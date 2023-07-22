Польский генерал предупредил Украину об угрозе опасного маневра России

Польский генерал Коморницкий: Русские могут ударить по ВСУ с фланга и начать наступление

Российские войска могут зайти во фланг украинских группировок и начать собственное наступление, заявил польский генерал Леон Коморницкий.

Коморницкий в интервью YouTube-каналу Nowa konfederacja призвал «стабилизировать фронт». По его словам, если российские войска начнут собственное наступление, то ВСУ будут лишены возможности «вклиниться» в оборонительные рубежи, передает РИА «Новости».

Польский генерал обратил внимание украинской стороны на то, что по нескольким направлениям российские силы уже перешли в наступление. В частности, он упомянул направление к северу от Артемовска.

Коморницкий считает, что ВСУ следует бросить силы на то, чтобы остановить это наступление, что, по его мнению, является ключевым фактором успеха украинского удара.

Президент Владимир Путин ранее отмечал, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы отсутствием результатов контрнаступления ВСУ, поскольку «вкачивали» в Украину колоссальные ресурсы.

