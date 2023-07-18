ФСБ назвала объект, который пыталась взорвать задержанная в Угличе россиянка

Задержанная в Угличе россиянка должна была взорвать ГЭС по заданию спецслужб Украины

Украинские спецслужбы в переписке с россиянкой, задержанной за подготовку теракта в Угличе Ярославской области, ориентировали ее на сбор информации о ГЭС, следует из переписки, опубликованной во вторник на видео, которое Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Из опубликованного видео следует, что координаторов из числа спецслужб Украины интересовали координаты ГЭС, где они намеревались устроить взрыв, передает ТАСС.

«В твоей области много ГЭС. Взорвем их на фиг, чтобы вывели войска из Бахмута», – сказано в опубликованном тексте.

Кроме того, задержанная высказала в переписке желание, чтобы беспилотники залетали вглубь России, а не только в приграничные районы.

Между тем Кировский районный суд Ярославля арестовал на два месяца жительницу Углича, обвиняемую в приготовлении к совершению теракта.

По словам источника, в суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Нетунаевой Вероники Николаевны, ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению теракта).

Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 13 сентября.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила готовившийся россиянкой по заданию спецслужб Украины теракт в городе Углич Ярославской области.