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Штурм ВСУ под Красным Лиманом провалился
Марочко: Очередной штурм ВСУ провалился под Красным Лиманом
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На краснолиманском направлении провалился очередной «мясной» штурм ВСУ, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, под Червонопоповкой противник силами до роты предпринял атаку российских оборонительных рубежей без поддержки артиллерии и бронетехники. Марочко уточнил, что это наступление можно было отнести к так называемому мясному штурму», передает РИА «Новости».
Он уточнил: прикрытием наступающих подразделений служил лишь рельеф местности, однако наблюдательные пункты на высотах и аэроразведка смогли засечь противника, в итоге штурм не удался.
Марочко добавил, что украинское командование отдает заведомо не осуществимые боевые распоряжения.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что киевские власти жалеют западную технику, поэтому с тупым упрямством бросают в безуспешные «мясные штурмы» на фронте массы пехоты, боевики которой гибнут как мухи.
НАК: Киев атаковал Крымский мост двумя надводными дронами
НАК сообщил о террористической атаке Киева на Крымский мост
Киевский режим в ночь на понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, погибли двое взрослых, пострадал ребенок, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).
В НАК уточнили, что атака произошла в 3.05 в ночь на понедельник. Мост атаковали два украинских надводных беспилотника. В результате было повреждено автодорожное полотно моста, погибли два человека, пострадал ребенок, передает РИА «Новости».
В комитете добавили, что Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».
В ночь на понедельник в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края было повреждено дорожное полотно, при этом опоры моста остались целы. Автомобильное движение по мосту остановлено, а движение поездов было возобновлено утром в понедельник.
В Совфеде призвали к максимально жесткому ответу на теракт на Крымском мосту
Сенатор Цеков: Запад обязательно похвалит украинские власти за очередной теракт на Крымском мосту
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Украинские власти тратят массу сил и ресурсов для того, чтобы разрушить связь Крыма с Россией. Но у них ничего не выйдет, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков. Ранее стало известно о повреждении дорожного полотна Крымского моста в результате теракта.
«Украинские власти в попытках противостоять России глумятся над своим прошлым, над предками. Эти люди уже даже не скрывают того, что Украина превратилась в террористическое государство, а теракты против мирных граждан стали обычным делом», – сказал Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым.
«Нет сомнений в том, что за этот теракт Украина получит очередную порцию похвалы от США и стран НАТО. Вот только там будто не понимают, что эти методы совершенно точно не принесут ничего хорошего украинским гражданам», – отметил он.
«Крымский мост – бельмо на глазу для властей Украины. Это символ единства Крыма с большой Россией, поэтому изначально в Киеве говорили, что построить его якобы невозможно, что он не выстоит в силу природных условий. Сейчас же они тратят массу сил и ресурсов для того, чтобы его разрушить», – рассуждает парламентарий.
Резюмируя, Цеков отметил, что является сторонником максимально жесткого ответа со стороны России на этот теракт и ему подобные.
Ранее в ночь на понедельник в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края было повреждено дорожное полотно, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах.
В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что за террористической атакой стоит Украина, удар был нанесен двумя надводными беспилотниками. Там добавили, что Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».
Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале заверил, что предпринимаются все необходимые меры. Он попросил отдыхающих «воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы».
Известно, что в результате теракта пострадала девочка, ее родители погибли. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что семья проживала в возглавляемом им регионе. Он отметил, что как только позволят врачи, ребенка доставят в Белгородскую область.
Вскоре движение по железнодорожной части моста было возобновлено. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. Он также опубликовал сообщение издания «Крым 24» о возобновлении движения поездов на мосту. В частности сообщается, что поезд «Симферополь – Москва» после пятичасовой стоянки отправился в сторону Краснодарского края.
В своем Telegram-канале Крючков также рассказал о том, как добраться в Крым на автомобилях и автобусах. «Автобусное движение до станции «Южная». Оттуда электропоездами в Темрюк. Пересадка снова в автобусы и до пункта назначения», – написал он. Легковые автомобили могут добраться на полуостров на пароме, либо по альтернативному маршруту через новые территории. Грузовой транспорт – только по альтернативному маршруту.
Для восстановления Крымского моста решили построить временный
Вице-премьер Хуснуллин: Для восстановления Крымского моста будет построен временный 250-метровый мост
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Для работ по восстановлению Крымского моста необходимо строительство временного моста протяженностью 250 метров, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин после совещания у президента Владимира Путина.
По его словам, с этого моста будет вестись работа большегрузными кранами для подъема пролетов Крымского моста, передает ТАСС.
Хуснуллин пояснил, что предварительно планируется к 15 сентября «запустить один пролет автомобильного полотна», а после с него будет вестись работа по восстановлению второго пролета.
Вице-премьер отметил, что несколько сотен строителей и проектировщиков будут привлечены к работам по восстановлению моста в течение ближайших дней.
Ранее Хуснуллин заявил, что полностью запустить автомобильное движение по Крымскому мосту планируется к 1 ноября 2023 года.
Изменил ли теракт на Крымском мосту ваши планы отдыха на полуострове?
Напомним, в ночь на понедельник киевский режим организовал террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Повреждено дорожное полотно, опоры моста уцелели. Уголовное дело завели по статье о теракте. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, у нее погибли родители.
Стала известна цель пытавшегося выкрасть образцы анализов Саакашвили польского врача
Гендиректор больницы назвала цель пытавшегося выкрасть образцы для анализов Саакашвили польского врача
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Польский нейрохирург Артур Заачинский пытался незаконно вынести из тбилисской клиники «Вивамеди» образцы для анализов экс-президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили, чтобы провести исследования исключительно в его собственной лаборатории, сообщила гендиректор больницы Нино Надирадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В прямом эфире телекомпании «Имеди» она сказала, что представители пенитенциарной службы Минюста заподозрили, что польский врач «что-то вынес из палаты» после осмотра отбывающего шестилетнее заключение Саакашвили.
Во время проверки выяснилось, что он спрятал в обувь завернутые в бумагу образцы волос и ногтей Саакашвили.
«Мы не должны смеяться над этим, так как не ясно, какой был замысел, – отметила Нино Надирадзе. – Врач настаивал на проведении исследований в его собственной лаборатории в Польше».
Гендиректор клиники отметила, что «до этого при официальных свидетелях у Саакашвили уже взяли на анализы образцы волос, ногтей, бровей и так далее».
Нино Надирадзе подчеркнула, что польские врачи «остались довольны ситуацией в клинике и лечением Саакашвили».
«Они сказали, что абсолютно согласны с нашим лечением. Посмотрели диагнозы и рекомендовали включить препарат для улучшения аппетита», – сообщила Нино Надирадзе.
Тем временем вызванный в МИД Грузии для объяснений исполняющий обязанности посла Польши в Грузии Мариуш Жакма покинул ведомство без комментариев.
Арестованный в октябре 2021 года бывший президент был переведен в клинику в мае прошлого года, жалуясь на ухудшение состояния здоровья. ЕСПЧ отклонил ходатайство его адвокатов о вывозе на лечение за границу.
В Брюсселе назвали последствия для Украины остановки зерновой сделки
Остановка зерновой сделки может спровоцировать новые запреты на его импорт с Украины, сообщил дипломатический источник в Брюсселе.
Он рассказал ТАСС, что остановка зерновой инициативы и экспорта зерна с Украины по морю приведет к тому, что потребуется практически удвоение объемов экспорта по суше. Новый приток зерна приведет к затовариванию рынков в Европе и новому падению закупочных цен на зерно, что и спровоцирует новые запреты на поставки зерна с Украины.
Пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков заявил, что договоренности по зерновой сделке фактически прекращены, а она сама остановлена. После этого Москва уведомила Анкару, Киев и ООН о возражении против продления зерновой сделки.
Путин пообещал ответ на теракт на Крымском мосту
Путин пообещал Украине ответ на теракт на Крымском мосту
Россия ответит на теракт на Крымском мосту, министерство обороны готовит необходимые предложения, заявил президент России Владимир Путин.
«Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения», – заявил Путин в завершение совещания по ситуации с Крымским мостом, передает ТАСС.
Изменил ли теракт на Крымском мосту ваши планы отдыха на полуострове?
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Киев несет ответственность за атаку морских беспилотников на Крымский мост.
Также Путин потребовал детально разобраться в случившемся на Крымском мосту.
Россия отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре
МИД: Россия отзывает гарантии безопасности в черноморском коридоре
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Москва с 18 июля отзывает гарантии безопасного судоходства в Черном море и сворачивает морской гуманитарный коридор, говорится в заявлении МИД.
«Год спустя итоги работы по реализации «черноморской инициативы» выглядят неутешительно», – заявили в МИД России.
Там напомнили, что сразу после начала реализации зерновой сделки вывоз украинского продовольствия вразрез с заявленными гуманитарными целями был практически сразу переведен на сугубо коммерческую основу и до последнего был направлен на обслуживание узкокорыстных интересов Киева и его западных кураторов. Так, за время работы «черноморской инициативы» в общей сложности было вывезено 32,8 млн тонн грузов, из которых более 70% (26,3 млн тонн) были отправлены в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая ЕС. В то же время на долю беднейших государств, в частности Эфиопии, Йемена, Афганистана, Судана и Сомали, пришлось менее 3% – всего 922 тыс. 92 тонны.
На этом фоне в МИД напомнили, что владельцами значительной части украинских пахотных земель (более 17 млн га) являются западные корпорации Cargill, DuPont и Monsanto, которые скупили украинские земли после снятия Киевом по требованию МВФ 20-летнего моратория на их продажу и стали главными бенефициарами от украинского зернового экспорта. Кроме того, европейцы, приобретающие по демпинговым ценам украинское продовольствие, затем перерабатывают его на своих производствах для дальнейшей перепродажи в качестве готовых товаров с высокой добавленной стоимостью.
Таким образом, указали в МИД, «западники, по сути, зарабатывают дважды – и на продаже, и на переработке зерна». «Помимо этого, США и ЕС спекулируют на ценах, создавая искусственный дефицит товаров, и вытесняют российскую сельхозпродукцию с мировых рынков через введение незаконных односторонних санкций», – добавили в ведомстве.
Кроме того, напомнили в министерстве, Киев под прикрытием реализации «черноморской инициативы» не раз совершал провокации и атаки против российских гражданских и военных объектов. В результате подконтрольные Киеву порты и открытый Россией безопасный коридор использовались для проведения террористических атак.
«Что касается Меморандума Россия – ООН, то он на деле так и не заработал. … Из пяти предусмотренных Меморандумом Россия – ООН системных задач не выполнено ни одной. «Россельхозбанк» не был переподключен к системе SWIFT, … ввоз в Россию запчастей и оборудования для производства сельхозпродукции и удобрений запрещен как товаров «двойного назначения», … зарубежные счета отечественных сельхозкомпаний «заморожены», несмотря на то, что западные санкции якобы не распространяются на продовольствие и удобрения», – заявили в МИД.
При этом «частично разблокированные средства «перекочевали» в карманы тех же западников в счет погашения кредитов и оплаты безвозмездных поставок наших удобрений».
«В этих условиях откровенного саботажа в реализации Стамбульских соглашений продолжение не оправдавшей своего гуманитарного предназначения «черноморской инициативы» теряет смысл. … Российская сторона возражает против ее дальнейшего продления, о чем сегодня были официально проинформированы турецкая и украинская стороны, а также уведомлен Секретариат ООН. Это означает отзыв гарантий безопасности судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора, восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря и расформирование СКЦ в Стамбуле. Без участия России «черноморская инициатива» прекращает свое функционирование с 18 июля», – отметили в МИД.
Там добавили, что западные союзники Киева могут вывозить украинское продовольствие через сухопутные коридоры. «Правда, при этом дешевое и некачественное зерно, поступающее без какого-либо контроля, рискует окончательно затопить европейские рынки, вызвав (и уже вызывая) протесты местных фермеров. Если это действительно волнует Брюссель, то еэсовцы вполне могут скупать его и вместо разговоров про борьбу с голодом начать направлять в нуждающиеся страны», – указали в дипведомстве.
Путин выразил уверенность в надежности участвующих в СВО «крепких ребят» из Сибири
Путин на встрече с иркутским губернатором Кобзевым выразил уверенность в надежности «крепких ребят» из Сибири
Президент России Владимир Путин при встрече с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым выразил уверенность в надежности сибиряков, участвующих в специальной военной операции, и передал привет военнослужащим.
Кобзев подарил Путину групповую фотографию участников спецоперации. «Здесь самое главное, наверное, фраза, которую они написали: «Не подведем!» И они точно, будьте уверены, не подведут. Сибиряки – надежные ребята. … Они всегда отличались упорством, смелостью, храбростью», – сказал губернатор.
«Сомнений нет. … Крепкие ребята», – подтвердил президент. Путин несколько минут держал фотографию в руках, всматриваясь в лица военных, а затем переложил ее на свой рабочий стол.
Кобзев также передал от участников СВО президенту «слова благодарности, поддержки» и заверения, что они «всегда на страже Родины». «Привет им всем передавайте», – попросил глава государства, передает ТАСС.
Руководитель Иркутской области также доложил о поддержке военнослужащих и членов их семей, создании в области реабилитационного центра и помощи городу Кировску в ЛНР. «Прошу вас продолжать эту работу активно», – поручил президент.
СМИ: Системы ПВО Украины истощены ракетными ударами России
Asia Times: ПВО Украины оказались в критическом состоянии
У украинских военных не получится получить преимущество на передовой даже при поставках новых систем противовоздушной обороны, полагает обозреватель Asia Times Габриэль Хонрада.
Украинская система ПВО подверглась последовательным ракетным и беспилотным ударам со стороны России, это истощило ограниченные запасы ВСУ, заявил Хонрада в статье для Asia Times, передает РИА «Новости».
Он отметил, что ВС России могут бить высокоточными ударами по военным объектам киевского режима, из-за этого системы ПВО Украины оказались в критическом состоянии.
Поставки НАТО бывших тайваньских и других комплексов ПВО не помогут контрнаступлению ВСУ. Россия продемонстрировала, что готова наращивать военное производство для более мощных ударов по западной технике, заключил обозреватель.
Ранее издание Chinatimes сообщало, что США выкупили у Тайваня списанные ЗРК средней дальности Phase III MIM-23 Hawk и ракеты к ним, чтобы направить на Украину.
Песков: Москва знает, кто стоит за терактом в Крыму
Песков: Россия отдает отчет в коварстве киевского режима
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Москва знает о том, что за терактом на Крымском мосту и гибелью молодой семьи стоит Украина, российские власти знают о коварности киевского режима, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Сегодня киевский режим убил молодую семью, родителей девочки, девочка ранена. И об этом надо говорить, чтоб все это слышали. Это все дело рук киевского режима», – заявил Песков, передает РИА «Новости».
Он также заявил, что Кремль не испытывает никаких иллюзий по поводу возможной причастности Запада к теракту на Крымском мосту. «Мы прекрасно знаем, насколько глубока координация киевского режима и Вашингтона и ряда европейских столиц, а также Североатлантического альянса. Мы прекрасно знаем, какой объем информации поступает из Североатлантического альянса, из Вашингтона в Киев на постоянной основе», – сказал Песков.
Говоря о ситуации с туризмом в Крыму, Песков отметил, что следует сохранять бдительность и собранность. «Все соответствующие службы, ведомства работают. Мы отдаем себе отчет в коварности киевского режима. ... Мы все будем работать и сохранять бдительность и собранность с тем, чтобы воспрепятствовать повторению подобных трагедий», – заявил Песков.
Он также заявил, что специальная военная операция будет продолжена, достижение всех ее целей в конечной перспективе станет ответом, в том числе на подрыв Крымского моста.
В ночь на понедельник украинские спецслужбы совершили террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными дронами. Повреждено дорожное полотно, опоры моста остались целы. Возбуждено дело о теракте. В результате ЧП пострадала девочка, ее родители погибли.
СК показал видео с места теракта на Крымском мосту
СК опубликовал видео с места атаки на Крымский мост
Следственный комитет России опубликовал видео последствий украинской ночной атаки на Крымский мост.
В ролике показана работа следователей. Видно, что пострадавшее в результате атаки дорожное полотно сильно наклонено, на проезжей части стоит помятый автомобиль.
В ночь на понедельник украинские спецслужбы совершили террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными дронами. Повреждено дорожное полотно, опоры моста остались целы. Возбуждено дело о теракте. В результате ЧП пострадала девочка, ее родители погибли.
Пилот упавшего в море около Ейска Су-25 погиб
Глава Ейского района Бублик: Пилот упавшего в море Су-25 погиб
Пилот проводившего учебный полет штурмовика Су-25, упавшего в акваторию Азовского моря, погиб, заявил руководитель Ейского района Краснодарского края Роман Бублик.
Бублик вынес соболезнования от имени жителей района близким погибшего пилота, передает ТАСС.
До этого сообщалось, что пилот успел катапультироваться из самолета, он получил травмы, но остался жив, жертв и разрушений на земле не последовало.
В пресс-службе Южного военного округа уточняли, что, согласно предварительным данным, причиной крушения самолета мог стать отказ двигателя.
Охлобыстин рассказал про приходящего к пьяным демона Олега
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Актер Иван Охлобыстин рассказал, что раньше злоупотреблял спиртными напитками, но благодаря церкви смог избавиться от этой пагубной привычки.
Актер поделился в «Исповеди» на PREMIER, что чем он только не занимался в состоянии алкогольного опьянения. «На мотоцикле в метро въезжал, по мосту в парке Горького за мной полицейские бегали. Мы были большие проказники с супругой. Как-то на одном берегу Москвы договорились, что капитан баржи перевезет нас на другой берег. И мы отправили его за мороженым, а сами на этой барже уплыли. Ловили нас всеми средствами и пришвартовывали», – вспоминает он, передает Starhit.
Охлобыстин рассказал, что «в какой-то момент, когда пьешь, ты заканчиваешься, и приходит демон Олег, а что делает Олег – никто не знает». «Это все может и смертью закончиться. Олег сильный, хитрый, он может навредить», – добавил он.
«Однажды еду в машине, рядом подстаканник, в нем бутылка водки. И время от времени потягиваю. Я начал предпринимать шаги и постепенно от этого освобождался. Мы с женой Оксаной одновременно поняли, что сгорим: я огонек, она – Валькирия. И нас церковь спасла. Мы в ней нашли мир», – пояснил актер.
Сейчас артист служит Богу и не думает об алкоголе. К тому же все время Охлобыстин уделяет шести детям и двоим внукам.
«Наши детки знают, что самое главное Бог, Россия и семья. Все остальное – тлен, пустые домыслы и вкусовые пристрастия. Есть что-то, что я не смог бы им простить? Предательство семьи. А предательство семьи – это предательство Родины», – заключил Охлобыстин.
Ранее Певица МакSим сообщила поклонникам, что находится в клинике, где лечится от алкогольной зависимости уже довольно долгое время.
В Крыму возложили на Киев ответственность за атаку на Крымский мост
В Крыму заявили, что атака на Крымский мост совершена террористическим режимом Киева
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Крымский мост был поврежден в результате атаки со стороны Украины, заявил председатель госсовета республики Владимир Константинов.
«Сегодня ночью террористический режим Киева совершил новое преступление – атаковал Крымский мост», несмотря на то, что автомобильная часть перехода – исключительно гражданский объект, написал Константинов в Telegram.
Он подчеркнул, что будущие удары по Крыму предотвратит лишь установление Россией контроля на всем Черноморском побережье. «И никаких с ними сделок. Они любую сделку обязательно используют, чтобы по нам ударить. У них нет успехов на поле боя, поэтому будут умалять террористическую деятельность», – написал Константинов.
Он добавил, что железнодорожное полотно от нанесенного удара не пострадало, а другие последствия террористической атаки будут оперативно ликвидированы.
Ранее движение поездов было возобновлено по Крымскому мосту после ЧП.
В ночь на понедельник в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края было повреждено дорожное полотно, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. В результате ЧП пострадала девочка, ее родители погибли.
Путин поручил оказать пострадавшей при теракте девочке необходимую помощь
Президент Владимир Путин на совещании по ситуации с Крымским мостом распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшей при теракте девочке.
Глава государства также поручил оказать помощь родственникам пострадавшей, передает ТАСС.
Также он отметил, что важно оказать поддержку людям, оказавшимся в трудном положении из-за перекрытия Крымского моста.
В совещании также участвует вице-премьер Марат Хуснуллин, ожидается, что он выступит с докладом.
Напомним, киевский режим организовал террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Повреждения получило дорожное полотно, опоры моста устояли. Уголовное дело завели по статье о теракте. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, у нее погибли родители.