края сообщил об ограничении плавания маломерных судов и плавсредств в акватории Керченского залива.

    18:53Губернатор рассказал о пострадавших при ударе ВСУ по Таганрогу

    Число пострадавших от удара украинской С-200 в Таганроге, по уточненным данным, составляет на 18.00 мск 12 человек, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

    18:45Эксперт: Крещение Руси стало базисом становления восточно-христианской цивилизации

    Решение князя Владимира крестить Русь стало решающим для становления восточно-христианской цивилизации. Также это было и способом сблизиться через Византию с высокой греко-римской культурой, которая затем перешла в нашу страну, сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин. 28 июля отмечается День крещения Руси.

    18:45Евросоюз расширил персональные санкции против России

    Европейский союз включил в санкционный список из-за конфликта на Украине семь человек и пять организаций России, говорится в официальном журнале ЕС.

    18:36Подавшего ложное заявление на банду Цапков бизнесмена осудили

    В Октябрьском райсуде Ростова-на-Дону вынесен приговор бизнесмену Александру Исюку по делу о заведомо ложном доносе на членов банды Цапков.

    18:28В Таганроге решили ввести режим ЧС

    Режим чрезвычайной ситуации планируется ввести в районе Таганрога, где произошел теракт, заявил глава города Андрей Фатеев в пятницу.

    18:19Лидера мятежников объявили новым главной Нигера

    Мятежники объявили о приостановке конституции Нигера от 2010 года, глава созданного «Национального совета по защите отечества» принял полномочия главы государства, который будет представлять страну за рубежом, сообщил интернет-портал ActuNiger.

    18:10Юрист объяснил уголовное дело против нашедшего на улице миллион рублей мужчины

    Если кто-то нашел деньги, кошелек, телефон или прочие вещи и не сообщил об этом в полицию или в органы местного самоуправления, а присвоил себе, то такие действия трактуются как кража, сказал газете ВЗГЛЯД кандидат юридических наук, член-корреспондент РАЕН, профессор Янис Юкша.

    18:07Губернатор Голубев: ПВО сбила вторую ракету над Ростовской областью

    Российская система противовоздушной обороны уничтожила еще одну ракету в Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

    18:02Об участии во Всемирном фестивале молодежи объявили 35 африканских стран

    Представители из 35 стран Африки выразили желание участвовать во Всемирном фестивале молодежи в 2024 году в России, наибольший интерес проявлен в Кении, Нигерии, Гамбии, Гане, Руанде, Бенине и Танзании. За первый месяц работы заявочной кампании уже более 10 тыс. человек подали заявки на ВФМ–2024, сообщили в пресс-службе Всемирного фестиваля молодежи.

    17:54Губернатор: В больницы после ЧП в Таганроге попали девять человек

    В медицинские учреждения в Таганроге доставлены девять человек после инцидента у кафе «Чехов сад», рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

    17:46Россия перенесла посольство в Судане из Хартума

    Посольство России в Судане перенесено из Хартума в город Порт-Судан из-за продолжающихся боестолкновений в столице, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

    17:38Российские ученые вывели из анабиоза проспавшего 46 тысяч лет червя

    Ученые смогли оживить червя-нематоду, пролежавшего приблизительно 46 тыс. лет в сибирской вечной мерзлоте, говорится в исследовании, опубликованном на сайте PLOS Genetics.

    17:30Минобороны: Украина ударила по Таганрогу модернизированной ракетой С-200

    Взрыв в Таганроге в пятницу произошел из-за террористической атаки киевского режима, сообщило Министерство обороны России.

    17:22Депутат Хинштейн сообщил о взрыве на НПЗ в Самаре

    На территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Самаре в пятницу произошел взрыв, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

    28 июля 2023, 18:10

    Юрист объяснил уголовное дело против нашедшего на улице миллион рублей мужчины

    Юрист Юкша объяснил, почему о найденных на улице деньгах надо сообщать в полицию

    Юрист объяснил уголовное дело против нашедшего на улице миллион рублей мужчины
    @ Silas Stein/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Если кто-то нашел деньги, кошелек, телефон или прочие вещи и не сообщил об этом в полицию или в органы местного самоуправления, а присвоил себе, то такие действия трактуются как кража, сказал газете ВЗГЛЯД кандидат юридических наук, член-корреспондент РАЕН, профессор Янис Юкша.

    В Москве мужчина положил на крышу своей машины миллион рублей, завернутый в сверток, отвлекся на звонок, после чего уехал, а деньги упали на проезжую часть. Позже прохожий родом из ближнего зарубежья нашел на улице этот сверток, присвоил его и даже успел часть средств потратить, но спустя время был за это задержан полицией в общежитии.

    «Налицо 158 статья Уголовного кодекса Российской Федерации – кража. Это в чистом виде похищение чужого имущества. Любое лицо, которое совершило находку, будь то денежные средства, телефон, кошелек или прочие вещи, обязано заявить об этом либо в правоохранительные органы, либо в органы местного самоуправления. Никаких иных действий по отношению к чужому имуществу совершать нельзя», – говорит Юкша.

    Юрист объясняет: раз мужчина уже начал тратить найденные на улице деньги, то он их самовольно присвоил. Это уже является преступлением. Более того, нашедший не совершал никаких действий, чтобы разыскать владельца свертка, он не обратился в полицию или органы местного самоуправления.

    «Ничейных вещей не бывает. Мы же не можем посчитать машину ничейной, если она открытая стоит на обочине неподалеку от леса, в который за грибами ушли владельцы. Здесь то же самое. Соответственно, подобные действия преступления трактуются как кража, а наказание будет избираться в зависимости от суммы. В данном случае к лицу возможно применение наказания в виде лишения свободы», – рассказывает специалист.

    Мужчина, оставивший на своей машине сверток, также должен был заявить в полицию об утере, продолжает собеседник. Это касается и любых других вещей, которые человек может потерять в общественном месте – необходимо написать соответствующее заявление в полицейском участке либо попросить сотрудника правоохранительных органов составить протокол на месте. Если же этого не сделать, в случае обнаружения пропажи могут быть проблемы с ее получением, поскольку нет никаких доказательств, что что-то было утеряно.

    Ранее в Уфе в женском туалете торгового центра женщина обнаружила подозрительный полиэтиленовый сверток, о чем тут же сообщила охраннику. Тот, опасаясь, что в свертке взрывное устройство, принял все меры предосторожности и, аккуратно развернув сверток, увидел 2 млн рублей. На следующее утро деньги были переданы владельцу.

    27 июля 2023, 19:56
    В ВСУ признали блокировку Россией украинских портов

    В ВСУ заявили о риске Украины остаться без морских портов

    В ВСУ признали блокировку Россией украинских портов
    @ Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим вскоре может остаться без портов на Черном море, заявила представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.

    Почти все доступные Киеву морские порты блокированы ВС и ВМФ России, заявила Гуменюк в интервью Agence France-Presse, передает ТАСС. Через три месяца киевский режим рискует остаться и вовсе без портов, продолжила она.

    Из-за рассредоточения имеющихся на вооружении ВСУ комплексов противовоздушной обороны украинская армия не может противостоять высокоточным ударам российских войск, указала Гуменюк.

    По ее словам, Украине нужна «мощная современная противовоздушная оборона», которая сможет противостоять российским ракетам, также ВСУ нуждаются в истребителях F-16 для поражения российских наземных пусковых установок и кораблей.

    Коментарии (22)
    28 июля 2023, 02:57
    Украинская саблистка Харлан пожаловалась на дисквалификацию

    Украинская саблистка Харлан заявила, что ее «убила» дисквалификация из-за отказа пожать руку россиянке Смирновой

    Украинская саблистка Харлан пожаловалась на дисквалификацию
    @ Tadashi Miyamoto/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинская саблистка Ольга Харлан, которая получила черную карту из-за отказа от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира в Милане, заявила, что решение организаторов «убило» ее.

    Харлан заявила в соцсетях, что «не хотела пожимать руку этой спортсменке». Она сказала, что руководствовалась «своим сердцем». По словам Харлан, когда она узнала, что ее собираются «снять с соревнований, дисквалифицировать, дать черную карточку», это «убило» ее. «Убило настолько, что я кричала от боли», – приводит ее слова ТАСС.

    Напомним, Харлан выиграла у Смирновой со счетом 15:7. Россиянка подошла к сопернице, чтобы пожать руку, но Харлан направила в ее сторону саблю, а затем покинула площадку. Смирнова подала протест на нарушение регламента, его отклонили. Позднее стало известно, что Харлан получила черную карту и будет дисквалифицирована на срок до двух месяцев. Смирновой и ее семье в соцсетях украинцы угрожают расправой.

    Коментарии (50)
    27 июля 2023, 19:48
    За теракт на корабле ЧФ Киев обещал российскому военному гражданство Украины

    Завербованный СБУ военнослужащий ВМФ: За теракт на корабле ЧФ СБУ обещала гражданство Украины и деньги

    За теракт на корабле ЧФ Киев обещал российскому военному гражданство Украины

    Tекст: Вера Басилая

    За успешное выполнение задания по организации взрыва на корабле Черноморского флота (ЧФ) СБУ гарантировала предоставление украинского гражданства и денежные средства в качестве вознаграждения, сообщил задержанный завербованный военнослужащий ВМФ России.

    Видео с признаниями задержанного за подготовку к теракту распространил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

    По словам задержанного, он попал под влияние СБУ в начале СВО, связь он поддерживал через знакомую на Украине. Он передавал секретные сведения об участии кораблей Черноморского флота в спецоперации, за подготовку теракта ему были обещаны деньги и гражданство Украины, передает ТАСС.

    Ранее сотрудники ФСБ предотвратили попытку украинских спецслужб организовать террористический акт на корабле Черноморского флота, оснащенном высокоточным ракетным вооружением.

    Коментарии (30)
    27 июля 2023, 20:40
    Путин подарил вертолет президенту Зимбабве
    Путин подарил вертолет президенту Зимбабве
    @ Вячеслав Прокофьев/фотохост-агентство ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подарил коллеге из Зимбабве Эммерсону Мнангагве вертолет, сообщило министерство информации африканской республики.

    В сообщении ведомства в Twitter (заблокирован в России) говорится, что президентский вертолет скоро будет доставлен в Зимбабве, передает ТАСС.

    Министр иностранных дел и международной торговли Зимбабве Фредерик Шава сообщил, что страна рассматривает возможность приобретения дополнительных российских вертолетов.

    Ранее на встрече с Мнангагве Путин анонсировал подписание меморандумов по культурным и спортивным ведомствам.

    Второй саммит «Россия – Африка» проходит в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум.

    Коментарии (29)
    28 июля 2023, 07:57
    Япония назвала Россию «угрозой Европе» и объявила о новых санкциях

    В докладе министерства обороны Японии Россия названа «непосредственной угрозой Европе»

    Япония назвала Россию «угрозой Европе» и объявила о новых санкциях
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Минобороны Японии представило правительству «Белую книгу» – ежегодный доклад ведомства, в нем Россия названа «наиболее серьезной» и «непосредственной угрозой Европе». Министр экономики Японии Ясутоси Нисимура сообщил, что Токио вводит запрет на экспорт в Россию гибридных автомобилей.

    В «Белой книге» утверждается, что Россия якобы «расшатывает основы международного порядка». При этом в Индо-Тихоокеанском регионе политика Москвы, «ее военные тенденции» и стратегическое сотрудничество с Китаем вызывают у Японии «сильное беспокойство», передает РИА «Новости».

    Комментируя деятельность России на островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, Минобороны Японии указывает, что «усиливается» их «военное оснащение». Также Япония подчеркнула развитие стратегического взаимодействия России с Китаем.

    В свою очередь Нисимура сообщил, что с 9 августа Япония введет запрет на экспорт автомобилей с двигателем более 1,9 литра и гибридных автомобилей в Россию. По его словам, «меры будут обнародованы 2 августа». Данный шаг является частью ограничений экспорта, способного укрепить промышленную базу России. Сообщается, что Токио «внимательно следит за ситуацией на Украине».

    Санкции Японии, вводившиеся в несколько этапов, затрагивают уже около 1 тыс. человек и порядка 100 организаций из России. Заморожены активы «Альфа-банка», ВТБ, ВЭБ.РФ, Новикомбанка, банка «Открытие», Промсвязьбанка, банка «Россия», Сбербанка, Совкомбанка и еще около 40 организаций и компаний. В список товаров и технологий, экспорт которых запрещен в Россию, Япония включила уже около 800 позиций, передает ТАСС.

    Напомним, в июне японский посол в Москве Тоехиса Кодзуки был вызван в российский МИД в связи с решением Токио начать поставлять военную технику Украине.

    Коментарии (41)
    27 июля 2023, 21:27
    Путин африканской поговоркой охарактеризовал развитие отношений с Африкой

    Путин процитировал африканскую поговорку о дружбе на торжественном приеме саммита Россия – Африка

    Путин африканской поговоркой охарактеризовал развитие отношений с Африкой
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Россия с оптимизмом смотрит на отношения со странами Африки и будет способствовать предотвращению конфликтов на Африканском континенте, заявил президент России Владимир Путин на торжественном приеме в честь участников саммита Россия – Африка.

    «Наша страна продолжит вносить реальный вклад в урегулирование текущих кризисов и предотвращение появления новых очагов напряженности на континенте, в борьбу с терроризмом и экстремизмом, с пандемиями и голодом, в решении вопросов продовольственной, экологической и информационной безопасности», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

    Он также процитировал африканскую поговорку: «Если хочешь идти быстро – иди один, если хочешь идти далеко – иди вместе».

    «Мы действительно готовы сообща, рука об руку с африканскими друзьями работать на перспективу, выстраивать подлинно стратегическое взаимодействие и партнерство», – отметил президент.

    Путин также заявил, что Россия с оптимизмом смотрит на будущее отношений со странами Африки, поскольку российско-африканские отношения опираются на прочные узы дружбы и взаимной помощи.

    «Сейчас Россия и страны Африки вместе выступают за формирование справедливого и многополярного мироустрйоства на основе принципов суверенного равенства, уважения права народов определять самим свою судьбу», – отметил президент.

    Второй саммит Россия – Африка продлится в Санкт-Петербурге до конца пятницы.

    Коментарии (11)
    28 июля 2023, 17:30
    Минобороны: Украина ударила по Таганрогу модернизированной ракетой С-200
    Минобороны: Украина ударила по Таганрогу модернизированной ракетой С-200
    @ t.me/golubev_vu

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Взрыв в Таганроге в пятницу произошел из-за террористической атаки киевского режима, сообщило Министерство обороны России.

    Украинская сторона ударила модернизированной зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по таганрогской инфраструктуре, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Российские ПВО обнаружили и перехватили ракету, ее обломки упали на территории города. Повреждения получили несколько зданий, есть пострадавшие мирные жители, заключили в министерстве.

    Напомним, в Таганроге произошел взрыв, глава Ростовской области Василий Голубев заявлял, что причиной взрыва могла стать ракета. Сообщалось о 12 пострадавших.

    Коментарии (31)
    28 июля 2023, 06:27
    Бразилия отказалась выдать США россиянина Черкасова

    Министерство юстиции Бразилии сообщило об отклонении запроса США о выдаче россиянина Черкасова

    Бразилия отказалась выдать США россиянина Черкасова
    @ Dietmar Plewka/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Запрос США о выдаче им россиянина Сергея Черкасова, который находится в бразильской тюрьме за подделку документов, отклонен, сообщило министерство юстиции и общественной безопасности Бразилии.

    В ведомстве пояснили, что Верховный федеральный суд уже рассмотрел просьбу россиянина о выдаче его Москве. Экстрадиция приостановлена до окончания следствия. Запрос США сочли «необоснованным», так как уже есть решение суда об экстрадиции.

    Местные СМИ связывают решение Бразилии с отказом США выдать Алана дус Сантуса, блогера и активного сторонника экс-президента страны Жаира Болсонару, передает ТАСС.

    Напомним, Черкасов пытался по поддельным бразильским документам попасть в Нидерланды, чтобы получить работу в Международном уголовном суде. Его приговорили в Бразилии к 15 годам тюрьмы, позднее срок сократили до пяти лет и двух месяцев. В соответствии с бразильскими законами это позволит Черкасову отбывать наказание условно. Также идет следствие по делу о шпионаже и отмывании денег.


    Коментарии (9)
    28 июля 2023, 04:00
    Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Андрей Бабенко

    Актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Андрей Бабенко умер в возрасте 47 лет

    Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Андрей Бабенко
    @ "Невский. Тень Архитектора",Триикс медиа

    Tекст: Антон Антонов

    В понедельник умер актер Андрей Бабенко, который снимался в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», сообщают СМИ в пятницу.

    Бабенко было 47 лет. До 2004 года он служил в Мурманском областном драматическом театре, затем переехал в Санкт-Петербург. Бабенко снимался в эпизодических ролях в российских сериалах, в частности, в «Улицах разбитых фонарей», «Тайнах следствия», «Морских дьяволах» и «Ментовских войнах», передает РИА «Новости» со ссылкой на kino-teatr.ru.


    Коментарии (3)
    27 июля 2023, 21:54
    Оппозиция в Батуми митингом проводила туристический лайнер с россиянами
    Оппозиция в Батуми митингом проводила туристический лайнер с россиянами
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Несколько сотен граждан Грузии провели акцию протеста у порта Батуми, символически проводив заходивший туда круизный лайнер Astoria Grande с туристами из России на борту, сообщает телекомпания Mtavari Arxi.

    Лайнер покинул страну на фоне шума и под звуки гимна страны. По данным телеканала, люди собрались «опротестовать политику русификации», передает РИА «Новости».

    Судно зашло в Батуми в 17.00 (16.00 мск), на его борту находились около 800 туристов из России, которые могли за несколько часов ознакомиться с достопримечательностями города.

    Оппозиция посчитала, что судно компании Miray Cruises, вышедшее из Сочи, может подпадать под международные санкции.

    Коментарии (11)
    28 июля 2023, 10:42
    Стало известно о напряженной обстановке на Времевском направлении

    Балицкий: Войска России контролируют Времевское направление, обстановка напряженная

    Стало известно о напряженной обстановке на Времевском направлении
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска контролируют Времевское направление, противник пытается удержаться в северо-западной части села Старомайорское, обстановка напряженная, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

    По его словам, обстановка остается напряженной, тем не менее российские подразделения контролируют Времевское направление. Противник несет значительные потери, но пытается удержаться в северо-западной части села Старомайорское, передает РИА «Новости».

    Ранее Балицкий заявил о стабилизации ситуации в Запорожской области.

    Коментарии (9)
    28 июля 2023, 08:43
    Военкоры показали уничтожение шведской БМП ВСУ из гранатомета

    Российские военкоры показали кадры уничтожения шведской БМП CV-90 ВСУ на Сватово-Кременском направлении

    Военкоры показали уничтожение шведской БМП ВСУ из гранатомета
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Во время наступательной операции гвардейцев 20-й армии на линии Сватово – Кременная точным выстрелом из гранатомета была поражена третья шведская БМП CV-90 ВСУ, сообщили российские военкоры.

    На кадрах две БМП CV-90 предприняли попытку контратаки, но попали в засаду, устроенную российским гранатометчиком, который с 30-40 метров уничтожил шведскую бронемашину и остановил продвижение бронегруппы ВСУ. Видео боя опубликовано в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».

    По данным военкоров, штурмовые подразделения ВС России прорвали оборону противника и захватили лесополосу, показанную на видео.

    Ранее военкоры опубликовали видео попытки украинских боевиков эвакуироваться с позиций под Артемовском, где им противостояли бойцы батальона «Призрак».

    Коментарии (5)
    28 июля 2023, 12:08
    Военный эксперт: США снимут с танков Abrams для Украины броню с обедненным ураном

    Военный эксперт Козюлин: США уберут из танков Abrams для ВСУ все секретные технологии

    Военный эксперт: США снимут с танков Abrams для Украины броню с обедненным ураном
    @ U.S. Army/Global Look Press

    Tекст: Дарья Волкова

    Даже на старых танках Abrams, которые США планируют передать Украине, есть секретные технологии, которые в Германии изымут из машин. Кроме того, технику придется отремонтировать перед отправкой ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее стало известно о планах США в сентябре передать Украине танки Abrams.

    «Надо понимать, что планируемые поставки танков Abrams Украине довольно скромные, они не дадут ВСУ серьезным образом изменить ситуацию на поле боя. Для США это своего рода символический жест – оказали помощь противнику России», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Начинает складываться впечатление, что Вашингтон и сам уже не очень-то хочет поддерживать Украину. Вместе с тем модернизация передаваемых танков, которую Штаты решили делать в Германии, будет подразумевать, конечно, изъятие секретных технологий. В первую очередь они снимут броню с обедненным ураном, чтобы эта разработка не попала в руки к российским военным», – полагает эксперт.

    «Такая защита, скорее всего, универсальна и для старых, и для новых моделей. Если Россия затрофеит даже подбитую машину, ее можно будет использовать для изучения и испытаний российских средств поражения. Вашингтон это учитывает и перестраховывается. В целом даже на старых танках достаточно много секретных технологий, которыми американцы, естественно, не хотели бы делиться с нами», – полагает собеседник.

    «Кроме того, я полагаю, что в Германии американцы и немцы попытаются неким образом усилить защиту танков с учетом характера военных действий и активного применения дронов. Также стоит помнить, что танки не новые – а значит, потребуется замена различных деталей, смазка механизмов и другие работы по части технического обслуживания», – добавил Козюлин.

    Ранее стало известно, что в августе США собираются отправить несколько танков Abrams в Германию, а в сентябре их получит Украина. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на свои источники. Отмечается, что в Германии танки «пройдут окончательную модернизацию». При этом речь идет о старой модели M1A1, а не более новой модификации A2. На передачу A2, по мнению издания, потребовались бы годы.

    В первую партию собираются включить «от шести до восьми танков». Всего планируется направить на Украину 31 танк, у которых будут изъяты «наиболее засекреченные технологии», включая «в некоторых случаях секретную броню с обедненным ураном».

    Как пишет Politico, управлять танками Abrams украинские военные смогут после десятинедельного курса подготовки, который должен завершиться в августе. Пентагон заявил, что предпринимает все усилия, чтобы танки попали «на Украину как можно скорее». Однако конкретные сроки ведомство не указало.

    Напомним, в июне администрация Джо Байдена приняла решение поставить Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Об этом пишет издание The Wall Street Journal. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, для чего США идут на столь рискованный шаг и к каким последствиям он может привести.

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    28 июля 2023, 04:29
    Российские военные сбили попытавшийся атаковать Московский регион беспилотник

    Собянин и Минобороны сообщили о попытке украинского беспилотника атаковать Московский регион

    Российские военные сбили попытавшийся атаковать Московский регион беспилотник
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Ночью была предпринята попытка атаки вражеским беспилотником, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Минобороны России сообщило, что средства ПВО сбили украинский БПЛА.

    Собянин сообщил в Telegram, что БПЛА «сбит силами Министерства обороны», никто не пострадал. Глава города сообщил, что разрушений также нет.

    Позднее Минобороны России сообщило, что была «пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом» по объектам на территории Московской области. Ведомство сообщило, что беспилотник уничтожен средствами ПВО. Минобороны подтвердило, что пострадавших и разрушений нет, передает ТАСС.

    Напомним, в понедельник Минобороны России сообщило, что пресечена попытка Украины устроить террористическую атаку в Москве, используя два беспилотника.

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    28 июля 2023, 15:21
    Названы запрещенные для ввоза в Россию модели машин из Японии

    Автоэксперт Рогов: Автодилеры и частные продавцы с 9 августа перестанут привозить из Японии некоторые автомобили

    Названы запрещенные для ввоза в Россию модели машин из Японии
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Автодилеры и частные продавцы Дальневосточного федерального округа России перестанут привозить из Японии праворульные большие минивэны, мощные внедорожники, рассказал основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов.

    По словам автоэксперта, с 9 августа в Россию перестанут поставлять большие праворульные минивэны и микроавтобусы с числом мест восемь и девять, а также мощные хетчбэки, внедорожники, купе и кабриолеты. Автоэксперт считает, что в результате сократится число продавцов таких машин – частных лиц и дилеров, но не в разы, не на 50%, и даже не на 20%, так как участники рынка переориентируются на другие сегменты, сообщает «Газета.Ru».

    Напомним, 18 июля стало известно, что Япония запрещает экспорт в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра.

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