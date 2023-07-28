Путин заявил о приверженности жителей России и Африки традиционным ценностям

Путин: Жителей России и стран Африки объединяет приверженность традиционным ценностям

Tекст: Алина Власенко

Путин, комментируя слова президента переходного периода Мали Ассими Гоиты о приверженности страны традиционным ценностям, заявил, что это то, что объединяет Россию и подавляющее большинство жителей стран Африки.



По словам Путина, традиционные ценности – это основа нашей идентичности, существования и суверенитета. Именно они лежат в основе государственности, указал президент, передает ТАСС.

Ранее Путин заявил, что попытки навязать извне чужие шаблоны в образовании и воспитании для России недопустимы, при этом страна поддерживает право каждого народа на самобытность.