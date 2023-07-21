Эксперт: Радикальную позицию по украинскому вопросу склонны занимать иностранные политики с низкими рейтингами

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21 июля, пятница  |  Последнее обновление — 01:59  |  vz.ru
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Торговля России окончательно развернулась на восток и юг

Кирилл Кухмарь/ТАСС
Глобальный разворот российской торговли с запада на восток и на юг состоялся, констатировала ФТС. Санкции помогли взрывному росту торговли с Китаем, Индией, Турцией и Азербайджаном. Однако резкое изменение логистики неизбежно привело к ряду проблем. Россия стоит на пороге нового инфраструктурного бума, который необходим для дальнейшего роста торговли.  Подробности...
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Борьба с Россией выбила из политики еще одного британца

Уоллес был ключевым менеджером проекта по вооружению ВСУ, наряду с генсеком НАТО и главой Еврокомиссии Martyn Wheatley/Parsons Media/Global Look Press
Министр обороны Британии Бен Уоллес подтвердил свой уход из политики, хотя еще недавно ему прочили блестящие перспективы. Этому человеку ВСУ и президент Украины Зеленский обязаны очень многим. Но навязчивая идея одолеть Россию довела лично его до фиаско, а британскую армию до разорения на радость всем ее многочисленным врагам. Подробности...
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Как 20-летняя девушка стала своей среди летчиков-истребителей

Памятник Екатерине Будановой не так давно был открыт в Смоленской области Виталий Тимкив/РИА Новости
«Дважды я обязан жизнью Кате Будановой». Так сослуживцы описывали – нет, не медсестру, а боевого летчика-истребителя. Двадцатилетней девушке удалось добиться на Як-1 выдающихся даже для мужчин результатов. Ровно восемьдесят лет назад, 19 июля 1943 года, Екатерина Буданова героически погибла в бою. Подробности...
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СВО истощила западные резервы ПВО для Украины

Зеленский заявил о нехватке ПВО для защиты Одессы defense.gouv.fr
Владимир Зеленский заявил, что украинские системы ПВО не справляются с российскими ракетами, и запросил у западных стран новые системы. Подобные слова последовали после серии ударов ВС РФ по портам Одессы и Николаева. Исправят ли ситуацию поставки ПВО со стороны стран НАТО?  Подробности...
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Как России усилить защиту Крымского моста

Крымский мост надо защищать прямо сейчас Сергей Мальгавко/ТАСС
Крымский мост вновь был атакован ВСУ. Повреждения не стали критическими для стратегически важного инфраструктурного объекта. Однако эксперты говорят о необходимости усиления мер безопасности на объекте, причем с моря. Как именно можно усилить защиту моста и что для этого потребуется?  Подробности...
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Возмездие должно быть планомерным

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Если противник взрывает Крымский мост, то мы должны взорвать мосты через Днепр. А если нет, то не должны? Нужно исходить не из принципа «око за око», а из конкретных потребностей боевых действий. Если нам эти мосты мешают, то надо их уничтожать без всякого особого повода. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Большой советский проект до сих пор помогает России в Латинской Америке

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Именно хардкорно «марксистская», идеологическая часть советского наследия объективно оказывается эффективной через 30 лет после смерти СССР и помогает России на международной арене. Подробности...
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Белый дом поставил крест на Речи Посполитой 2.0.

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Команда Байдена решила, что на корабле должен быть один капитан, и ограничила активность британцев и поляков на украинском направлении. «Варшавская уния», безусловно, представляется для американцев опасным проектом. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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Оруженосец Украины уходит из политики

США послали Зеленскому черную метку

Трамп обещает завершить СВО за сутки

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Центробанк выпустил серебряную монету в память о Викторе Цое

Центробанк 18 июля выпустил в обращение памятную серебряную монету «Творчество Виктора Цоя» номиналом три рубля. Монета имеет полноценную платежную ценность
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Украина ударила морскими беспилотниками по Крымскому мосту

Украина в ночь на 17 июля атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Повреждена автодорога, погибли двое взрослых жителей Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь. Девочку доставили в реанимацию краснодарской Детской краевой клинической больницы. Она находится в сознании в состоянии средней тяжести
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Умерла французская певица и актриса Джейн Биркин

Во Франции в возрасте 76 лет умерла певица и актриса Джейн Биркин. Певицу обнаружила мертвой дома в Париже ее сиделка, причина смерти не разглашается. Всемирную известность Биркин приобрела в 60-х годах, став одним из символов эпохи. Поклонники отмечали яркую внешность, чувство стиля Биркин, общественность будоражили ее романы с известными личностями
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Среди ваших знакомых есть релоканты, которые после начала СВО уехали из России, но затем вернулись?
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    Эксперт: Радикальную позицию по украинскому вопросу склонны занимать иностранные политики с низкими рейтингами

    Политолог Кузнецов указал на связь радикальной позиции иностранных политиков по украинскому вопросу с низкими рейтингами

    21 июля 2023, 01:51

    Текст: Антон Антонов

    Чем меньше шансов на переизбрание у лидера той или иной страны, тем более «радикальную» позицию он занимает по украинскому вопросу, заявил политолог, глава экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов, оценивая пикировку лидеров Чили и Бразилии на форуме ЕС – Латинская Америка.

    Президент Чили Габриэль Борич на форуме выступил с речью об «империалистической агрессии» против Украины, «как будто Чили находится где-то на берегу Балтийского моря между Эстонией и Латвией», отметил Кузнецов в Telegram.

    Президент Бразилии Лула да Силва назвал Борича «нетерпеливым молодым человеком», у которого «нет опыта участия в международных форумах». Да Силва отметил, что всем известна как позиция Европы, так и позиция Латинской Америки. «Мы не обязаны соглашаться с Боричем, это не более чем его видение», – сказал он.

    Как сообщил Кузнецов, «офисы президентов стремятся отрефлексировать происходящее». Чилийцы «с восторгом и придыханием сообщают, что «правильная» позиция их президента вызвала огромный интерес в Европе и они вынуждены отказываться от запросов на двухсторонние встречи с лидерами Европы в силу ограниченности времени визита».

    Бразильцы же, по словам Кузнецова, «меланхолично отмечают, что «Борич стал тем, чего Лула должен избегать любой ценой: лидером, который не понимал контекста своей победы, ограниченности своих сил и в итоге через короткое время допустил, что правые доминируют в руководящих органах страны». Кузнецов пояснил, что рейтинг одобрения и неодобрения у Борича на начало июля – 28% на 60%.

    По его словам, это «общее правило» момента, а радикализм в «шпротном» балтийском духе «считается в кругах политиков малых и средних государств сегодня ключом к успешной международной карьере: ООН, НАТО, международные организации».

    Напомним, ЕС и страны Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна на саммите в Брюсселе не смогли согласовать совместное заявление из-за разных позиций по Украине. При этом ЕС до саммита объявил о решении не приглашать президента Украины Владимира Зеленского.

    Опубликованы маршруты кораблей, с которых могли атаковать Крымский мост
    Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты танкеров, с которых могли ударить по Крымскому мосту
    		   
    20 июля 2023, 09:24
    Текст: Алина Власенко

    Хакерская группировка RaHDit провела расследование и опубликовала маршруты двух танкеров, с которых могли запустить катера-беспилотники для атаки по Крымскому мосту.

    Хакеры провели расследование, из которого следует, что в операции по сбросу беспилотных катеров для атаки на Крымский мост могли участвовать танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade. Один из них за несколько дней до теракта дрейфовал в 100 километрах от Новороссийска, второй дрейфовал южнее, передает РИА «Новости».

    Позже оба танкера встретились в море и, по мнению хакеров, в этот момент беспилотники были перегружены с одного из судов на другое. Кроме того, хакеры считают, что для управления беспилотниками могло быть применено еще одно судно, стоящее на дрейфе с прямой видимостью Крымского моста.

    Танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade ходят под флагами Маршалловых островов и Либерии соответственно. Как следует из данных сайта Marine Traffic, танкер Khudayar Yusifzade 5 июля вышел из украинского порта Измаил и 18 июля прибыл в греческий Элефсис. В свою очередь Beks Loyal 13 мая вышел из турецкого порта Тузлы и 18 июля прибыл в румынскую Константу.

    Ранее хакерская группировка RaHDit в рамках ответа на совершенный киевским режимом теракт на Крымском мосту опубликовала данные на еще 1,7 тыс. сотрудников Службы безопасности Украины и на 2 тыс. военнослужащих ВМФ Украины. В ночь на понедельник украинская сторона произвела террористическую атаку на Крымский мост с помощью надводных дронов.  Уголовное дело завели по статье о теракте.

    Коментарии (32)
    Украина выступила с угрозой в адрес идущих в российские порты судов
    		   
    20 июля 2023, 15:35
    Фото: Виталий Тимкив/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинское министерство обороны заявило, что судоходство в северо-восточной части Черного моря запрещено как опасное с 20 июля.

    Судоходство в районах северо-восточной части моря и Керчь-Еникальского пролива запрещено как опасное с 5.00 мск 20 июля, сообщило министерство, передает РИА «Новости».

    Соответствующая навигационная информация для мореплавателей уже обнародована, добавили там.

    Также ведомство сообщило, что с 21 июля киевский режим будет рассматривать следующие в акватории Черного моря в сторону российских портов суда как перевозчиков грузов «военного назначения с соответствующими рисками».

    Напомним, Минобороны России сообщило в среду, что идущие в украинские порты суда будут считаться потенциальными перевозчиками грузов военного назначения с 20 июля.

    Россия решила не продлевать зерновую сделку и отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре для следующих с Украины судов.

    Коментарии (59)
    Жертвой удара БПЛА по Крыму стала девочка-подросток
    Аксенов сообщил о гибели девочки в результате удара беспилотника по Крыму
    		   
    20 июля 2023, 06:34
    Фото: NASA/Wikipedia/Общественное достояние
    Текст: Антон Антонов

    В результате удара вражеского беспилотника в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма погибла девочка-подросток, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

    Аксенов в Telegram выразил соболезнования родным и близким погибшей девочки. Он обещал, что ее семья получит всю необходимую поддержку. Аксенов сообщил, что в результате удара БПЛА повреждены четыре административных здания.

    Напомним, в ночь на среду на полигоне в Кировском районе на востоке Крыма возник пожар, сдетонировала часть боеприпасов. Российская система ПВО в ночь на вторник, 18 июля, сбила на востоке Крыма девять беспилотных летательных аппаратов, еще 19 БПЛА удалось подавить средствами РЭБ.

    Коментарии (29)
    Взрывы прогремели в Одессе и Николаеве
    Взрывы произошли в Одессе, Николаеве и Сумах
    		   
    20 июля 2023, 03:07
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Антонов

    В Одессе, Николаеве и Сумах прогремели мощные взрывы, в Одесской, Николаевской и Сумской областях Украины объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ.

    Как сообщил очевидец, «возле порта Черноморска (в Одесской области) слышал громкие взрывы, не менее четырех или пяти», передает ТАСС.

    «Военкоры Русской весны» сообщают, что в Одессе «Калибры» и дроны-камикадзе атакуют вражеские цели». «Местные ресурсы» сообщают «о двух прилетах: первый в Ильичевский порт, второй – в район Бурлачьей балки».

    Позднее глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что «в центре Одессы есть разрушения, поднялся пожар на площади 300 м кв.».

    Также сообщается о взрывах в Николаевской области, передает РИА «Новости».

    Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в центре города начался «очень серьезный пожар».

    Кроме того, сообщается о взрывах в городе Запорожье, который удерживается украинскими войсками.

    Воздушная тревога также была объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Черниговской областях.

    Напомним, после российские войска в последние дни нанесли серию мощных ударов по портам Одессы и Николаева.

    Коментарии (10)
    Военный эксперт оценил маршрут атаки катеров-дронов на Крымский мост
    Военный эксперт Кнутов: Опубликованная RaHDit схема атаки на Крымский мост максимально правдоподобна
    		   
    20 июля 2023, 12:06
    Фото: Национальный антитеррористический комитет РФ/ТАСС
    Текст: Дарья Волкова

    Я допускаю, что для удара по Крымскому мосту могли быть использованы корабли, находящиеся в акватории Черного моря. Вместе с тем есть несостыковки, которые могли бы привести к утечке информации о готовящемся теракте. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее хакеры RaHDit опубликовали маршруты кораблей, с которых могли быть запущены дроны по Крымскому мосту.

    «Теоретически схема, которую опубликовали хакеры, возможна. С технической точки зрения все логично. Однако меня смущает тот факт, что были задействованы корабли с разными владельцами. Такой подход к планированию мог бы привести к утечке информации. Но если бы это было сделано с двух кораблей, принадлежащих одной компании, версия была бы максимально правдоподобной», – сказал Юрий Кнутов, директор музея войск ПВО.

    «Если все было действительно так, то владельцы кораблей должны понести ответственность за пособничество терроризму. Нам, конечно, сложно будет привлечь их через международные суды, но попытаться стоит. Кроме того, Россия в силах заочно их осудить и по мере возможности применять какие-то меры», – отметил он.

    «Этот теракт на самом деле доказал необходимость возвращения к опыту Великой Отечественной войны. В тот период мы ставили боновые заграждения, чтобы не позволить подводным лодкам противника заходить в фарватер наших баз и использовать торпеды», – рассуждает собеседник.

    «Крымский мост является самым длинным в России и Европе, поэтому закрыть его целиком такими поплавками достаточно сложно. Но можно поставить их на опоры с расстоянием в 3–5 км. Кроме того, достаточно эффективным может быть применение гидрофонов. В основе системы лежат акустические методы. И для того чтобы защитить объект, понадобится всего штук пять устройств», – отметил Кнутов.

    «Отмечу, что ВСУ атаковали мост именно в районе 145 опоры, поскольку это ближе к Краснодарскому краю и там, вероятно, слабее наблюдение. Еще причина может быть в том, что именно в этом месте вода достаточно близко подходит к дорожному полотну. В данной ситуации для обеспечения наблюдения за ситуации мы могли бы вешать неподалеку вертолеты», – заключил он.

    Ранее хакерская группировка RaHDit провела расследование и опубликовала маршруты двух танкеров, с которых могли быть запущены катера-беспилотники для атаки по Крымскому мосту. По версии хакеров, к организации теракта могут быть причастны танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade. Один из них за несколько дней до теракта дрейфовал в 100 километрах от Новороссийска, второй – южнее.

    Позже оба танкера встретились в море и, по мнению хакеров, в этот момент беспилотники были перегружены с одного судна на другое. Кроме того, хакеры считают, что для управления беспилотниками мог быть применен еще один корабль, стоящий на дрейфе с прямой видимостью Крымского моста.

    Танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade ходят под флагами Маршалловых островов и Либерии соответственно. Как следует из данных сайта Marine Traffic, танкер Khudayar Yusifzade 5 июля вышел из украинского порта Измаил и 18 июля прибыл в греческий Элефсис. В свою очередь Beks Loyal 13 мая вышел из турецкого порта Тузлы и 18 июля прибыл в румынскую Константу.

    Напомним, в ночь на понедельник Украина произвела террористическую атаку на Крымский мост с помощью надводных дронов. Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».  Повреждения получило дорожное полотно, опоры моста устояли. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, ее родители погибли.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, какие шаги может предпринять Москва в ответ на украинский теракт и как это скажется на положении дел ВСУ.

    Коментарии (20)
    Украина начала применять поставленные США кассетные боеприпасы
    ВСУ применили на поле боя поставленные Вашингтоном кассетные боеприпасы

    20 июля 2023, 14:48

    Текст: Алина Власенко

    Украинские военные начали использовать на поле боя переданные Вашингтоном кассетные боеприпасы, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников.

    В частности, в Киеве заявили, что ВСУ в ходе контрнаступления начали применять кассетные снаряды на юго-восточном участке фронта, пытаясь прорвать хорошо укрепленные российские позиции, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поставку на Украину кассетных боеприпасов и их использование следует считать преступлением.

    Коментарии (30)
    Захарова рассказала о поддерживающих спецоперацию РФ сотрудниках британской разведки
    		   
    20 июля 2023, 15:07
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
    Текст: Алина Власенко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала главе службы внешней разведки Великобритании МИ-6 Ричарду Муру о том, что некоторые его подчиненные, вероятно, поддерживают спецоперацию на Украине.

    Захарова напомнила, что недавно Мур призвал граждан России сотрудничать с британской разведкой.

    «Лучше бы Ричард следил за своими сотрудниками. А то офицер безопасности посольства Великобритании в Москве Эндрю Кобболд цели СВО, судя по фото, разделяет», – написала Захарова в Telegram.

    Она опубликовала фото, на котором Кобболд стоит рядом с мужчиной в футболке с буквой Z, которая стала одним из символов спецоперации России на Украине.

    Коментарии (2)
    ЕС объявил о решении нарастить военную поддержку Украины в связи с отменой зерновой сделки
    Боррель: ЕС нарастит военную поддержку Украины после решения России по судам в Черном море
    		   
    20 июля 2023, 10:18
    Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
    Текст: Алина Власенко

    Решение Москвы считать все суда, направляющиеся в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения лишает Киев ключевых ресурсов от экспорта зерна, в этой связи Брюссель принял решение увеличить военную поддержку Киева, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

    По его словам, в сложившейся ситуации есть лишь одно верное решение – нарастить военную помощь Киеву. «Если их бомбят, мы должны предоставить средства ПВО, если российские военные используют беспилотники, мы должны предоставить им средства ПВО», – сказал он, передает ТАСС.

    Кроме того, Боррель предложил выделить дополнительные миллиарды на поставку вооружения и техники Киеву. Также ЕС может рассмотреть вопрос о постепенном переносе на Украину мероприятий по подготовке украинских военнослужащих.

    Как сообщает агентство DPA, по меньшей мере, 25 тыс. украинских военнослужащих уже завершили программу обучения или проходят ее в настоящее время в странах Европейского союза. Текущие планы подготовки ВСУ, как указывает агентство, предусматривают обучение 30 тыс. украинских военных на территории ЕС.

    Ранее Минобороны заявило, что идущие в украинские порты суда будут считаться потенциальными перевозчиками грузов военного назначения с 20 июля.

    Коментарии (34)
    Во Франции назвали безумными требования Зеленского о поставках техники
    Французский политик Филиппо назвал безумием просьбу Зеленского о поставках техники Киеву
    		   
    20 июля 2023, 09:15
    Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
    Текст: Алина Власенко

    Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал безумными требования украинского президента Владимира Зеленского о новых поставках оружия.

    Так Филиппо отреагировал на просьбу Зеленского поставить Украине 300 танков и 80 истребителей F-16, чтобы ускорить контрнаступление. При этом политик предположил, что следующем шагом станет требование предоставить Киеву ядерное оружие.

    «Когда уже мы остановим это сумасшествие?» – возмутился Филиппо, передает RT.

    Ранее СМИ сообщали, что страны Запада и Киев не ожидали, что украинские военные в ходе контрнаступления настолько быстро потеряют переданные союзниками танки и боевые машины.

    Коментарии (10)
    Эксперт: Партнеры Украины не справляются с ремонтом поступающего от ВСУ «металлолома»
    Военный аналитик Онуфриенко: Партнеры Украины не справляются с ремонтом поступающего от ВСУ «металлолома»
    		   
    20 июля 2023, 13:18
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Евгений Поздняков

    Вашингтон и Брюссель изначально делали ставку на отправку Украине старой техники, которую можно «подлатать». Но для ремонта потребовалась сложная логистика. Восточноевропейские страны уже сейчас не справляются с объемами «металлолома», сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее западные СМИ сообщили о желании западных стран отказаться от новых поставок техники ВСУ в пользу ремонта поврежденной.

    «Западные страны изначально поставляли ВСУ технику с расчетом на будущий ремонт. Танки, например, на Украине вообще починить невозможно – нет необходимой инфраструктуры. Посылать новые модели вооружений тоже невыгодно – гораздо проще отправить устаревшие образцы и «подлатать» их на месте», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Однако ремонт оказался непростым делом: большой проблемой стал поиск государства, которое было бы готово взяться за починку. Не во всех европейских странах имеются необходимые заводы. Насколько известно, Leopard направляли в Польшу, а американские и британские модели уходили в Прибалтику», – отмечает эксперт.

    «Однако расход БМП и танков у Украины колоссальный. Восточноевропейские государства не справлялись с колоссальным объемом поступающего «металлолома». Западным странам приходилось инвестировать в открытие новых региональных цехов. Таким образом, вооружение для Украины начало обходиться Вашингтону и Брюсселю слишком дорого», – подчеркивает собеседник.

    «При этом нельзя сказать, что ВСУ относятся к полученной технике безалаберно. В то время как личный состав армии противника давно превратился в пушечное мясо, вооружение они стараются беречь. Военное руководство Украины посылает БМП и танки на поле неохотно», – акцентирует Онуфриенко.

    «По разным подсчетам, на сегодняшний день мы уничтожили от 20 до 30% западной техники на Украине. Однако этот показатель не включает в себя те машины, которые вышли из строя еще до применения в бою. ВСУ не соблюдают необходимых нормативов, пытаются начать эксплуатацию полученных моделей «здесь и сейчас», – резюмирует Онуфриенко.

    Ранее стало известно, что западные страны собираются отказаться от поставок ВСУ новой техники в пользу ремонта поврежденной. Об этом сообщает обозреватель американской газеты Politico Пол Маклири. Автор отмечает, что на Украине накопилось большое количество вооружений, рабочее состояние которых необходимо регулярно поддерживать.

    В статье подчеркивается, что США и ЕС неоднократно выражали беспокойство невозможностью ВСУ обеспечивать правильную эксплуатацию поставленных машин. Отмечается, что в условиях контрнаступления эта проблема существенно обострилась.

    Маклири пишет, что руководство Украины также обеспокоено состоянием многих переданных моделей, поскольку существенная их часть прибывает в состоянии, требующего ремонта. Он уточняет, что большое число вооружений отправляется на починку в Польшу и Чехию, в результате чего возникает «длинный обратный путь» на фронт.

    Автор уточняет, что процесс также осложняется сложными бюрократическими перипетиями в западных странах. Маклири напоминает, что Берлин и Варшава до сих пор не приняли решения о создании центра по ремонту и обслуживанию поставляемых на Украину танков Leopard.

    Кроме того, в последнее время более острой стала проблема доставки вооружения для ВСУ. Управляющий партнер ООО «Инфра Проекты» Алексей Безбородов в интервью РИА «Новости» сказал, что после прекращения зерновой сделки при отправке сухопутным маршрутом украинское зерно в составе фур и вагонов может образовать пробку на границе с Европой, задерживая направляющееся на Украину западное оружие.

    Ранее СМИ сообщали, что страны Запада и Украина не ожидали, что ВСУ в ходе контрнаступления настолько быстро потеряют переданные союзниками танки и боевые машины. При этом сами военные жалуются на переданную США и ЕС помощь, сравнивая ее с велосипедом без педалей.

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    В «интернациональном легионе» пожаловались на угрозы со стороны командиров ВСУ
    Австралийский наемник пожаловался на угрозы со стороны некомпетентных командиров ВСУ

    20 июля 2023, 07:57

    Текст: Антон Антонов

    Австралийский наемник, который участвует в боевых действиях в составе так называемого интернационального легиона вооруженных сил Украины, заявил, что за «высказывания» и украинцам, и иностранным бойцам «угрожают расправой», они подвергаются опасности «со стороны некоторых некомпетентных украинских командиров».

    Наемник заявил об этом в программе The World Today на радио ABC. Он представился вымышленным позывным Буш, поскольку «на 100%» опасается за свою жизнь из-за решения рассказать правду, передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC News.

    Буш заявил: «Здесь настоящая мясорубка. Мои товарищи умирали и продолжают умирать». По его словам, стоит «вопрос жизни и смерти», который требуется «решить немедленно». Наемник возмутился действиями командиров ВСУ и заявил, что стал свидетелем «вещей, которые с военной точки зрения совершенно неприемлемы». Как заявил Буш, некоторым наемникам вообще не заплатили.

    Напомним, в июле Министерство обороны России сообщило, что киевский режим потерял 4845 иностранных наемников в ходе российской специальной военной операции на Украине, еще 4801 иностранный боевик бежал с украинской территории.

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    Венгрия обвинила ЕС в затягивании конфликта на Украине
    Глава МИД Венгрии Сийярто: Выделение Украине 20 млрд евро продлит военные действия на годы
    		   
    20 июля 2023, 16:28
    Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
    Текст: Антон Никитин

    Предложение руководства Евросоюза выделить на военную помощь Украине 20 млрд евро в течение четырех лет продлит военные действия в этой стране на годы вперед, высказал мнение министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто подчеркнул, что это предложение практически закрепляет военный режим на Украине на годы, так что не стоит думать о мире не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе, передает ТАСС.

    Ранее глава МИД Венгрии после совещания с коллегами из стран ЕС в Брюсселе сообщил, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил в течение четырех лет выделить на финансирование поставок оружия Украине 20 млрд долларов. Ранее глава МИД Венгрии призвал ЕС отчитаться, куда были направлены выделенные на военную помощь Украине 10 млрд евро.

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    Хакеры RaHDit опубликовали данные на 1,7 тыс. сотрудников СБУ
    Хакеры RaHDit опубликовали данные на 1,7 тыс. сотрудников СБУ и на 2 тыс. военнослужащих ВМФ Украины
    		   
    20 июля 2023, 08:16
    Фото: DPA/TASS
    Текст: Алина Власенко

    Хакерская группировка RaHDit в рамках ответа на совершенный киевским режимом теракт на Крымском мосту опубликовала данные на еще 1,7 тыс. сотрудников Службы безопасности Украины и на 2 тыс. военнослужащих ВМФ Украины.

    Также хакеры опубликовали данные на участников волонтерской организации UA Cats Division, которые собирают пожертвования на морские беспилотники для Украины, передает РИА «Новости».

    Ранее RaHDit неоднократно публиковали данные на сотрудников СБУ, украинских националистов и боевиков.

    В ночь на понедельник украинская сторона произвела террористическую атаку на Крымский мост с помощью надводных дронов.  Уголовное дело завели по статье о теракте.

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    Эксперт опроверг слова Зеленского об уничтожении 60 тыс. тонн зерна при ударе по порту в Одессе
    Эксперт Безбородов опроверг заявления Зеленского об уничтожении 60 тыс. тонн зерна при ударе по порту в Одессе

    20 июля 2023, 12:13

    Текст: Алина Власенко

    Управляющий партнер ООО «Инфра Проекты» Алексей Безбородов опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского об уничтожении якобы 60 тыс. тонн зерна при ударе по порту в Одессе.

    «Никаких пожаров не было. 60 тыс. тонн зерна горели бы так, что столб дыма был бы виден в Москве», – написал Безбородов в Telegram.

    Ранее СМИ распространили слова Зеленского, который заявил, что в результате обстрела Одессы якобы были уничтожены 60 тыс. тонн зерна, предназначавшиеся для отправки в Китай.

    Третью ночь подряд в Одессе, Николаеве и Сумах прогремели мощные взрывы. В Одесской, Николаевской и Сумской областях Украины была объявлена воздушная тревога.

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    Балицкий заявил о стабилизации ситуации в Запорожской области
    Врио губернатора Запорожской области Балицкий: Ситуация в регионе стабилизировалась
    		   
    20 июля 2023, 11:27
    Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
    Текст: Алина Власенко

    ВСУ не предпринимают активных действий на Запорожском направлении, обстановка стабилизировалась, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

    По его словам, обстановка стабилизировалась на Пологовско-Ореховском и Времевском направлениях, ВСУ перестали предпринимать активные действия, пытаясь восстановить силы после значительных потерь, передает ТАСС.

    Балицкий добавил, что «еще одним свидетельством агонии и злобы» ВСУ стал обстрел в среду артиллерийскими орудиями Васильевки – украинские войска били прицельно по гражданской инфраструктуре.

    Ранее Балицкий сообщал, что Российская армия на Каменском направлении линии фронта в Запорожской области получила высокоточные снаряды.

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