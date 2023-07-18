Волонтеры ЕР начали раздавать воду попавшим в «пробку» на въезде в Крым

Волонтеры ЕР начали раздавать воду и детское питание попавшим в «пробку» на въезде в Крым из Херсонской области

Волонтеры ЕР начали раздавать воду и детское питание попавшим в «пробку» на выезде из Херсонской области людям. Из-за происшествия на Крымском мосту туристы едут на полуостров по сухопутному пути через новые регионы. Скопления происходят интервально. В целом путь через Херсонскую область свободен, но периодически возникают заторы особенно перед контрольно-пропускным пунктом Чонгар.

«Дорога отличная. Не идет в сравнение с тем, что было раньше. Единственное, что не хватает мест стоянок, где можно людей выпустить, сходить в туалет. Пробок практически нет. Путь свободен. Вот только на КПП немного застряли. Стоим пока только двадцать минут», – рассказал водитель автобуса Владимир.

Чтобы помочь людям переждать время в заторе Херсонским региональным отделением партии «Единая Россия» был организован мобильный пункт с питьевой водой.

«Мы постоянно следим за ситуацией на дороге, ведущей в Крым. Так как имеем большой опыт организации мобильных пунктов, немедленно отреагировали на возникшие на дороге трудности. Работаем на выезде из Херсонской области уже второй день. Сейчас важно оказать всю необходимую помощь людей. Если возникнет потребность оперативно доставим сюда генератор, чтобы люди могли подзарядить телефоны, также готовы развернуть пункт питания. Но на сегодня такой потребности нет», – рассказал депутат Госдумы, секретарь Херсонского регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Кастюкевич.

Как только скапливается значительное количество машин, волонтеры начинают раздавать питьевую воду и фруктовое пюре.

«На улице довольно жарко, не все переносят такую температуру воздуха хорошо. Вода всегда нужна и помогает. Организовали выезд гуманитарной миссии. Привезли людям питьевую воду и детское питание. С закупкой этого нам помогли неравнодушные жители области. Раздаем людям воду и питание бесплатно», – рассказал представитель Херсонского регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Тропкин.

В целом люди, попавшие в затор, реагируют на ситуацию спокойно. Благодарят волонтеров и с понимаем относятся к возникшим трудностям. Некоторые из путешественников говорят, что путь даже сократился. Автомобилистка из Белгорода Ольга.

Гуманитарная миссия «Единой России» продолжает свою работу. Помощь путешественникам будет оказываться столько, сколько это потребуется.