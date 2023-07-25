МИД заявил об отсутствии военного присутствия России на Африканском континенте

Посол по особым поручениям МИД Озеров: Военного присутствия России на Африканском континенте нет

На Африканском континенте нет военного присутствия России, но ряд государств обращались к Москве для получения помощи в обеспечении безопасности, заявил посол по особым поручениям МИД Олег Озеров.

Он подчеркнул, что у России нет военного присутствия в Африке, но ряд стран обращались к Москве за помощью в обеспечении безопасности. По словам Озерова, это не является военным присутствием, поскольку оно подразумевает отправку войск, в то время как Россия направляет инструкторов по просьбе самих африканских государств. Кроме того, на Африканском континенте нет разведывательных центров и военных баз России, в то время как американские есть.



«Военное присутствие – это американские базы … , их разведывательные центры, военно-биологические лаборатории, о чем сообщало наше министерство обороны», – сказал Озеров, передает РИА «Новости».

В то же время дипломат указал, что проблема терроризма как в Африке, так и во всем мире, носит трансграничный характер. Это будет обсуждаться ходе саммита «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге 27–28 июля.

Ранее президент России Владимир Путин написал статью под названием «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», в которой уделил внимание истории отношений Советского Союза и России со странами Африки, подчеркнув, что Москва всегда поддерживала африканские народы в борьбе за освобождение от колониализма.