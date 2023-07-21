Эксперт: Радикальную позицию по украинскому вопросу склонны занимать иностранные политики с низкими рейтингами

Политолог Кузнецов указал на связь радикальной позиции иностранных политиков по украинскому вопросу с низкими рейтингами

Чем меньше шансов на переизбрание у лидера той или иной страны, тем более «радикальную» позицию он занимает по украинскому вопросу, заявил политолог, глава экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов, оценивая пикировку лидеров Чили и Бразилии на форуме ЕС – Латинская Америка.

Президент Чили Габриэль Борич на форуме выступил с речью об «империалистической агрессии» против Украины, «как будто Чили находится где-то на берегу Балтийского моря между Эстонией и Латвией», отметил Кузнецов в Telegram.

Президент Бразилии Лула да Силва назвал Борича «нетерпеливым молодым человеком», у которого «нет опыта участия в международных форумах». Да Силва отметил, что всем известна как позиция Европы, так и позиция Латинской Америки. «Мы не обязаны соглашаться с Боричем, это не более чем его видение», – сказал он.

Как сообщил Кузнецов, «офисы президентов стремятся отрефлексировать происходящее». Чилийцы «с восторгом и придыханием сообщают, что «правильная» позиция их президента вызвала огромный интерес в Европе и они вынуждены отказываться от запросов на двухсторонние встречи с лидерами Европы в силу ограниченности времени визита».

Бразильцы же, по словам Кузнецова, «меланхолично отмечают, что «Борич стал тем, чего Лула должен избегать любой ценой: лидером, который не понимал контекста своей победы, ограниченности своих сил и в итоге через короткое время допустил, что правые доминируют в руководящих органах страны». Кузнецов пояснил, что рейтинг одобрения и неодобрения у Борича на начало июля – 28% на 60%.

По его словам, это «общее правило» момента, а радикализм в «шпротном» балтийском духе «считается в кругах политиков малых и средних государств сегодня ключом к успешной международной карьере: ООН, НАТО, международные организации».

Напомним, ЕС и страны Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна на саммите в Брюсселе не смогли согласовать совместное заявление из-за разных позиций по Украине. При этом ЕС до саммита объявил о решении не приглашать президента Украины Владимира Зеленского.