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Во Франции опровергли информацию об отключении интернета из-за беспорядков
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В некоторых районах Франции не вводились ограничения на доступ в интернет в связи с масштабными протестами, в соцсетях опубликовали поддельный документ, заявили в министерстве внутренних дел страны.
Как указало ведомство в своем Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), в пресс-релизе Национальной полиции сообщается о временных ограничениях доступа в интернет в некоторых районах, но этот документ является поддельным: никаких решений на этот счет принято не было, передает РИА «Новости».
В МВД Франции призвали жителей остерегаться фейковых новостей.
Ранее лидер Коммунистической партии Франции (22 места в Нацсобрании республики) Фабьен Руссель выступил за отключение в стране соцсетей на период, пока не закончатся беспорядки.
Медведев по-французски съязвил в адрес Макрона
Зампред Совбеза России Медведев предложил французскому лидеру Макрону после слов об Украине перейти на сторону Франции
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предложил французскому лидеру Эммануэлю Макрону, заявившему, что он за Украину, перейти на сторону Франции.
Медведев по-французски написал в соцсети Twitter (запрещена в РФ), что Макрон неоднократно говорил о том, что он на стороне Украины. Заместитель председателя Совбеза России продолжил, что Макрону, возможно, «пора прекратить этот словесный понос и встать на сторону Франции», передает РИА «Новости».
Медведев отметил, что средства, которые были потрачены Парижем «впустую на оружие для банды наркомана Владимира Зеленского», могли бы пригодиться простым французам.
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова посоветовала властям Франции на фоне идущих в этой стране беспорядков «вылечиться самим», прежде чем пытаться «лечить» Россию.
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Участники беспорядков подожгли банк и разграбили комиссариат во Франции
Участники протестов во Франции подожгли банк, разграбили магазины и комиссариат полиции
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Во Франции продолжаются беспорядки, вспыхнувшие после гибели 17-летнего подростка от рук полицейского, в Нантере подожгли офис банка Credit Mutuelle, в Марселе грабят магазины и поджигают технику городских служб, в Реймсе разграбили комиссариат полиции, сообщают информационные агентства.
Парижский пригород Нантер «выглядит так, как будто в нем происходили военные действия». Участники беспорядков разбили окна в здании банка недалеко от центральной станции метро и устроили там сильный пожар. В Нантер прибыли специализированные подразделения полиции, над пригородом Парижа курсируют несколько вертолетов, передает РИА «Новости».
Задержаны 15 человек. В коммуне Нейи-сюр-Марн в 15 км к востоку от Парижа введен комендантский час, до этого его ввели коммуны Кламар и Савини-ле-Тампль. В парижском регионе Иль-де-Франс прекращена работа наземного транспорта с 21.00 (22.00 мск) до 06.00 (07.00 мск), передает ТАСС со ссылкой на BFM и Le Figaro.
В центре Марселя около 300 радикальных манифестантов в районе Старый порт грабили магазины и поджигают технику городских служб. Пострадал один полицейский. Правоохранители применили слезоточивый газ. Как отмечает Provence, вместе с участниками беспорядков полиция разогнала слезоточивым газом и туристов.
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил о задержании более 100 человек в ходе погромов, охвативших разные регионы страны в четверг.
Тем временем стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон с супругой посетил в среду концерт известного британского рок-музыканта Элтона Джона в Париже. Как пишет Valeurs Actuelles, Елисейский дворец не подтвердил и не опроверг информацию о присутствии президента на мероприятии в разгар беспорядков.
Агрессивно настроенные манифестанты ворвались в ночь на пятницу в комиссариат полиции в Реймсе (департамент Марна) в северо-восточной части Франции. Радикалы разграбили отделение, украв полицейскую униформу и бронежилеты. Не сообщается, хранилось ли в участке какое-либо оружие.
Напомним, в Нантере прошел марш памяти о 17-летнем парне, который погиб от пули полицейского. Его мать призвала «устроить восстание» против полицейского произвола. В полиции сообщили, что погибший отказался выполнять их требования. После этого во Франции начались беспорядки.
Захарова на фоне беспорядков во Франции призвала Париж «вылечиться самим»
Беспорядки во Франции свидетельствуют о том, что Парижу, прежде чем «лечить» Россию, необходимо «вылечиться» самому, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она указала на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что вооруженный мятеж в России «показывает разногласия, существующие внутри страны, хрупкость ее армии и вспомогательных сил».
При этом в России мятеж длился около суток, а Францию при Макроне «лихорадит уже много лет – с периодическими непродолжительными ремиссиями», добавила Захарова в Telegram.
Дипломат напомнила, что одни только «Желтые жилеты» нанесли городам Франции ущерба на миллионы евро. В Париже – на 1,4 млн евро, в Тулузе – на 1,2 млн евро и еще на сотни тысяч в других городах. Также она обратила внимание на протесты против пенсионной реформы по всей стране. Это демонстрирует разобщенность власти и общества, подчеркнула Захарова.
Она также отметила, что рейтинг Макрона «стабильно катится вниз».
«Дорогой МИД Франции, через пару недель в Вильнюсе должен пройти очередной саммит НАТО, куда, вроде как, собирался ваш патрон, обещавший поддержать (президента Украины Владимира – прим. ВЗГЛЯД) Зеленского. Я также слышала, что там будут говорить о ситуации в России», – написала представитель МИД.
В связи с этим она предложила также сделать темой предстоящего саммита «разногласия во Франции, слабость французской армии и вспомогательных органов».
«Кстати, мы боремся с врагом, а вы во Франции – друг с другом. Поэтому, прежде чем пытаться лечить нас, вылечитесь сами», – заключила Захарова.
Напомним, во Франции вспыхнули масштабные протесты на фоне гибели 17-летнего подростка от рук полицейского. В ночь на пятницу было задержано около 650 протестующих. Макрон срочно покинул саммит ЕС в Брюсселе и отменил запланированную пресс-конференцию из-за беспорядков.
Во Франции решили развернуть бронетехнику жандармерии из-за беспорядков
BFMTV: Премьер Франции Борн объявила о развертывании бронетехники из-за беспорядков
Во Франции будет развернута бронетехника жандармерии из-за масштабных беспорядков, заявила премьер страны Элизабет Борн.
Как пишет BFM TV со ссылкой на источник в полиции, Борн по предложению главы МВД Жеральда Дарманена объявила о развертывании бронетехники жандармерии, передает РИА «Новости».
Отмечается, что всего будут использованы четыре машины Centaur, а также 14 колесных бронеавтомобилей. По данным изданию Parisien, до этого использовалась бронетехника элитного подразделения национальной полиции RAID.
В пятницу министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен выступил с требованием в связи с беспорядками приостановить движение автобусов и трамваев в вечерний период.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, который срочно покинул саммит ЕС в Брюсселе, отменил массовые мероприятия в наиболее затронутых масштабными беспорядками коммунах.
Макрон объявил об отмене массовых мероприятий в ряде коммун из-за беспорядков
В наиболее затронутых масштабными беспорядками коммунах Франции будут отменены массовые мероприятия, заявил президент страны Эммануэль Макрон.
«В связи с беспорядками было принято решение отменить праздничные мероприятия и массовые собрания в целом ряде коммун», – заявил он на заседании оперштаба в Париже. Это делается с целью защиты граждан, передает ТАСС.
Треть задержанных за беспорядки во Франции – несовершеннолетние и молодежь, заявил Макрон. «Я призываю родителей к ответственности. Республика не может заменить семьи», – подчеркнул президент Франции.
По данным газеты Parisien, с вечера четверга было задержано 875 участников беспорядков.
Напомним, во Франции продолжаются беспорядки, возникшие после гибели 17-летнего подростка от рук полицейского.
Макрон срочно покинул саммит ЕС в Брюсселе и отменил запланированную пресс-конференцию из-за беспорядков.
Участники погромов ударили ножом полицейского в Марселе
Участники беспорядков напали на офицеров судебной полиции и ограбили оружейный магазин в Марселе
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Во Франции продолжаются беспорядки, вспыхнувшие после гибели 17-летнего подростка от рук полицейского, в центре Марселя напали на двух офицеров судебной полиции, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.
Источник в полиции сообщил, что офицеры возвращались домой на машине, когда их заблокировали мусорным баком. Один из офицеров вышел, чтобы расчистить дорогу и «был опознан участниками беспорядков». Офицеры «были схвачены примерно двадцатью людьми и подверглись жестокому нападению».
У одного сломана челюсть, другой получил ножевые ранения, они были госпитализированы. Дарманен заявил, что «их били на земле, как собак, других слов нет», передает РИА «Новости» со ссылкой на Figaro и TF1.
Французская полиция задержала 80 человек в Марселе. France Bleu сообщает, что произошло множество ограблений магазинов. В частности, ограбили оружейный магазин. Грабители забрали четыре охотничьих ружья, но без боеприпасов. Один из преступников задержан. Владелец заявил, что за этим грабежом стоят около 30 «детей».
Figaro со ссылкой на источник в полиции пишет, что пропало как минимум семь ружей, передает ТАСС.
Участники погромов бьют витрины различных магазинов, ограблены несколько бутиков, в том числе ювелирный магазин. Точный ущерб указать невозможно, поскольку беспорядки лишь усиливаются. Участники беспорядков поджигают автомобили и забрасывают стражей порядка пиротехникой. Двое полицейских получили легкие ранения. Мэр Марселя Бенуа Пайан призвал власти страны прислать подкрепление для обеспечения безопасности в городе.
В Лионе также грабят люксовые магазины. Нападению подвергся полицейский офис приема жалоб населения. Полиция задержала 38 человек, сообщает BFMTV.
Progres пишет, что 18 человек задержаны за участие в погромах, остальные 20 – за попытки кражи из разбитых бутиков. Участники беспорядков поджигают мусорные баки и возводят баррикады. Полиция применяла в ответ слезоточивый газ и резиновые снаряды.
Отряды полицейского спецназа направлены в район Дюшер в Лионе, где, как следует из видео в соцсетях, неизвестные стреляли из автоматического огнестрельного оружия.В коммуне Нантер под Парижем, где три дня назад начались беспорядки, их участники развернули поперек улицы и подожгли несколько автомобилей, сожжен как минимум один автобус. После прибытия полиции и спецназа обстановка несколько успокоилась.
В самом Париже нападению подверглись журналисты. Французский журналист Семил Санли рассказал, что был госпитализирован с легкой черепно-мозговой травмой. Также сообщается, что прошлой ночью был избит и ограблен фотограф Хана Рено.
Более 270 человек были арестованы по всей Франции во время беспорядков в пятницу, сообщил Дарманен. Большинство участников беспорядков являются несовершеннолетними, средний возраст среди почти 1 тыс. задержанных – 17 лет, при этом задерживали и 13-летних.
Напомним, в Нантере прошел марш памяти о 17-летнем подростке, который погиб от пули полицейского. Его мать призвала «устроить восстание» против полицейского произвола. В полиции сообщили, что погибший отказался выполнять их требования. После этого во Франции начались беспорядки.
На подавление беспорядков во Франции бросили бронетехнику
BFM: Для подавления беспорядков в Марсель перебрасывают бронетранспортеры национальной жандармерии Франции
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Для подавления беспорядков в Марсель перебрасывают бронетранспортеры национальной жандармерии, сообщил телеканал BFM. Для усиления сил правопорядка в Лион направлены бойцы Восьмой роты республиканской безопасности (CRS 8), которая специализируется на уличной преступности, сообщила Le Progres.
По сообщению телеканала, для подавления беспорядков власти Франции перебрасывают в Марсель бронетранспортеры национальной жандармерии, в город также направлен второй вертолет для координации действий силовиков по стабилизации ситуации, передает ТАСС.
По информации полиции, в ночь на субботу в Марселе в ходе пресечения беспорядков было задержано 95 человек.
Тем временем в Лионе, по данным городских властей, в ночь на субботу были задержаны 74 человека, в мэрии заявили о «беспрецедентном уровне насилия» в ходе беспорядков.
По данным Figaro, семь стражей порядка были обстреляны в Лионе из огнестрельного оружия, по меньшей мере четверо сотрудников полиции получили ранения.
За минувшую ночь во Франции силовики задержали около 1 тыс. участников беспорядков. Кроме того, в субботу на западе Франции произошли стычки между манифестантами и ультраправыми.
Макрон срочно покинул саммит ЕС в Брюсселе из-за беспорядков во Франции
AFP: Президент Франции Макрон покинул саммит ЕС из-за беспорядков во Франции
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Президент Франции Эмманюэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе и отменил запланированную пресс-конференцию по его итогам из-за беспорядков, охвативших Францию после убийства полицейским подростка, сообщило агентство Agence France-Presse (AFP).
Макрон спешно покинул саммит ЕС в Брюсселе.Предположительно, он отправился в Париж на заседание кризисного штаба в связи с беспорядками, охватившими страну после убийства полицейским 17-летнего водителя, передает ТАСС.
Между тем, радиостанция RTL сообщила, что радикалы за ночь беспорядков во Франции подожгли около 500 зданий, 565 автомобилей и 21 автобус.
Министр-делегат по вопросам жилищной политики Оливье Клейн заявил, что во Франции могут объявить чрезвычайное положение, никакой вариант реагирования на события «не может быть исключен».
Представитель администрации французского лидера заявил, что президент готов рассмотреть любые меры для поддержания порядка.
Ранее сообщалось, что полиция Франции во время беспорядков задержала более 650 человек.
СМИ сообщили, что во Франции продолжаются беспорядки, вспыхнувшие после гибели 17-летнего подростка от рук полицейского, в Нантере подожгли офис банка Credit Mutuelle, в Марселе грабят магазины и поджигают технику городских служб, в Реймсе разграбили комиссариат полиции.
Напомним, в Нантере проходит марш памяти о 17-летнем парне, который погиб от пули полицейского. Его мать призвала «устроить восстание» против полицейского произвола. В полиции сообщили, что погибший отказался выполнять их требования.
Родителей во Франции предупредили о тюрьме за участие детей в беспорядках
Глава Минюста Франции Дюпон-Моретти пригрозил тюрьмой родителям, чьи дети участвуют в беспорядках
Родители, позволяющие своим несовершеннолетним детям принимать участие в беспорядках во Франции, будут нести уголовную ответственность, заявил министр юстиции страны Эрик Дюпон-Моретти.
Дюпон-Моретти в эфире телеканала LCI заявил, что если родители не занимаются своими детьми и позволяют им оставаться на улице ночью, а также совершать правонарушения, получат штраф в 30 тыс. евро и лишение свободы сроком на два года, передает ТАСС.
Кроме того, французский министр отметил, что треть задержанных минувшей ночью во Франции за беспорядки являются подростками в возрасте младше 18 лет.
Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что средний возраст задержанных за беспорядки в ночь на 30 июня составляет 17 лет. В том числе задерживались 13-летние подростки.
Напомним, на подавление беспорядков во Франции бросили бронетехнику.
За ночь во время беспорядков во Франции пострадали более 80 сотрудников правопорядка
В ходе беспорядков во Франции минувшей ночью пострадали около 80 полицейских и жандармов, сообщило МВД страны.
«Семьдесят девять полицейских и жандармов пострадали», – сообщили в ведомстве. Эти данные предварительные, передает РИА «Новости».
По данным телеканала BFMTV, в ходе беспорядков во Франции было зафиксировано 2 560 пожаров в общественных местах, 1350 подожженных машин и 234 здания подожженных или получивших повреждения.
Участники протестов напали на 31 полицейский участок, 16 отделений полиции и 11 казарм жандармерии.
Напомним, беспорядки вспыхнули после гибели 17-летнего подростка от рук полицейского.
Накануне в центре Марселя протестующие напали на двух офицеров судебной полиции, и ударили одного из них ножом.
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Во Франции демонстранты попытались прорваться к префектуре города Нантера
Во Франции участники марша протеста попытались прорваться к префектуре города Нантера
Участники марша в память о застреленном полицией подростке попытались прорваться к префектуре города Нантера, полиция остановила их, применив слезоточивый газ.
Демонстранты после подхода к префектуре Нантера начали ломать ворота здания, передает РИА «Новости».
После этого полиция окружила протестующих, среди которых были десятки радикалов black bloc, и стала забрасывать их шашками со слезоточивым газом. Демонстранты ответили петардами и фейерверками.
Напомним, в Нантере проходит марш памяти о 17-летнем парне, который погиб от пули полицейского. Его мать призвала «устроить восстание» против полицейского произвола. В полиции сообщили, что погибший отказался выполнять их требования. После этого во Франции начались беспорядки.
На западе Франции произошли стычки между манифестантами и ультраправыми
Следователи выясняют обстоятельства столкновений между участниками массовых беспорядков и ультраправыми, которые произошли в субботу, сообщает телеканал France 3.
По факту инцидента было возбуждено несколько уголовных дел за незаконное ношение оружия, за ночь задержали 11 человек, передает ТАСС.
По данным France 3, представители запрещенной во Франции ультраправой группировки вооружились для нападения битами и дубинками.
Всего за ночь беспорядков сотрудники полиции задержали около 1 тыс. человек.
Во Франции из-за беспорядков призвали отключить соцсети
France Info: Глава компартии Франции Руссель предложил отключить соцсети на время беспорядков
Лидер Коммунистической партии Франции (22 места в Нацсобрании республики) Фабьен Руссель выступил за отключение в стране социальных сетей на период, пока не закончатся беспорядки.
Руссель в интервью радиостанции France Info считает, что в нынешней ситуации во Франции нужно изучить роль социальных сетей. В частности, он обратил внимание на тех, кто зарабатывает деньги на ажиотаже вокруг сцен грабежей.
В какой-то момент, считает французский политик, придется «отрезать их», пока «в стране жарко». Он отметил, что предпочитаю введение «чрезвычайного положения в отношении социальных сетей», а не населения, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что полицейские и жандармы с момента начала беспорядков во Франции, которые вспыхнули в ночь с 27 на 28 июня, задержали около 2,4 тыс. человек.
Во Франции потребовали остановить движение автобусов в стране
BFM: МВД Франции из-за беспорядков потребовало остановить движение автобусов в стране вечером
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен выступил с требованием к префектам в связи с беспорядками приостановить движение автобусов и трамваев в вечерний период.
Запрет должен продлиться с 21.00 по местному времени (22.00 мск) до утра, передает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.
Ограничения будут в силе до следующего распоряжения министра.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, который срочно покинул саммит ЕС в Брюсселе, отменил массовые мероприятия в наиболее затронутых масштабными беспорядками коммунах.
Полиция Франции за время беспорядков задержала около 2,4 тыс. человек
BFM: Правоохранители Франции с момента начала беспорядков в стране задержали около 2,4 тыс. человек
Полицейские и жандармы с момента начала беспорядков во Франции, которые вспыхнули в ночь с 27 на 28 июня, задержали около 2,4 тыс. человек, сообщает телеканал BFM.
Как указывает телеканал, в ночь на среду во Франции был задержан 31 человек, на четверг – 182 человека, на пятницу – 875 человек и на субботу – 1311 человек. Таким образом, по данным BFM, во Франции было в общей сложности задержано 2399 человек, передает ТАСС.
В субботу президент Франции Эмманюэль Макрон из-за протестов отменил визит в Германию. Тем временем власти Франции бросили на подавление беспорядков бронетехнику.