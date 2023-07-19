Трамп собрался требовать от Европы возмещения американских трат на Украину

Трамп в случае победы на выборах пообещал потребовать у Европы возмещения американской помощи Украине

Бывший президент США Дональд Трамп в случае победы на предстоящих выборах пообещал, что будет требовать от Европы возмещения расходов, которые понесли Соединенные Штаты, оказывая поддержку Украине.

Трамп сообщил, что потребует возместить США расходы на восстановление запасов вооружений, отправленных на Украину. По его словам, это следовало бы сделать прямо сейчас, однако действующий американский лидер Джо Байден, по оценке Трампа, «слишком слаб», «его не уважают», передает РИА «Новости».

Вашингтон потратил на помощь киевскому режиму около 200 млрд долларов, сообщил Трамп, отметив, что Европа потратила лишь малую часть от этой суммы.

Кроме того, Трамп раскритиковал администрацию США за опасную ситуацию, которая сложилась в американской армии. Он указал на проблему нехватки добровольцев, а также вооружений, что признавал и сам Байден.

«Коррумпированный, некомпетентный лидер втягивает страну в третью мировую войну», – подчеркнул республиканец, пообещав Пентагону «рекордное финансирование», если он победит на выборах.

Ранее Трамп рассказал, о чем заявил бы президентам Украины и России Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину на переговорах для прекращения украинского конфликта.