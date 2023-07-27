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Названа вероятная причина крушения Ми-8 на Алтае
Причиной падения вертолета Ми-8 в республике Алтай в четверг могла стать ошибка пилотов, сообщил источник в авиационных службах.
Авиакатастрофа на Алтае могла произойти из-за ошибки пилотов при приземлении, сообщил собеседник ТАСС.
При посадке воздушное судно задело рулевым винтом на хвосте столб, из-за этого вертолет начало «вертеть» в воздухе, он задел лопастями землю, перевернулся и загорелся.
Между тем в подготовке пилотов авиакомпании «Алтай авиа», согласно данным сервиса СПАРК, выявлялись нарушения в ходе последних проверок.
Внеплановая проверка Ространснадзора в январе 2021 года установила 37 нарушений. В октябре она также установила 37 недостатков.
Было выявлено, что часть пилотов не прошли в полном объеме подготовку по поиску и спасению, также они не были готовы к весенней эксплуатации судов. Установлены случаи привлечения пилотов к работе в выходные дни или до окончания времени, положенного на отдых.
Ассоциация туроператоров России (АТОР) указала, что рейс Ми-8 с туристами был официально зарегистрирован. Полет проводился для перевозки экскурсионной группы.
Вероятнее всего, что туристы покупали тур у местной компании. Источники АТОР в авиационных кругах отмечают, что это мог быть вертолет с бортовым номером RA-24474, он значился в эксплуатации у «Алтай авиа». Этот Ми-8 произведен в 1986 году.
АТОР указала, что другой Ми-8 той же авиакомпании эвакуировал двоих пострадавших с места крушения в медучреждение населенного пункта Усть-Кокса.
Пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов сообщил, что состояние четверых пострадавших оценивается как тяжелое, еще четверо получили травмы средней степени тяжести.
Максимов указал, что, по предварительным данным МЧС, погибли шестеро.
В управлении по делам ГО ЧС Усть-Коксинского района указали, что один пилот находится в тяжелом состоянии, еще двое – в средней степени тяжести.
Ранее в четверг на Алтае рухнул вертолет Ми-8 с пассажирами на борту, погибли шесть человек. Источник указывал, что борт перевозил туристов. Очевидец сообщил, что воздушное судно якобы задело бетонный столб при посадке.