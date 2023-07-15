Премьер Грузии потребовал извинений от европейских парламентариев за дезинформацию о Саакашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили потребовал извинений от европейских парламентариев, которые призвали Тбилиси перевести на лечение в Европу экс-президента, гражданина Украины Михаила Саакашвили, отбывающего шестилетнее заключение и с мая прошлого года находящегося в тбилисской клинике «Вивамеди» из-за жалоб на плохое самочувствие, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Эти люди должны извиниться перед нашим государством и нашим обществом за участие в кампании по дезинформации о том, что Саакашвили якобы травили», – заявил он журналистам в субботу.

«Чем обращаться к нам с непонятными советами, пусть лучше извинятся», – отметил глава грузинского правительства.

Ираклий Гарибашвили также прокомментировал попытку польского врача, осматривавшего бывшего президента Грузии, скрытно вынести из больницы образцы анализов.

«Время покажет, что стояло за этим. Но мы больше никому не дадим права и возможности пытаться обманывать нашу и международную общественность», – заявил премьер-министр Грузии.

По его словам, допуск польских врачей стал «жестом доброй воли» правительства Грузии.

«А произошел постыдный, возмутительный факт, они сами дискредитировали этот процесс, пряча образцы анализов», - отметил глава правительства Грузии.

Ранее председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал «абсурдным» и «постыдным» призыв 44 европарламентариев о вывозе Саакашвили за границу.

По словам Ираклия Кобахидзе, «одиозные» европейские политики добиваются от Грузии открытия «второго фронта», «чего Грузия не допустит, так как хочет в стране мира и действует из своих национальных интересов».