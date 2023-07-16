В Киеве потребовали от Запада «взрослого поведения»

Данилов: Киев хочет от западных партнеров «взрослого поведения

Киев ожидает от западных партнеров «взрослого поведения» в отношении происходящего на Украине, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов, комментируя реакцию Запада на критику президента Украины Владимира Зеленского в адрес НАТО.

Как заявил Данилов в интервью украинскому радио NV на вопрос о возмутивших Запад высказываниях Зеленского, Киев хочет от западных стран соответствующего взрослого поведения по всем процессам, которые происходят сегодня как на территории нашей Украины, так и вокруг, передает ТАСС.

По его мнению, «взрослым поведением» является поддержка украинской позиции, а критика Зеленского в адрес НАТО, по его словам, оправдана тем, что Украина находится в сложной ситуации.

Ранее американские СМИ писали, что Зеленский в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе опубликовал «агрессивный твит», который «настолько потряс» Белый дом, что американские власти собирались наказать Киев.

Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес выразил возмущение отсутствием благодарности со стороны Украины за поставки техники. Он подчеркнул, что офис Зеленского относится к западным странам как к магазину Amazon, забывая о том, что за помощь принято говорить спасибо.

После этого Владимир Зеленский выложил в Сеть видео, в котором в язвительной и саркастичной манере 47 раз по-украински сказал странам НАТО спасибо.