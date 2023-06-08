Путин заявил о недопустимости попыток навязать России извне шаблоны в образовании и воспитании

Попытки навязать извне чужие шаблоны в образовании и воспитании для России недопустимы, при этом страна поддерживает право каждого народа на самобытность, заявил президент Владимир Путин в видеообращении к участникам первого международного форума министров образования.

«Считаем недопустимым, когда суверенным государствам порой грубо и бесцеремонно навязывают, пытаются навязывать какие-то чужие шаблоны, в том числе в сфере образования и воспитания», – сказал он, передает ТАСС.

При этом Россия поддерживает права всех народов и стран на сохранение своей самобытности, обеспечение преемственности поколений, сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей.

Путин указал, что сама Россия готова щедро делиться достижениями своей педагогики, которые предопределили научное и технологическое развитие страны.

Глава государства выразил надежду на то, что на форуме предложат новые интересные совместные проекты, а выработанные рекомендации послужат совершенствованию и развитию сферы образования.

Вместе с этим президент подчеркнул, что в России действует одна из самых результативных в мире систем выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.

На это указывают международные исследования и блестящие победы российских участников на международных олимпиадах школьников.

Путин подчеркнул, что у России мощный образовательный потенциал, сильные педагогические и научные школы. «За последние 20 лет в нашей стране проведена модернизация всей системы образования. И такая работа, донастройка образовательных программ постоянно продолжается с учетом растущих запросов молодежи, стремительных общественных, экономических, технологических изменений в мире и, конечно, тех новых масштабных задач, которые мы решаем в рамках национальной повестки развития», – рассказал российский лидер.

Он указал, что ключевой движущей силой развития в XXI веке стал человек, его знания и кругозор, стремление постигать новое. В России на сегодняшний день все дети имеют равный доступ к бесплатному качественному дошкольному, общему и дополнительному образованию.

«Создана современная модель управления и оценки качества образования на основе объективных данных», – отметил Путин.